Vụ 12, VKSND tối cao tổ chức Ngày hội vui Tết Trung thu

Tham dự chương trình có đồng chí Mai Thị Nam, Vụ trưởng Vụ 12; các đồng chí Phó Vụ trưởng Nguyễn Đình Bắc, Lê Hồng Liên; cùng toàn thể công chức trong đơn vị và đông đảo các cháu thiếu niên, nhi đồng.

Đồng chí Mai Thị Nam, Vụ trưởng Vụ 12 phát biểu tại Ngày hội vui Tết Trung thu.

Ngày hội vui Tết Trung thu được tổ chức trong không khí vui tươi, đầm ấm, tạo điều kiện để các cháu được giao lưu, vui chơi và đón nhận những món quà ý nghĩa. Chương trình thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Vụ 12 đối với đời sống tinh thần của các gia đình trong đơn vị, đồng thời phát huy vai trò xung kích, trách nhiệm của Đoàn Thanh niên trong tổ chức các hoạt động chăm lo thiếu niên, nhi đồng.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Mai Thị Nam, Vụ trưởng Vụ 12, ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của Đoàn Thanh niên trong công tác tham mưu, chuẩn bị và tổ chức chương trình.

Đồng chí Nguyễn Đình Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ 12 chúc mừng các em.

Đồng chí Lê Hồng Liên, Phó vụ trưởng Vụ 12 phát biểu chúc mừng các em.

Đồng chí cho rằng, sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các bộ phận đã góp phần mang đến cho các cháu một đêm Trung thu vui tươi, ý nghĩa; đồng thời, đề nghị Đoàn Thanh niên tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội và những chương trình chăm lo đời sống tinh thần. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, trách nhiệm, tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong đơn vị.

Đại diện lãnh đạo đơn vị tặng quà các cháu thiếu nhi.

Đồng chí Vụ trưởng nhấn mạnh, Tết Trung thu là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, là dịp để thiếu niên, nhi đồng được vui chơi, sum họp và đón nhận tình yêu thương, sự quan tâm của gia đình và cộng đồng. Việc tổ chức Ngày hội không chỉ mang đến niềm vui cho các cháu mà còn góp phần tăng cường sự gắn bó, chia sẻ và xây dựng tập thể Vụ 12 đoàn kết, thân tình.

Nhân dịp Tết Trung thu, đồng chí Vụ trưởng Mai Thị Nam chúc các cháu luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; mong muốn các cháu luôn giữ được niềm vui, sự hồn nhiên, tích cực học tập, rèn luyện và có một mùa Trung thu thật nhiều kỷ niệm đẹp; để khích lệ tinh thần các cháu, lãnh đạo Vụ 12 đã trao những phần quà Trung thu đến các cháu. Những món quà tuy giản dị nhưng thể hiện tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị, đồng thời là lời động viên để các cháu tiếp tục chăm ngoan, học tốt.

Lãnh đạo, cán bộ công chức Vụ 12 vui Tết Trung thu cùng các cháu thiếu nhi.

Ngày hội vui Tết Trung thu năm 2026 khép lại trong niềm vui và những nụ cười hồn nhiên của các cháu thiếu niên, nhi đồng. Chương trình góp phần tăng cường sự gắn kết trong Vụ 12, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, tạo động lực để công chức yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.