Vụ 12, VKSND tối cao tọa đàm kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam

Tham dự buổi tọa đàm có các đồng chí Vụ trưởng, Cục trưởng; đồng chí Mai Thị Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 12; đồng chí Lê Hồng Liên, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ 12; đồng chí Nguyễn Đình Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ 12; đồng chí Trần Quế Anh, Phó Cục trưởng Cục 2; cùng Tổ trưởng Tổ bảo vệ cơ quan, Đội trưởng Đội xe, đại diện các đơn vị phối hợp trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, các đại biểu khách mời và toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị.

Toàn cảnh buổi toạ đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam và ý nghĩa Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Qua các thời kỳ lịch sử, phụ nữ Việt Nam luôn phát huy lòng yêu nước, tinh thần kiên cường, nhân hậu, đảm đang và ý chí vươn lên; có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cũng như trong đời sống gia đình và xã hội. Truyền thống ấy tiếp tục được các thế hệ nữ cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân kế thừa, phát huy thông qua tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp và sự tận tụy với công việc.

Đồng chí Vụ trưởng Vụ 12 Mai Thị Nam phát biểu chào mừng kỷ niệm ngày 20/10.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, đồng chí Mai Thị Nam ghi nhận và trân trọng những nỗ lực, đóng góp của nữ công chức Vụ 12 trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng chí nhấn mạnh, công tác tiếp công dân, kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp là lĩnh vực có tính chất đặc thù, đòi hỏi kiến thức pháp luật vững vàng, sự khách quan, thận trọng, kỹ năng chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nữ công chức Vụ 12 đã phát huy tinh thần tận tụy, cẩn trọng, cầu thị và ý thức trách nhiệm đối với công việc chung.

Đồng chí Mai Thị Nam mong muốn nữ công chức tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp, giữ gìn phẩm chất đạo đức, chủ động đổi mới phương pháp làm việc, đóng góp thiết thực vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của đơn vị. Đồng thời, đồng chí đề nghị tập thể Vụ 12 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quan tâm, chia sẻ, tạo điều kiện để mỗi cán bộ, công chức phát huy năng lực, cùng xây dựng môi trường làm việc trách nhiệm, nhân văn, kỷ cương và hiệu quả.

Các đồng chí lãnh đạo Vụ 12, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao chúc mừng nữ công chức Vụ 12 nhân kỷ niệm ngày 20/10.

Phát biểu chúc mừng tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Đình Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ 12, gửi lời chúc tốt đẹp tới đồng chí Mai Thị Nam và toàn thể nữ công chức trong đơn vị. Đồng chí ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn những nỗ lực, cống hiến của nữ công chức trong đơn vị; đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, giữ vững niềm tin, nhiệt huyết và tinh thần đoàn kết, cùng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, lãnh đạo Vụ 12 tặng hoa chúc mừng các nữ công chức. Những bó hoa tươi thắm cùng lời chúc mừng thể hiện sự quan tâm, trân trọng đối với những đóng góp của chị em trong công việc và cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Đình Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ 12 phát biểu chúc mừng.

Đại diện Tổ Nữ công Vụ 12 bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Vụ và sự đồng hành của các đồng nghiệp; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy tinh thần đoàn kết và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động nữ công Vụ 12 thời gian qua chú trọng chăm lo đời sống tinh thần, thăm hỏi, động viên công chức và gia đình khi có việc hiếu, hỷ, ốm đau hoặc hoàn cảnh khó khăn; quan tâm tri ân cán bộ hưu trí, gia đình chính sách, người có công. Đơn vị cũng phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai và Đoàn Thanh niên địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà Trung tâm hỗ trợ phát triển năng lực người khuyết tật tỉnh Lào Cai nhân dịp Tết Trung thu; đồng thời tổ chức hoạt động với chủ đề “Tết của yêu thương”. Những hoạt động này góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trách nhiệm, gần gũi với Nhân dân.

Bên cạnh đó, Tổ Nữ công Vụ 12 phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả”, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh. Phong trào tập trung khuyến khích nữ công chức chủ động nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, nghiên cứu hồ sơ và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tác phong ch uẩn mực của người cán bộ Kiểm sát.

Phong trào thi đua hướng đến việc chuyển hóa mục tiêu thành những thay đổi cụ thể trong công việc hằng ngày, như chủ động nhận nhiệm vụ khó, nâng cao chất lượng tham mưu, rút ngắn thời gian xử lý ở những khâu có thể cải tiến, hạn chế sai sót, tăng cường phối hợp và đề xuất sáng kiến có khả năng áp dụng. Việc đánh giá cần gắn với đầu ra và kết quả thực chất, có tiêu chí theo dõi phù hợp với từng vị trí việc làm; kịp thời ghi nhận sáng kiến, cách làm hiệu quả và tinh thần trách nhiệm, đồng thời bảo đảm công bằng, khách quan, tránh chạy theo chỉ tiêu hình thức.

Tổ Nữ công tiếp tục vận động nữ công chức phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, thiện nguyện, an sinh xã hội và hỗ trợ đồng nghiệp. Mỗi nữ công chức phấn đấu cụ thể hóa nội dung thi đua bằng những việc làm thiết thực, gắn trách nhiệm cá nhân với chất lượng, tiến độ và hiệu quả công việc được giao.

Buổi tọa đàm diễn ra trong không khí trang trọng, cởi mở và ấm áp. Chương trình không chỉ là dịp ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của nữ công chức mà còn góp phần tăng cường sự thấu hiểu, sẻ chia giữa các thành viên trong đơn vị, để cùng gắn bó xây dựng tập thể vững mạnh.

Nhân dịp này, Vụ 12 đã phát động phong Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả” hướng tới nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu hồ sơ và xử lý công việc; khuyến khích sáng kiến có khả năng áp dụng, tăng cường phối hợp, hạn chế sai sót, bảo đảm đánh giá công bằng, khách quan, lấy kết quả thực chất làm thước đo.

Một số hình ảnh tại buổi toạ đàm