Toàn cảnh phiên tòa

2 trẻ nằm chung lồng ấp do thiếu thiết bị

Ngày 19/11, TAND khu vực 2 - Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án dân sự giữa nguyên đơn là chị Lê Thị Lan (31 tuổi, trú tại Hà Nội) và bị đơn là Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, liên quan đến việc 2 con sinh non của chị tử vong trong quá trình điều trị tại bệnh viện.

Tại phiên tòa, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ủy quyền cho ông Đỗ Xuân Vinh, Phó Giám đốc bệnh viện, cùng 7 người khác tham dự. Đây là những người trực tiếp phụ trách nhiều khâu trong quá trình chị Lan sinh con và các trẻ được chăm sóc, điều trị tại bệnh viện.

Một trong những vấn đề được phía nguyên đơn tập trung làm rõ là việc 2 trẻ sơ sinh được bố trí nằm chung một lồng ấp trước khi phát hiện nhiễm khuẩn và lần lượt tử vong.

Luật sư Đinh Thu Hiền, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, viện dẫn biên bản cuộc họp ngày 21/1/2025, trong đó thể hiện việc ghép 2 con của chị Lan nằm chung lồng ấp là do bệnh viện thiếu thiết bị.

Trả lời câu hỏi của luật sư về căn cứ chuyên môn cho việc này, đại diện Bệnh viện Phụ sản Hà Nội xác nhận việc bố trí 2 trẻ nằm chung một lồng ấp xuất phát từ tình trạng thiếu lồng ấp sơ sinh.

Hội đồng xét xử vụ án

Tuy nhiên, đại diện bệnh viện không nêu rõ quy định cụ thể cho phép thực hiện việc ghép chung, mà cho biết một doanh nghiệp phân phối lồng ấp từng khuyến cáo có thể bố trí 2 trẻ trong cùng 1 thiết bị.

Phía nguyên đơn tiếp tục đặt vấn đề về quy trình đánh giá tình trạng lâm sàng trước khi ghép 2 trẻ chung lồng ấp, việc kiểm soát nhiễm khuẩn cũng như việc thông báo cho gia đình về quyết định này.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 20/11/2024, chị Lan sinh mổ 3 bé gái tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khi thai khoảng 30 tuần tuổi. Sau sinh, cả 3 trẻ được chuyển đến Khoa Sơ sinh để chăm sóc, điều trị.

Ngày 22/11/2024, khi vào thăm con, chị Lan thấy mỗi bé được chăm sóc trong một lồng ấp riêng biệt và được bác sĩ thông báo tình trạng sức khỏe đang tiến triển tốt.

Tuy nhiên, đến ngày 29/11, chị phát hiện 2 con được bố trí nằm chung một lồng ấp. Hai ngày sau, gia đình được thông báo 2 trẻ bị nhiễm khuẩn và được chuyển sang phòng điều trị nhiễm trùng. Dù được các bác sĩ tiếp tục điều trị, 2 bé lần lượt tử vong vào ngày 4/12 và 17/12/2024.

Cho rằng việc bố trí 2 trẻ sinh non nằm chung lồng ấp có thể liên quan đến tình trạng nhiễm khuẩn, chị Lan nhiều lần đề nghị bệnh viện giải thích, làm rõ quá trình chăm sóc, điều trị.

Người mẹ sau đó khởi kiện Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, yêu cầu bồi thường hơn 520 triệu đồng, gồm chi phí khám, chữa bệnh khoảng 15 triệu đồng; chi phí mai táng 34 triệu đồng; thiệt hại về sức khỏe hơn 3,6 triệu đồng và khoản bồi thường tổn thất tinh thần 468 triệu đồng.

Hội thẩm đặt vấn đề về cách ứng xử của bệnh viện với gia đình

Bên cạnh những tranh luận liên quan đến chuyên môn, cách ứng xử và giải quyết phản ánh của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đối với gia đình người bệnh cũng được đề cập tại phiên tòa.

Trong phần xét hỏi, trước việc chưa xác định được nguồn lây nhiễm, một hội thẩm nhân dân đặt câu hỏi về phương án xử lý của bệnh viện đối với những trường hợp tương tự.

Vị hội thẩm cũng cho rằng nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc người mẹ khởi kiện có liên quan đến cách ứng xử của bệnh viện, khiến nguyên đơn không hài lòng.

Đáng chú ý, qua diễn biến phiên tòa, vị hội thẩm nhận xét chưa thấy bệnh viện thể hiện thái độ cầu thị trước những băn khoăn, phản ánh của gia đình.

Trình bày trước HĐXX, chị Lan cho biết việc mất 2 người con khiến bản thân và gia đình chịu tổn thương tinh thần rất lớn. Tuy nhiên, theo chị, trong thời điểm đau đớn ấy, gia đình không nhận được sự hỏi han, động viên như mong đợi từ phía các bác sĩ.

Người mẹ cũng phản ánh trong một số buổi làm việc, có những lời nói của nhân viên y tế khiến chị và người thân thêm tổn thương.

Mẹ chồng chị Lan bật khóc khi kể lại quá trình đưa chị Lan đi sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Chị Lan kể rằng khi còn nằm trên giường bệnh, dù sức khỏe yếu và tinh thần chưa ổn định, chị vẫn phải thực hiện việc lăn tay vào giấy tờ theo sự sắp xếp của bệnh viện.

Trước những phản ánh liên quan đến thái độ ứng xử, ông Đỗ Xuân Vinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, khẳng định cách ứng xử của bệnh viện không có gì sai và để HĐXX xem xét, giải quyết.

Về vấn đề chuyên môn, phía bệnh viện cho rằng quá trình thăm khám, chẩn đoán và điều trị đối với sản phụ cùng các trẻ sơ sinh đều được thực hiện đúng quy trình.

Theo bác sĩ tham gia điều trị, trước khi quyết định mổ lấy thai, các bác sĩ đã giải thích cho sản phụ về những nguy cơ có thể xảy ra do thai kỳ có nhiều yếu tố bất lợi.

Cụ thể, sản phụ mang thai 3, trong đó 1 thai chậm phát triển trong tử cung. Nếu tiếp tục kéo dài thai kỳ có nguy cơ mất một trẻ; trong khi mổ lấy thai có thể giữ được cả 3 nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ không cứu được tất cả.

Phía bệnh viện khẳng định quyết định mổ lấy thai là phù hợp và ca phẫu thuật đã thành công. Tuy nhiên, do các trẻ sinh rất non, thể trạng yếu, cân nặng thấp nên quá trình chăm sóc, điều trị sau sinh gặp nhiều khó khăn.

Đối với nguyên nhân tử vong, đại diện bệnh viện cho biết 2 trẻ gặp nhiều biến chứng nghiêm trọng, trong đó có sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết sơ sinh muộn liên quan đến vi khuẩn Cronobacter sakazakii và xuất huyết não độ IV.

Bệnh viện cho rằng tình trạng tử vong xuất phát từ nhiều nguyên nhân phối hợp, không có căn cứ xác định nhân viên y tế có sai sót chuyên môn trong quá trình chăm sóc, điều trị.

Viện Kiểm sát đề nghị bác yêu cầu bồi thường, nhưng lưu ý việc giải quyết khiếu nại

Phát biểu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Hà Nội viện dẫn kết luận của cơ quan chuyên môn về quá trình chăm sóc, điều trị 2 trẻ sơ sinh.

Theo đó, việc chẩn đoán, chăm sóc và điều trị đối với 2 trẻ được xác định là kịp thời, phù hợp với hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Quá trình kiểm tra không phát hiện nhân viên y tế có vi phạm về chuyên môn, kỹ thuật.

Trên cơ sở kết luận chuyên môn, cùng các tài liệu, chứng cứ và kết quả xét hỏi tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng chưa có căn cứ xác định nhân viên y tế của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có sai sót chuyên môn trong quá trình điều trị 2 trẻ.

Do đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện, đòi bồi thường hơn 520 triệu đồng của chị Lan.

Tuy nhiên, bên cạnh quan điểm về trách nhiệm chuyên môn, đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị Bệnh viện Phụ sản Hà Nội xem xét lại quá trình giải quyết đơn khiếu nại, phản ánh của gia đình người bệnh.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, việc chị Lan đưa vụ việc ra tòa xuất phát từ những khiếu nại chưa được giải quyết. Người mẹ mong muốn được bệnh viện giải thích rõ ràng, cụ thể về nguyên nhân khiến 2 con tử vong, chứ không đơn thuần vì khoản tiền bồi thường.

Trước đó, tại phiên tòa ngày 25/9, HĐXX đã quyết định tạm ngừng xét xử để thu thập, bổ sung một số tài liệu, chứng cứ liên quan đến quá trình chăm sóc, điều trị 2 trẻ sơ sinh.

Trong đó có kết quả xét nghiệm liên quan đến vi khuẩn Cronobacter sakazakii và tài liệu hướng dẫn sử dụng lồng ấp được dùng để chăm sóc 2 trẻ.

Sau gần 2 tháng, phiên tòa được tiếp tục vào ngày 19/11. HĐXX đã xem xét các tài liệu, chứng cứ và ghi nhận quan điểm của những người tham gia tố tụng.

Đến thời điểm này, đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát mới là quan điểm giải quyết vụ án. Việc có chấp nhận yêu cầu khởi kiện của người mẹ hay không sẽ do HĐXX quyết định.

Dự kiến, HĐXX sẽ tuyên án vào 15h ngày 23/11.