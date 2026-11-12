Vụ 14 người ngộ độc cá nóc: Bệnh nhân nặng nhất qua cơn nguy kịch

Bệnh nhân ngộ độc cá nóc nặng nhất đã qua cơn nguy kịch

Đáng chú ý, ông B.C. là trường hợp nặng nhất, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, liệt chi và suy đa cơ quan. Bệnh nhân được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc và phải thở máy trong 3 ngày. Đến chiều 11/11, tình trạng bệnh nhân cải thiện, đã qua cơn nguy kịch, có thể giao tiếp, không ghi nhận yếu liệt chi.

Bác sĩ Ngô Văn Ba, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cho biết ngộ độc cá nóc hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu. Việc điều trị chủ yếu là hồi sức, hỗ trợ chức năng các cơ quan; đặc biệt là duy trì hô hấp và tuần hoàn, giúp cơ thể đào thải độc tố. Trong quá trình điều trị, khoa cũng thường xuyên phối hợp, xin ý kiến chuyên môn từ các chuyên gia của Trường Đại học Y Dược TP.HCM.

Theo Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, sau những ngày được các bác sĩ tích cực điều trị, sức khỏe các bệnh nhân còn lại đang được theo dõi và dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Đây là con cá nóc mú do ông B.R. (phường Phú Thủy) đánh bắt, sau đó mang về chế biến thức ăn. Sau khi ăn, 14 người có biểu hiện ngộ độc và phải nhập viện

Cá nóc chứa độc tố tetrodotoxin nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi ăn phải, người nhiễm độc có thể xuất hiện triệu chứng như tê môi, lưỡi, buồn nôn, đau bụng; trường hợp nặng có thể liệt cơ, suy hô hấp, rối loạn nhịp tim và tử vong.

Đáng lưu ý, độc tố này không bị phá hủy ở nhiệt độ chế biến thông thường như luộc, hấp, chiên. Vì vậy, người dân tuyệt đối không bắt, chế biến hoặc sử dụng cá nóc làm thực phẩm.