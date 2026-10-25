Vụ 11 học sinh bắt nạt bạn ở Thái Nguyên: Vì sao cơ quan quản lý giáo dục chưa nắm thông tin?

Liên quan đến vụ việc nhóm 11 học sinh Trường THCS Chợ Rã, phân hiệu Thượng Giáo, xã Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên có hành vi bắt nạt một học sinh, cơ quan phụ trách quản lý giáo dục tại địa phương cho biết ban đầu chưa nhận được thông tin báo cáo từ nhà trường.

Tối 24/10, phóng viên liên hệ với lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Chợ Rã để tìm hiểu vụ việc. Tại thời điểm này, đại diện phòng cho biết chưa nhận được báo cáo từ nhà trường.

“Chưa nhận được báo cáo. Chúng tôi còn chưa nắm được thông tin, sẽ hỏi lại nhà trường”, bà Hoàng Lệ Quỳnh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, thông tin.

Chiều 25/10, trao đổi thêm với phóng viên, bà Quỳnh cho biết: “Chúng tôi thăm nắm rồi, không có vấn đề gì đâu, chỉ là bắt nạt thôi”.

Xây dựng môi trường học đường an toàn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội - (ảnh THCS Chợ Rã).

Trả lời câu hỏi vì sao nhà trường không báo cáo Phòng Văn hóa - Xã hội về vụ việc, bà Quỳnh cho hay: “Tại vì họ (Trường THCS Chợ Rã) xử lý được trong thẩm quyền của trường. Họ xử lý được rồi, chỉ là tuyên truyền nhắc nhở. Nhà trường cũng nhờ công an giáo dục”.

Theo bà Quỳnh, sự việc diễn ra ngoài khu vực nhà trường nên nhà trường chủ yếu nhắc nhở. “Nhà trường cũng nhờ công an và gọi cả phụ huynh rồi cũng không có vấn đề gì”, bà Quỳnh nói.

Trước đó, tối 24/10, lãnh đạo UBND xã Chợ Rã cho biết địa phương cũng chưa nắm bắt được sự việc và sẽ kiểm tra lại.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, ngày 22/10/2026, tại Trường THCS Chợ Rã, phân hiệu Thượng Giáo, xã Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên xảy ra vụ việc bạo lực học đường. Đáng chú ý, một nhóm gồm 11 học sinh có hành vi bắt nạt 1 học sinh.

Sau khi nắm bắt thông tin, Công an xã Chợ Rã đã tiến hành xác minh, phối hợp với nhà trường đưa các học sinh liên quan đến trụ sở công an để giáo dục, nhắc nhở; đồng thời mời phụ huynh đến làm việc nhằm phối hợp quản lý, giáo dục con em. Tại cơ quan công an, các học sinh vi phạm đã cam kết không tái phạm.

Sự việc các em học sinh bắt nạt được phát hiện, nhắc nhở kịp thời - (ảnh Công an Thái Nguyên).

Công an xã Chợ Rã khuyến cáo học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh, không có hành vi bạo lực, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác; không quay, đăng tải hoặc chia sẻ video có nội dung bạo lực lên mạng xã hội. Nhà trường và phụ huynh cần tăng cường phối hợp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi lệch chuẩn trong môi trường học đường.

Vụ việc 11 học sinh có hành vi bắt nạt một bạn học tại Trường THCS Chợ Rã, phân hiệu Thượng Giáo, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường và những hệ lụy đối với học sinh. Đáng lo ngại, hành vi bắt nạt nếu không được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời có thể kéo dài, gây tổn thương về thể chất, tinh thần, ảnh hưởng đến tâm lý và quá trình học tập của nạn nhân.

Bạo lực học đường không thể chỉ được nhìn nhận như những mâu thuẫn nhất thời giữa học sinh hay giải quyết đơn thuần bằng việc nhắc nhở. Mỗi vụ việc cần được xác minh khách quan, đánh giá đúng mức độ, có biện pháp bảo vệ học sinh bị bắt nạt, đồng thời giáo dục những học sinh có hành vi vi phạm để ngăn ngừa tái diễn.

Từ vụ việc này, trách nhiệm của nhà trường, gia đình và các cơ quan liên quan trong việc phát hiện, thông tin, phối hợp xử lý bạo lực học đường cần được nhìn nhận nghiêm túc. Chỉ khi các dấu hiệu bắt nạt được tiếp nhận và xử lý kịp thời, đúng trách nhiệm, môi trường học đường mới thực sự an toàn, để mỗi học sinh được tôn trọng, bảo vệ và phát triển lành mạnh.