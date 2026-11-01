Vụ 175 người ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: Đề nghị mức phạt 100 triệu đồng

Chiều 1/11, ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND phường Cẩm Thành (tỉnh Quảng Ngãi) thông tin, địa phương đã đề nghị cấp có thẩm quyền của tỉnh xử phạt chủ điểm kinh doanh bánh mì Bà Được, tại số 12 đường Duy Tân, số tiền 100 triệu đồng liên quan vụ ngộ độc thực phẩm khiến 175 người bị ảnh hưởng.

Chính quyền phường Cẩm Thành đề nghị xử phạt chủ điểm kinh doanh bánh mì Bà Được 100 triệu đồng vì gây ngộ độc thực phẩm.

Cùng với việc đề nghị xử phạt, vấn đề khắc phục hậu quả, bồi thường cho những người bị ngộ độc vẫn chưa được giải quyết xong. Theo ông Nguyễn Văn Hưng, đến nay, cơ sở bánh mì Bà Được chưa hoàn tất việc chi trả cho các nạn nhân. Chủ cơ sở cũng chưa báo cáo chính quyền địa phương về tổng số tiền đã bồi thường.

Trước đó, ngày 27/10, đại diện cơ sở tổ chức buổi làm việc với những người bị ngộ độc nhằm thực hiện việc chi trả. Tại buổi làm việc, phía cơ sở gửi lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng và thông báo phương án thanh toán phần viện phí còn lại sau khi trừ khoản bảo hiểm y tế đã chi trả.

Tuy nhiên, phương án này không nhận được sự đồng thuận của nhiều người. Một số nạn nhân đồng ý nhận tiền, trong khi những người khác cho rằng việc chỉ thanh toán phần viện phí chưa được bảo hiểm y tế chi trả là chưa thỏa đáng.

Theo những người phản đối, thiệt hại từ vụ ngộ độc bánh mì không chỉ nằm ở chi phí khám, chữa bệnh mà còn bao gồm những thiệt hại về sức khỏe, thu nhập và ngày công lao động trong thời gian điều trị. Những ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống sau khi xuất viện cũng là vấn đề cần được tính đến khi giải quyết bồi thường.

Do chưa thống nhất được phương án chi trả, buổi làm việc giữa đại diện cơ sở và những người bị ngộ độc kéo dài, liên tục phát sinh tranh cãi.

Chủ cơ sở bánh mì đã tiến hành bồi thường cho người bị ngộ độc, tuy nhiên nhiều trường hợp không chấp nhận mức bồi thường được đưa ra.

Vụ ngộ độc bắt đầu xảy ra vào ngày 10/10, khi nhiều người ăn bánh mì tại điểm bán Bà Được trên đường Duy Tân (phường Cẩm Thành) sau đó xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt và phải nhập viện điều trị. Tổng số người bị ảnh hưởng được xác định là 175 người.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, tìm nguyên nhân vụ việc. Ngày 16/10, kết quả kiểm nghiệm do Viện Pasteur Nha Trang thông báo, trong 13 mẫu thực phẩm lấy tại tiệm bánh mì Bà Được có 12 mẫu dương tính với Salmonella spp. Các mẫu dương tính gồm rau, chả thịt heo, chà bông, nước sốt, ớt tương, bánh mì và bơ.