Vụ 115 cáo buộc Man City: Cuộc chiến pháp lý còn lâu mới kết thúc

Manchester City đứng trước 115 cáo buộc vi phạm (Ảnh: AI minh họa)

Thông tin Manchester City bị xác định vi phạm phần lớn trong vụ “115 cáo buộc” đang gây chấn động bóng đá Anh, nhưng cuộc chiến pháp lý được dự báo còn lâu mới kết thúc.

Ngày 25/9, truyền thông Anh đưa tin một ủy ban độc lập đã hoàn tất phần quan trọng của quá trình xem xét các cáo buộc Premier League đưa ra đối với Man City. Sky Sports cho biết vụ việc đang chuyển sang giai đoạn kháng cáo, sau khi xuất hiện thông tin phần lớn cáo buộc đã được chứng minh. Tuy nhiên, Premier League chưa công bố toàn văn phán quyết cũng như hình thức xử phạt.

Vì vậy, việc nói Man City đã chính thức nhận án hay sẽ bị trừ một số điểm cụ thể ở thời điểm này vẫn là quá sớm.

Vụ việc bắt nguồn từ tháng 2/2023, khi Premier League cáo buộc Man City vi phạm hàng loạt quy định tài chính trong nhiều mùa giải. Các vấn đề được xem xét bao gồm việc cung cấp thông tin tài chính chính xác, doanh thu tài trợ, thù lao dành cho HLV và cầu thủ, việc tuân thủ các quy định tài chính của UEFA và Premier League, cũng như nghĩa vụ hợp tác với cuộc điều tra. Man City từ đầu đến nay luôn bác bỏ hành vi sai phạm.

Chủ tịch Man City: “Quá trình vẫn còn một chặng đường dài”

Một diễn biến đáng chú ý mới nhất là bức thư Chủ tịch Man City Khaldoon Al Mubarak gửi trực tiếp tới người hâm mộ ngày 26/9.

Ông Al Mubarak khẳng định rằng quá trình của Premier League “vẫn còn một chặng đường dài” và niềm tin cũng như quyết tâm chứng minh CLB vô tội “vẫn mạnh mẽ như khi vụ việc bắt đầu”.

Chủ tịch Man City cho biết ông muốn chia sẻ nhiều hơn để giải thích vì sao CLB tự tin vào lập trường của mình, nhưng các yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt của quá trình pháp lý khiến ông chưa thể làm điều đó.

Đáng chú ý, Al Mubarak nói ngay cả bức thư gửi người hâm mộ cũng phải trải qua nhiều vòng kiểm tra pháp lý trước khi được công bố. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng “không có gì thay đổi”, đồng thời cho rằng vẫn có những người muốn làm suy yếu đà phát triển của Man City.

Trong tuyên bố chính thức ngày 25/9, Man City cũng nhấn mạnh vụ việc vẫn đang tiếp diễn, còn “những yếu tố quan trọng” chưa hoàn thành. CLB cho biết trong tám năm qua họ đã tuân thủ quy trình với kỳ vọng Premier League hành xử như một cơ quan quản lý độc lập, công bằng và không chịu ảnh hưởng từ các lợi ích phe phái.

Premier League, trong khi đó, chưa công bố chi tiết do quy trình mang tính bảo mật.

Không chỉ là câu chuyện Man City bị phạt bao nhiêu điểm

Điểm đáng chú ý nhất của vụ việc có lẽ không nằm ở những đồn đoán Man City sẽ bị trừ 30, 50 hay thậm chí 100 điểm. Vấn đề lớn hơn là khả năng thực thi luật tài chính của Premier League.

Nếu các cáo buộc nghiêm trọng cuối cùng được giữ nguyên sau kháng cáo, giải đấu sẽ phải đưa ra một hình phạt đủ sức bảo vệ uy tín của hệ thống kiểm soát tài chính. Ngược lại, Man City với nguồn lực pháp lý rất lớn chắc chắn sẽ tiếp tục bảo vệ quan điểm rằng bằng chứng của mình đủ để chứng minh CLB không vi phạm.

Chính vì thế, đây không chỉ là cuộc chiến giữa Premier League và một CLB. Nó còn là phép thử đối với mô hình quản trị của giải đấu giàu có hàng đầu thế giới: làm sao vừa thu hút những dòng vốn khổng lồ, vừa bảo đảm mọi thành viên phải tuân theo cùng một luật chơi.

Cho đến khi quá trình kháng cáo kết thúc và án phạt được công bố, vụ “115 cáo buộc” vẫn chưa có dấu chấm hết. Bức thư của Khaldoon Al Mubarak gửi các fan hâm mộ đội nhà cho thấy một điều rất rõ ràng: Man City không có ý định lùi bước trong cuộc chiến pháp lý này.