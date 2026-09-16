VTVgo tường thuật trực tiếp U23 Nhật Bản đấu với U23 Hồng Kông ngày 16/9/2026

Thông tin trận đấu U23 Nhật Bản đấu với U23 Hồng Kông

Thời gian: 17h30 ngày 16/9/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: Toyota Stadium, Nhật Bản

Giải đấu: Bảng A - ASIAD 2026

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VTV7 VTVgo trực tiếp U23 Nhật Bản đấu với U23 Hồng Kông hôm nay 16/9/2026 - Tỉ số: 2-0

U23 Nhật Bản 2 - 0 U23 Hồng Kông Trận đấu kết thúc

FTTrận đấu kết thúc

U23 Nhật Bản giành chiến thắng 2-0 trước U23 Hồng Kông (TQ). Ishii và Nagano là hai cầu thủ ghi bàn cho đội bóng Nhật Bản.

90+1'Poon Sheung-Hei cứu thua

U23 Nhật Bản phản công bên cánh trái, Yumeh nhận bóng ở góc hẹp và quyết định dứt điểm. Thủ môn Poon Sheung-Hei khép góc tốt và đẩy bóng ra ngoài.

82'Trọng tài không cho U23 Nhật Bản hưởng penalty

Ishii ngã trong vòng cấm U23 Hồng Kông (TQ) sau pha tranh chấp với cầu thủ áo đỏ, nhưng trọng tài không chỉ tay vào chấm 11 m. Pha quay chậm cho thấy anh có dấu hiệu bị tác động nhẹ ở gót.

78'Okabe đánh đầu vọt xà

U23 Nhật Bản được hưởng quả phạt góc bên cánh phải. Okabe bật cao đón bóng nhưng cú đánh đầu của anh lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

73'Yuto đánh đầu dội xà

Từ quả phạt góc bên cánh trái, Yuto chiếm ưu thế trước hậu vệ U23 Hồng Kông (TQ) ở cột xa rồi bật cao đánh đầu. Bóng đập trúng xà ngang và bật ra đầy đáng tiếc.

68'U23 Nhật Bản bỏ lỡ cơ hội

U23 Nhật Bản phối hợp khá hay bên cánh phải trước khi thực hiện đường căng ngang cắt mặt khung thành. Tuy nhiên, hai cầu thủ áo xanh phía trong đều không kịp băng vào dứt điểm.

54'Yuto bỏ lỡ cơ hội đối mặt

Mori tận dụng đường bóng về bất cẩn của U23 Hồng Kông (TQ) để cướp bóng rồi chuyền bổng cho Yuto thoát xuống. Trong pha đối mặt, thủ môn Poon Sheung-Hei lao ra rất nhanh khiến Yuto vội vàng vô-lê đưa bóng vọt xà.

53'Senagi căng ngang nguy hiểm

Senagi thoát xuống sát đáy biên trái rồi căng bóng vào khu vực cấm địa. Bóng đi cắt mặt khung thành nhưng hai cầu thủ U23 Nhật Bản băng vào đều không thể chạm tới.

46'Hiệp 2 bắt đầu

U23 Nhật Bản và U23 Hồng Kông (TQ) trở lại sân để bước vào hiệp hai. U23 Nhật Bản đang dẫn 1-0 sau 45 phút đầu tiên.

HTHiệp 1 kết thúc

U23 Nhật Bản tạm dẫn U23 Hồng Kông (TQ) 1-0 sau 45 phút đầu tiên. Bàn thắng của Ishii ở phút 39 đang giúp đội bóng Nhật Bản chiếm lợi thế.

39'Ishii mở tỷ số cho U23 Nhật Bản

Một đường bóng dài được đưa vào vòng cấm U23 Hồng Kông (TQ), Ishii giật gót cho Yuto băng lên bên trái. Yuto căng ngang ngược trở lại để chính Ishii thoải mái dứt điểm, đưa U23 Nhật Bản dẫn 1-0.

37'U23 Hồng Kông (TQ) suýt tạo bất ngờ

Từ quả phạt góc, Helio đánh đầu đưa bóng tới vị trí của Ichikawa. Trong tư thế quay lưng về khung thành, Ichikawa lắc đầu ngược ra phía sau nhưng bóng lại đi vọt xà ngang.

35'Ishii đệm bóng chệch cột dọc

Senagi thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang vào khu vực cận thành. Ishii băng vào dứt điểm một chạm nhưng bóng đi chệch cột dọc.

30'Quả tạt nguy hiểm của U23 Nhật Bản

Shosuke nhận bóng bên cánh phải, cắt vào trong rồi thực hiện quả tạt chân trái về phía cột xa. Bóng xoáy rất khó chịu nhưng cầu thủ U23 Nhật Bản băng vào phía trong lại đánh đầu hụt.

22'Ishii sút chệch cột dọc

Ishii đón đường chuyền xuyên tuyến ở trung lộ rồi tung cú sút xa bằng chân trái. Bóng đi căng nhưng chệch cột dọc khung thành U23 Hồng Kông (TQ).

13'Michiwaki đánh đầu vọt xà

U23 Nhật Bản tấn công bên cánh trái, Senagi thực hiện đường tạt trivela vào trong cho Michiwaki. Cú lắc đầu sau đó của tiền đạo này đưa bóng đi quá cao.

11'Ishii dứt điểm vọt xà

U23 Nhật Bản đưa bóng từ cánh phải vào khu vực trước vòng cấm cho Ishii. Sau khi xoay sở tạo góc sút, anh tung cú dứt điểm chính diện nhưng bóng đi vọt xà ngang.

4'Yasuda dứt điểm vọt xà

U23 Nhật Bản phối hợp từ quả phạt góc bên cánh phải trước khi Ishii căng ngang ra mé ngoài vòng cấm. Yasuda có khoảng trống để dứt điểm nhưng lại đưa bóng vọt xà.

1'Trận đấu bắt đầu

Trọng tài đã nổi còi khai cuộc trận đấu giữa U23 Nhật Bản và U23 Hồng Kông (TQ). Hai đội nhanh chóng nhập cuộc và tổ chức thế trận ngay từ những phút đầu.

0'Trận đấu chuẩn bị bắt đầu

U23 Nhật Bản và U23 Hồng Kông chuẩn bị bước vào trận ra quân tại bảng A ASIAD 2026.

Đội hình dự kiến U23 Nhật Bản

U23 Nhật Bản: Kobayashi; Rei Umeki, Rion Ichihara, Keita Kosugi, Shuto Nagano; Kenshin Yasuda, Yuto Ozeki, Ishiwatari; Yotaro Nakajima, Hisatsugu Ishii, Michiwaki.

Đội hình dự kiến U23 Hồng Kông

U23 Hồng Kông: Chan Kun Sun; Goncalves, Krisna R Korani, Kwok Chun Nok, Loong Tsz Hin; Cheuk Pan, Sohgo Ichikawa, Wu Chun Ming; Pinto, Michael Chibuikem Udebuluzor, Ng Yu Hei.

Toyota Stadium mang đến lợi thế lớn cho U23 Nhật Bản

U23 Nhật Bản bắt đầu hành trình ASIAD 2026 trong điều kiện khá thuận lợi khi được thi đấu trên sân nhà. Trước một U23 Hồng Kông thường ưu tiên phòng ngự số đông, khả năng kiểm soát nhịp độ và kéo giãn đội hình đối phương sẽ là yếu tố đáng chú ý.

Phong độ trước giải cũng tạo thêm sự tự tin cho đội bóng Nhật Bản. Trong 5 trận gần nhất được thống kê, họ giành 5 chiến thắng, ghi tổng cộng 11 bàn và chỉ một lần để đối phương chọc thủng lưới.

Điểm mạnh của Nhật Bản nằm ở khả năng duy trì cường độ. Thay vì chỉ tạo sức ép trong từng giai đoạn ngắn, họ có thể liên tục luân chuyển bóng, pressing ngay sau khi mất bóng và buộc đối thủ phải phòng ngự trong thời gian dài.

Các đợt lên bóng cũng không phụ thuộc hoàn toàn vào một khu vực. Nhật Bản có thể đánh trung lộ trước khi bất ngờ chuyển hướng ra hai biên, qua đó khiến hàng phòng ngự đối phương phải dịch chuyển liên tục.

U23 Hồng Kông gặp lại đối thủ từng thắng 4-0 tại ASIAD 2023

U23 Hồng Kông từng có một kỳ ASIAD đáng nhớ khi lọt vào bán kết năm 2023. Tuy nhiên, chính Nhật Bản là đội khiến hành trình ấy kết thúc bằng thất bại 0-4.

Ba năm sau, Hồng Kông bước vào một cuộc đối đầu khác nhưng bài toán cơ bản vẫn không thay đổi quá nhiều. Đội bóng này cần tìm cách hạn chế khả năng tăng tốc của Nhật Bản và bảo vệ khoảng trống phía trước vòng cấm.

Phong độ gần đây cho thấy nhiệm vụ đó không đơn giản. U23 Hồng Kông chỉ thắng một và thua 4 trong 5 trận gần nhất, ghi một bàn và để lọt lưới 13 lần.

Vì thế, đội khách nhiều khả năng sẽ ưu tiên giữ đội hình thấp, chấp nhận thời lượng kiểm soát bóng hạn chế và chờ cơ hội từ những pha phản công.

Cách chơi này có thể giúp Hồng Kông duy trì thế cân bằng trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng yêu cầu rất cao về sự tập trung và khả năng giữ cự ly.

Bàn mở tỷ số có thể khiến cục diện thay đổi nhanh

Khoảng thời gian đầu trận sẽ có vai trò quan trọng với U23 Hồng Kông. Nếu giữ được tỷ số hòa lâu, đội khách có thể khiến Nhật Bản phải đẩy thêm nhiều người lên phía trước và chờ những khoảng trống xuất hiện.

Nhưng nếu đội chủ nhà sớm có bàn thắng, Hồng Kông khó tiếp tục duy trì hoàn toàn cách đá phòng ngự thấp.

Khi buộc phải đẩy đội hình lên cao hơn, khoảng trống phía sau tuyến tiền vệ có thể trở thành cơ hội cho những cầu thủ tốc độ của Nhật Bản.

Khả năng ghi bàn của hai đội hiện cũng tạo ra sự chênh lệch khá rõ. Nhật Bản có 11 bàn trong 5 trận, còn Hồng Kông mới ghi một bàn trong cùng số trận.

Với khả năng duy trì sức ép tốt hơn và lợi thế sân nhà, Nhật Bản có cơ sở để tạo ra nhiều cơ hội trong suốt 90 phút.

Dự đoán số bàn thắng: Khoảng 3-4 bàn.

Dự đoán tỷ số: U23 Nhật Bản 3-0 U23 Hồng Kông.