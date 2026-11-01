Vụ 175 người ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: Đề nghị phạt chủ cơ sở 100 triệu đồng

Chiều 1/11, ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch UBND phường Cẩm Thành (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, địa phương đã đề nghị cấp có thẩm quyền của tỉnh xử phạt chủ điểm kinh doanh bánh mì Bà Được (số 12 đường Duy Tân) số tiền 100 triệu đồng liên quan vụ ngộ độc thực phẩm khiến 175 người bị ảnh hưởng.

Riêng về tiền bồi thường thiệt hại, theo ông Hưng đến nay cơ sở bánh mì Bà Được vẫn chưa hoàn tất việc chi trả. Do đó, chủ cơ sở chưa báo cáo với chính quyền địa phương về tổng số tiền đã bồi thường.

Nhiều người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Bà Được tham gia buổi làm việc về phương án bồi thường ngày 27/10.

Trước đó, ngày 27/10, đại diện cơ sở bánh mì Bà Được tổ chức buổi làm việc để chi trả tiền bồi thường cho 175 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại đây.

Tại buổi làm việc, đại diện cơ sở gửi lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng, đồng thời thông báo phương án thanh toán phần viện phí còn lại sau khi trừ khoản đã được bảo hiểm y tế chi trả.

Một số người đồng ý nhận tiền và ra về. Tuy nhiên, nhiều người không chấp nhận phương án này, khiến buổi làm việc kéo dài và liên tục xảy ra tranh cãi.

Người bị ngộ độc kiểm tra giấy tờ, đối chiếu các khoản tiền trong quá trình làm thủ tục nhận chi trả.

Theo những người phản đối, mức chi trả chưa tương xứng với những tổn hại về sức khỏe, thu nhập và ngày công lao động bị mất trong thời gian điều trị. Việc chỉ thanh toán phần viện phí mà bảo hiểm y tế không chi trả là chưa thỏa đáng. Họ cho rằng hậu quả của vụ ngộ độc không chỉ là chi phí điều trị mà còn ảnh hưởng đến công việc, thu nhập và cuộc sống sau khi xuất viện.

Trước đó, ngày 10/10, nhiều người sau khi ăn bánh mì tại điểm bán Bà Được trên đường Duy Tân (phường Cẩm Thành) xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt và phải nhập viện điều trị. Số người ngộ độc lên tới 175 người.

Vụ ngộ độc khiến 175 trường hợp nhập viện.

Đến ngày 16/10, Viện Pasteur Nha Trang thông báo kết quả kiểm nghiệm 13 mẫu thực phẩm lấy tại tiệm bánh mì Bà Được. Theo đó, 12/13 mẫu thực phẩm dương tính với Salmonella spp gồm rau, chả thịt heo, chà bông, nước sốt, ớt tương, bánh mì và bơ. Riêng một mẫu chả thịt heo âm tính với Salmonella spp.

Riêng 9 mẫu bệnh phẩm có 4 mẫu dương tính với Salmonella spp, gồm hai mẫu của bệnh nhân 12 tuổi, một mẫu của bệnh nhân 33 tuổi và một mẫu của bệnh nhân 65 tuổi.