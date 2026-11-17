Phần giao lưu với hai khách mời tại chương Phần giao lưu với hai khách mời: Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Bá Trình. (Ảnh: HỒNG THIỆN)

Sự kiện là dấu mốc phát triển quan trọng, mở ra định hướng hoạt động chuyên biệt của kênh trong việc lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước và thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Bá Trình, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Lê Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; ông Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền trung-Tây Nguyên (VTV8).

Các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: TRẦN HUẤN)

Theo Giấy phép số 76/GP-BVHTTDL được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp ngày 28/5/2026, VTV8 đã chuyển đổi từ Kênh Truyền hình khu vực miền trung-Tây Nguyên thành Kênh Truyền hình Quốc gia về Văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch. Việc công bố định vị mới đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển của kênh, mở rộng phạm vi hoạt động và nâng cao sứ mệnh thông tin, tuyên truyền trên phạm vi toàn quốc và quốc tế.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại chương trình. (Ảnh: HỒNG THIỆN)

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại chương trình. (Ảnh: HỒNG THIỆN)

Với định vị mới, VTV8 hướng tới xây dựng hệ thống nội dung chuyên sâu về văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch; phản ánh sự đa dạng trong đời sống văn hóa các vùng miền, giới thiệu những giá trị lịch sử, di sản tiêu biểu, quảng bá tiềm năng và sản phẩm du lịch Việt Nam. Qua đó, kênh góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến khán giả trong nước và bạn bè quốc tế.

Đưa Nghị quyết vào đời sống thông qua hoạt động truyền hình

Dấu mốc định vị mới của VTV8 được đặt trong bối cảnh Đảng và Nhà nước xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước; du lịch là ngành kinh tế quan trọng, có khả năng khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, lịch sử, di sản và tài nguyên thiên nhiên.

Chương trình được tổ chức nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại chương trình. (Ảnh: HỒNG THIỆN)

Hai Nghị quyết đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và khai thác tiềm năng du lịch gắn với mục tiêu phát triển đất nước. Trong tiến trình đó, báo chí và truyền hình giữ vai trò quan trọng trong thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách; giới thiệu các mô hình hay, cách làm hiệu quả; phản ánh những vấn đề đặt ra trong thực tiễn bảo tồn di sản, phát triển văn hóa và du lịch.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại chương trình. (Ảnh: TRẦN HUẤN)

Việc định vị VTV8 thành kênh truyền hình quốc gia chuyên biệt về bốn lĩnh vực có mối quan hệ gắn bó là bước đi nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông, tạo thêm không gian giới thiệu những giá trị đặc sắc của Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để các sản phẩm truyền hình khai thác sâu hơn những câu chuyện lịch sử, văn hóa, đời sống, phong tục, tập quán và tiềm năng du lịch của từng địa phương.

Để thực hiện định hướng này, VTV8 sẽ chú trọng đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng nội dung, tăng cường ứng dụng công nghệ và phát triển các hình thức truyền thông trên nền tảng số. Những câu chuyện về di sản, lịch sử và văn hóa được thể hiện bằng ngôn ngữ truyền hình hấp dẫn, có chiều sâu, phù hợp với nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhiều nhóm khán giả, nhất là thế hệ trẻ.

Sức mạnh văn hóa trong kết nối và phát triển

Thông điệp “Tôn vinh cội nguồn - Kết nối thời đại” của chương trình “Sức mạnh Việt Nam” cũng thể hiện định hướng nội dung mà VTV8 hướng tới trong giai đoạn mới. Với chủ đề “Câu chuyện về những giá trị làm nên đất nước, con người Việt Nam”, chương trình được xây dựng thành bốn chương: Cội nguồn sức mạnh; Văn hóa kết nối muôn miền; Tiếp nối mạch nguồn, vươn tới tương lai; Kết nối thời đại - sức mạnh tương lai.

Thông qua các phóng sự, giao lưu và tiết mục nghệ thuật, chương trình khắc họa truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa và tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ tiếp tục tạo nên sự gắn bó giữa các vùng miền, các dân tộc và các tầng lớp nhân dân.

Các phóng sự “Từ cội nguồn văn hóa đến sức mạnh đại đoàn kết”, “Muôn sắc màu - một Việt Nam”, “Khi cộng đồng cùng giữ gìn di sản” và “Tiếp nối mạch nguồn - Kiến tạo tương lai” tập trung phản ánh vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội; sự đa dạng của bản sắc 54 dân tộc anh em; trách nhiệm của người dân, các tổ chức và thế hệ trẻ trong gìn giữ, phát huy giá trị di sản.

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu với hai khách mời: Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Bá Trình. Các nội dung trao đổi tập trung làm rõ vai trò của văn hóa trong việc gắn kết các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; định hướng, giải pháp để các giá trị văn hóa, di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.

Các khách mời cũng đề cập trách nhiệm của mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa; vai trò đồng hành của báo chí, truyền hình trong quảng bá di sản, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Bá Trình và Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Quyền đã trao hoa chúc mừng đại diện lãnh đạo VTV8. (Ảnh: TRẦN HUẤN)

Với sứ mệnh mới, VTV8 đứng trước yêu cầu nâng cao chất lượng các chương trình chuyên biệt, phát huy thế mạnh truyền hình trong giới thiệu giá trị văn hóa, lịch sử, di sản và tiềm năng du lịch. Đây cũng là trách nhiệm trong việc kết nối các nguồn lực, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc, quảng bá hình ảnh Việt Nam và đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.