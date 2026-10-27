Vụ 175 người ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: Tranh cãi mức bồi thường

Ngày 27/10, đại diện cơ sở bánh mì Bà Được (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức chi trả tiền cho 175 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cơ sở này. Tuy nhiên, buổi làm việc kéo dài nhiều giờ, liên tục xảy ra tranh cãi do nhiều người không đồng tình với phương án chi trả.

Từ sáng cùng ngày, nhiều người từng ăn bánh mì có nhân tại điểm bán số 12 Duy Tân có mặt tại nhà văn hóa tổ dân phố 12 (phường Cẩm Thành) để làm việc với đại diện cơ sở bánh mì Bà Được.

Đại diện cơ sở bánh mì Bà Được gửi lời xin lỗi đến những người bị ngộ độc.

Mở đầu buổi làm việc, đại diện cơ sở bánh mì Bà Được gửi lời xin lỗi đến những người bị ngộ độc, sau đó thông báo phương án thanh toán phần viện phí còn lại sau khi trừ khoản đã được bảo hiểm y tế chi trả.

Một số người đồng ý nhận tiền và ra về. Tuy nhiên, khoảng 40 người không chấp nhận vì cho rằng mức chi trả chưa tương xứng với những tổn hại về sức khỏe, thu nhập và ngày công lao động bị mất trong thời gian điều trị.

Không khí buổi làm việc nhiều lúc căng thẳng khi hai bên liên tục tranh luận. Đại diện UBND phường Cẩm Thành và công an phường có mặt để ổn định trật tự, lắng nghe ý kiến của người bị ngộ độc và phía cơ sở.

Nhiều người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Bà Được tham gia buổi làm việc về phương án chi trả ngày 27/10

Chị V.T.H.D. cho biết, gia đình chị có ba người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Bà Được. Riêng chị, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đến nay vẫn tiếp tục điều trị viêm loét dạ dày, thể trạng còn yếu.

"Đến giờ tôi vẫn chưa đi làm ổn định như trước, phải vừa làm vừa xin nghỉ, có nguy cơ bị công ty đuổi việc. Vậy ai bồi thường tổn hại sức khỏe và nguy cơ thất nghiệp cho tôi?", chị D. bức xúc.

Theo những người phản ứng, việc chỉ thanh toán phần viện phí mà bảo hiểm y tế không chi trả là chưa thỏa đáng. Họ cho rằng hậu quả của vụ ngộ độc không chỉ là chi phí điều trị mà còn ảnh hưởng đến công việc, thu nhập và cuộc sống sau khi xuất viện.

Người bị ngộ độc kiểm tra giấy tờ, đối chiếu các khoản tiền trong quá trình làm thủ tục nhận chi trả.

Trước những ý kiến này, đại diện bánh mì Bà Được đưa ra phương án chi trả bổ sung, gồm phần viện phí bảo hiểm y tế không thanh toán, tiền công lao động 200.000 đồng/người/ngày và tiền ăn uống 100.000 đồng/người/ngày.

Số tiền mỗi người được nhận được tính theo thời gian nằm viện. Những trường hợp có thêm hóa đơn mua thuốc cũng được cơ sở thanh toán. Dù phương án đã được điều chỉnh, nhiều người vẫn chưa hài lòng.

Việc chi trả tiếp tục kéo dài khi người bị ngộ độc yêu cầu xem xét đầy đủ hơn những thiệt hại mà họ phải gánh chịu. Sau nhiều lần tranh luận, một số người dù không đồng tình vẫn quyết định nhận tiền để ra về.

Nhiều người bị ngộ độc chưa hài lòng với mức chi trả, cho rằng chưa bù đắp thỏa đáng những tổn hại về sức khỏe.

Một người bị ngộ độc cho biết, đã nhận 2,1 triệu đồng, bao gồm viện phí, tiền công lao động bị mất và tiền ăn uống. "Tôi không đồng tình nhưng qua trưa rồi, quá mệt mỏi và còn có con nhỏ nên thôi, nhận cho rồi", người này nói.

Theo ghi nhận, nhiều người cho rằng phương án chi trả chủ yếu căn cứ vào số ngày nằm viện, trong khi những ảnh hưởng kéo dài đối với sức khỏe và khả năng lao động chưa được tính toán thỏa đáng

Trước đó, ngày 10/10, nhiều người sau khi ăn bánh mì tại điểm bán Bà Được trên đường Duy Tân (phường Cẩm Thành) xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt và phải nhập viện điều trị. Số người ngộ độc lên tới 175 người.

Điểm bán bánh mì Bà Được (trên đường Duy Tân, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi).

Đến ngày 16/10, Viện Pasteur Nha Trang thông báo kết quả kiểm nghiệm 13 mẫu thực phẩm lấy tại tiệm bánh mì Bà Được. Theo đó, 12/13 mẫu thực phẩm dương tính với Salmonella spp gồm rau, chả thịt heo, chà bông, nước sốt, ớt tương, bánh mì và bơ. Riêng một mẫu chả thịt heo âm tính với Salmonella spp.

Riêng 9 mẫu bệnh phẩm có 4 mẫu dương tính với Salmonella spp, gồm hai mẫu của bệnh nhân 12 tuổi, một mẫu của bệnh nhân 33 tuổi và một mẫu của bệnh nhân 65 tuổi.