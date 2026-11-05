Vụ 175 người ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: Phạt chủ cơ sở hơn 85,75 triệu đồng

Ngày 5/11, văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị T. (58 tuổi, trú phường Cẩm Thành), chủ xe bánh mì Bà Được, liên quan vụ ngộ độc thực phẩm khiến 175 người bị ảnh hưởng.

Theo quyết định, bà T. bị xử phạt tổng cộng 85,75 triệu đồng đối với hai hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Trong đó, hành vi để thức ăn không được che đậy nhằm ngăn bụi bẩn, côn trùng và động vật gây hại xâm nhập bị phạt 750.000 đồng.

Đối với hành vi sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe từ 5 người trở lên, cụ thể là 175 người, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, bà T. bị phạt 85 triệu đồng.

Điểm bán bánh mì gây ngộ độc được niêm phong, kết quả kiểm nghiệm 12/13 mẫu dương tính vi khuẩn.

Ngoài hình thức phạt tiền, chủ xe bánh mì Bà Được còn bị đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh và cung cấp thực phẩm trong thời hạn 4 tháng.

Cơ quan chức năng cũng buộc bà T. tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm vi phạm, gồm 2kg chả heo, 7 lít nước sốt, 3kg pate, 0,5kg chà bông, 0,5kg ớt rim và 30 ổ bánh mì.

Đồng thời, chủ cơ sở phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám và điều trị cho những người bị ngộ độc.Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.

Quyết định cũng xác định bà T. có một tình tiết giảm nhẹ là tự nguyện bồi thường thiệt hại cho những người bị ngộ độc thực phẩm và không có tình tiết tăng nặng.

Trước đó, ngày 27/10, đại diện cơ sở bánh mì Bà Được đã tổ chức buổi làm việc để chi trả tiền bồi thường cho 175 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại đây.

Tại buổi làm việc, đại diện cơ sở gửi lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng, đồng thời thông báo phương án thanh toán phần viện phí còn lại sau khi trừ khoản đã được bảo hiểm y tế chi trả.

Bánh mì Bà Được tổ chức chi trả bồi thường cho những người bị ảnh hưởng.

Một số người đồng ý nhận tiền và ra về. Tuy nhiên, nhiều người không chấp nhận phương án này, khiến buổi làm việc kéo dài và liên tục xảy ra tranh cãi.

Theo những người phản đối, mức chi trả chưa tương xứng với những tổn hại về sức khỏe, thu nhập và ngày công lao động bị mất trong thời gian điều trị.

Họ cho rằng việc chỉ thanh toán phần viện phí mà bảo hiểm y tế không chi trả là chưa thỏa đáng, bởi hậu quả vụ ngộ độc không chỉ dừng ở chi phí chữa bệnh mà còn ảnh hưởng đến công việc, thu nhập và cuộc sống sau khi xuất viện.

Trước đó, từ ngày 9 đến 10/10, nhiều người sau khi ăn bánh mì tại điểm bán Bà Được trên đường Duy Tân, phường Cẩm Thành, xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt và phải nhập viện điều trị. Số người bị ngộ độc sau đó được xác định lên đến 175 người. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị liên quan lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân vụ việc. Ngày 16/10, Viện Pasteur Nha Trang thông báo kết quả kiểm nghiệm 13 mẫu thực phẩm lấy tại cơ sở bánh mì Bà Được. Kết quả cho thấy 12/13 mẫu thực phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella spp, gồm các mẫu rau, chả thịt heo, chà bông, nước sốt, ớt tương, bánh mì và bơ. Một mẫu chả thịt heo còn lại âm tính với Salmonella spp. Đối với 9 mẫu bệnh phẩm, có 4 mẫu dương tính với Salmonella spp, gồm hai mẫu của bệnh nhân 12 tuổi, một mẫu của bệnh nhân 33 tuổi và một mẫu của bệnh nhân 65 tuổi.

Di Linh