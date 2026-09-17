Vụ 254 người bị ngộ độc ở Gia Lai: Cơ sở bánh mì Bin Bin bị phạt 100 triệu đồng

Ngày 17/9, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Bin Bin (địa chỉ tại 1041 Quang Trung, tổ 7, phường An Khê, tỉnh Gia Lai), do ông Nguyễn Văn Khanh là người đại diện theo pháp luật.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, hộ kinh doanh Bin Bin đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính gồm: Khu vực chứa đựng, kho bảo quản không đầy đủ giá, kệ, biển tên, nội quy, quy trình, chế độ vệ sinh; không có đủ dụng cụ bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến.

254 bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại cơ sở Bin Bin. Ảnh: N.N

Hộ kinh doanh này còn có hành vi chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ, vật liệu không bảo đảm vệ sinh; sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Với 4 hành vi trên, hộ kinh doanh Bin Bin bị phạt tổng số tiền 100 triệu đồng.

Ngoài ra, hộ kinh doanh Bin Bin bị đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong thời gian 4 tháng; đồng thời buộc thu hồi, tiêu hủy thực phẩm; chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám và điều trị người bị ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, ngày 24/8, sau khi ăn bánh mì mua tại hộ kinh doanh Bin Bin, 254 thực khách lần lượt xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần và sốt, phải nhập viện điều trị.

Qua kiểm tra các mẫu bệnh phẩm và mẫu nguyên liệu thực phẩm gồm pa-tê, khô gà và chả cá chiên, cơ quan chức năng phát hiện sự tồn tại của vi khuẩn Salmonella spp. Đây là loại vi khuẩn thường gây bệnh đường tiêu hóa cấp, với các triệu chứng như tiêu chảy, đau bụng, sốt và buồn nôn.