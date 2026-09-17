Vụ 254 người ngộ độc: Chủ tiệm bánh mì bị phạt 100 triệu đồng

Ngày 17/9, UBND tỉnh Gia Lai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Bin Bin ở phường An Khê, do ông Nguyễn Văn Khanh làm chủ hộ, liên quan vụ ngộ độc thực phẩm khiến 254 người phải đi khám và điều trị.

Vụ ngộ độc bánh mì khiến 254 người nhập viện tại phường An Khê, tỉnh Gia Lai - Ảnh: N.N/Vietnamnet.

Theo quyết định, hộ kinh doanh Bin Bin bị xử phạt về 4 hành vi vi phạm. Trong đó, phạt 6 triệu đồng vì khu vực chứa đựng, kho bảo quản không đầy đủ giá, kệ, bảng tên, nội quy, quy trình và chế độ vệ sinh; phạt 2 triệu đồng vì không có đủ dụng cụ bảo quản riêng cho thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến; phạt 2 triệu đồng do chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ, vật liệu không bảo đảm vệ sinh.

Mức phạt cao nhất, 90 triệu đồng, được áp dụng đối với hành vi sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc ảnh hưởng đến sức khỏe từ 5 người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Tổng số tiền hộ kinh doanh Bin Bin phải nộp phạt là 100 triệu đồng.

Ngoài ra, hộ kinh doanh Bin Bin bị đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong thời gian 4 tháng; đồng thời buộc thu hồi, tiêu hủy thực phẩm; chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám và điều trị người bị ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, ngày 24/8, sau khi ăn bánh mì mua tại hộ kinh doanh Bin Bin, 254 thực khách lần lượt xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần và sốt, phải nhập viện điều trị.

Qua kiểm tra các mẫu bệnh phẩm và mẫu nguyên liệu thực phẩm gồm pa-tê, khô gà và chả cá chiên, cơ quan chức năng phát hiện sự tồn tại của vi khuẩn Salmonella spp. Đây là loại vi khuẩn thường gây bệnh đường tiêu hóa cấp, với các triệu chứng như tiêu chảy, đau bụng, sốt và buồn nôn.