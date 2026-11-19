Đoàn do Tiến sĩ Mai Thị Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao, Vụ trưởng làm Trưởng đoàn, cùng đồng chí Nguyễn Đình Bắc, Phó Vụ trưởng và một số công chức của đơn vị.

Tiếp đoàn có Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoát, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát; các Phó Hiệu trưởng: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị Hạnh; Tiến sĩ Hoàng Anh Tuyên; Tiến sĩ Nguyễn Thị Lộc cùng đại diện lãnh đạo, giảng viên Nhà trường.

Ts Mai Thị Nam - Vụ trưởng Vụ 12 và Đoàn công tác chúc mừng thầy trò Trường Đại học Kiểm sát.

Tại buổi gặp mặt, Tiến sĩ Mai Thị Nam gửi tới Ban Giám hiệu cùng toàn thể các thế hệ giảng viên, viên chức, người lao động Trường Đại học Kiểm sát những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Tiến sĩ Mai Thị Nam bày tỏ sự trân trọng, tri ân sâu sắc đối với những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm và bền bỉ của các thế hệ nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho ngành Kiểm sát nhân dân.

Đồng thời, Tiến sĩ Mai Thị Nam mong muốn Nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Kiểm sát có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn và năng lực nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Những đóng góp của Nhà trường không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân mà còn góp phần tích cực vào công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đón nhận tình cảm và những lời chúc mừng tốt đẹp của đoàn công tác, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo và công chức Vụ 12; đồng thời khẳng định Nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo, gắn lý luận với thực tiễn công tác, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát ngày càng vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

Hoạt động thăm hỏi, chúc mừng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo, tình cảm trân trọng và sự tri ân của tập thể lãnh đạo, công chức Vụ 12 đối với các thế hệ giảng viên, viên chức, người lao động Trường Đại học Kiểm sát; đồng thời góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó, phối hợp giữa các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng Ngành ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.