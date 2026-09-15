VTV6 VTVgo trực tiếp U23 Việt Nam đấu với U23 Kuwait ngày 15/9/2026

Thông tin trận đấu U23 Việt Nam đấu với U23 Kuwait

Thời gian: 17h00 ngày 15/9/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Nagoya City Minato Soccer, Nhật Bản

Giải đấu: Bảng C - ASIAD 2026

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VTV6 VTVgo trực tiếp U23 Việt Nam đấu với U23 Kuwait hôm nay 15/9/2026 - Tỉ số: 1-1

Phút 90+5: Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1

Không có thêm bàn thắng trong những phút bù giờ. U23 Việt Nam khép lại cuộc đối đầu với U23 Kuwait bằng kết quả hòa 1-1.

Phút 90: Trận đấu bước vào 5 phút bù giờ

Hiệp hai có thêm 5 phút thi đấu. Hai đội tiếp tục nỗ lực trong quãng thời gian cuối của trận đấu.

Phút 85: Trận đấu xuất hiện nhiều pha va chạm

U23 Kuwait chủ động áp sát và phạm lỗi từ giữa sân nhằm làm giảm nhịp tấn công của U23 Việt Nam. Đội bóng Tây Á đang hướng tới việc giữ lại 1 điểm.

Phút 80: U23 Việt Nam lập tức đưa trận đấu về thế cân bằng

Chỉ ít phút sau khi bị thủng lưới, U23 Việt Nam đã có câu trả lời. Từ quả phạt góc của Văn Thuận, Ngọc Mỹ bật cao đánh đầu chính xác, ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Phút 78: Al Matar đánh đầu tung lưới U23 Việt Nam

Từ đường chuyền bổng của Boodai bên cánh trái, Al Matar chiếm lợi thế trên không và đánh đầu hiểm hóc. Văn Bình bó tay, U23 Việt Nam bị dẫn 0-1.

Phút 75: U23 Việt Nam tiếp tục tìm bàn thắng

Một đường bóng từ cánh phải được đưa vào khu vực nguy hiểm, Ngọc Mỹ lao vào dứt điểm bằng đầu nhưng tư thế khó khiến bóng không đi trúng đích.

Phút 73: U23 Kuwait chặn cú sút của Văn Thuận

Văn Thuận tìm khoảng trống trước vòng cấm và quyết định dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút của anh không thể vượt qua hàng phòng ngự U23 Kuwait.

Phút 63: Ngọc Mỹ và Văn Thuận được tung vào sân

U23 Việt Nam thực hiện hai sự thay đổi nhân sự khi Ngọc Mỹ, Văn Thuận vào thay Thanh Nhàn và Lê Phát. HLV Đinh Hồng Vinh muốn tạo thêm đột biến ở mặt trận tấn công.

Phút 59: Shehab bắt gọn cú sút của Quốc Cường

Quốc Cường quyết định dứt điểm ngay từ ngoài vòng cấm bằng một cú sút một chạm. Bóng có lực nhưng không đủ hiểm để gây khó cho thủ môn Shehab.

Phút 54: U23 Việt Nam tiếp tục gây sức ép

Từ tình huống cố định bên cánh phải, Xuân Bắc treo bóng chính xác vào trong. Nguyên Hoàng chọn điểm rơi tốt và bật cao đánh đầu, tiếc rằng cú dứt điểm chưa trúng khung thành.

Phút 53: U23 Việt Nam bỏ lỡ cơ hội rất rõ ràng

Từ tình huống Thanh Nhàn xử lý không trúng bóng, Lê Phát bất ngờ có cơ hội dứt điểm ngay trước khung thành. Đáng tiếc, thủ môn Shehab vẫn kịp cản phá cú sút cận thành.

Phút 48: U23 Việt Nam thoát hiểm

Al Qaisi thử vận may bằng cú dứt điểm nguy hiểm từ xa. Thủ môn Văn Bình tiếp tục chơi chắc chắn, bay người cứu thua cho U23 Việt Nam.

Phút 46: Hai đội trở lại sân

U23 Việt Nam và U23 Kuwait bước vào hiệp đấu thứ hai, với 45 phút còn lại để tìm kiếm lợi thế trong trận đấu tại ASIAD 2026.

Hết hiệp 1: Khép lại 45 phút đầu tiên

Hiệp một trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait chính thức kết thúc sau những phút thi đấu đầy nỗ lực của hai đội.

Phút 45: Có thêm 2 phút bù giờ

Hiệp một được cộng thêm 2 phút trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Phút 44: U23 Việt Nam bỏ lỡ cơ hội đối mặt

Quốc Cường chọc bóng chính xác vào vòng cấm, đặt Minh Phúc vào thế đối mặt thủ môn. Đáng tiếc, cú dứt điểm sau đó không thể vượt qua Shehab.

Phút 41: U23 Việt Nam thoát hiểm

Al Qaisi xử lý tốt để loại bỏ Nguyên Hoàng và đối mặt trực tiếp với Văn Bình. Thủ môn U23 Việt Nam vẫn giữ được sự bình tĩnh, khép góc chính xác và cứu thua quan trọng.

Phút 30: Quốc Cường tiếp tục uy hiếp khung thành

U23 Việt Nam có thêm cơ hội đáng chú ý. Quốc Cường tung cú sút trong thế thuận lợi, bóng chạm hậu vệ U23 Kuwait rồi đi vọt xà ngang.

Phút 29: Quốc Cường dứt điểm chệch cột dọc

U23 Việt Nam phối hợp tấn công khá nhịp nhàng. Sau pha phá bóng lăn xả của Eisa, bóng tìm đến Quốc Cường trong vòng cấm nhưng cú dứt điểm của số 8 lại đi chệch cột dọc.

Phút 23: Văn Bình cứu thua xuất sắc

Al Abdulsalam đoạt được bóng ngay gần vòng cấm U23 Việt Nam rồi tung cú sút rất căng. Thủ môn Văn Bình phản xạ tốt, kịp thời cản phá để giữ sạch lưới.

Phút 19: Quốc Việt dứt điểm trong vòng cấm

Quốc Việt xử lý khéo léo giữa vòng vây hậu vệ U23 Kuwait rồi tung cú sút, nhưng bóng bị chặn lại trước khi có thể hướng về khung thành.

Phút 13: Thanh Nhàn tạo thêm sức ép

U23 Việt Nam phối hợp bên cánh trái trước khi Thanh Nhàn thoát xuống và căng ngang vào trong. Hậu vệ U23 Kuwait kịp lăn xả cản phá, đưa bóng hết biên ngang và chịu phạt góc.

Phút 8: U23 Việt Nam quá tiếc nuối

Lê Phát có liên tiếp hai cơ hội rất rõ ràng sau tình huống phạt góc. Cú đánh đầu đầu tiên dội cột dọc, còn pha dứt điểm bồi của anh tiếp tục đưa bóng trúng xà ngang khung thành U23 Kuwait.

Phút 4: U23 Việt Nam suýt mở tỷ số

Thanh Nhàn xử lý tốt ở hành lang phải trước khi đưa bóng vào trong cho Phi Hoàng. Cầu thủ này lập tức dứt điểm trong vòng cấm, nhưng cú sút đi cao hơn khung thành U23 Kuwait.

Phút 3: Quốc Việt thử vận may từ tuyến hai

U23 Việt Nam nhập cuộc chủ động với những tình huống tạt bóng liên tiếp về phía khung thành U23 Kuwait. Sau khi các hậu vệ Kuwait phá bóng ra, Quốc Việt tung cú vô lê từ xa nhưng chưa đưa bóng đi trúng đích.

Phút 0: U23 Việt Nam bắt đầu hành trình tại ASIAD 2026

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait đã chính thức diễn ra. Hai đội bước vào những phút đầu tiên của cuộc đối đầu tại ASIAD 2026.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam

U23 Việt Nam: Văn Bình; Lý Đức, Quang Kiệt, Đức Anh, Phi Hoàng; Xuân Bắc, Quốc Cường, Minh Phúc; Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ, Quốc Việt.

Đội hình dự kiến U23 Kuwait

U23 Kuwait: Abdulredha Shehab; Hamoud Al-Sanousi, Bandar Al-Barazi, Ahmed Boudi, Montaser Abdul Salam; Ali Hassan, Muath Al-Asaimi, Eid Al-Azmi; Ahmed Khurshid, Omar Al-Matar, Nasser Khader.

U23 Việt Nam nhỉnh hơn, nhưng khoảng cách không đủ để chủ quan

Những chỉ số trước trận mang đến một chút lợi thế cho U23 Việt Nam. Đại diện Việt Nam sở hữu 60 điểm ELO, cao hơn mức 55 điểm của U23 Kuwait. Trên bảng xếp hạng tổng thể, hai đội lần lượt đứng thứ 4320 và 4562.

Khoảng cách này không lớn. Xác suất chiến thắng dành cho U23 Việt Nam là 40,3%, còn U23 Kuwait đạt 34,6%. Khả năng hòa lên tới 25,1%, cho thấy đây được dự báo là màn so tài tương đối cân bằng.

Bàn thắng kỳ vọng cũng phản ánh điều tương tự. U23 Việt Nam đạt 1,48 xG so với 1,35 của Kuwait. Chênh lệch chỉ 0,13 bàn khiến khả năng trận đấu được quyết định bởi một khoảnh khắc hoặc một sai sót cá nhân trở nên khá rõ ràng.

Ba tỷ số có xác suất cao nhất càng củng cố dự báo này. Hòa 1-1 dẫn đầu với 11,8%, còn hai kịch bản U23 Việt Nam thắng 1-0 và 2-1 cùng có xác suất 8,7%.

Bẫy thể lực của U23 Kuwait chờ U23 Việt Nam

Thách thức lớn đối với U23 Việt Nam nằm ở sức mạnh thể chất của đối thủ. U23 Kuwait có ưu thế đáng kể về thể hình, vì vậy những tình huống tranh chấp tay đôi, bóng dài và bóng bổng có thể trở thành phương án quan trọng của đội bóng Tây Á.

Nếu để trận đấu bị đẩy vào thế giằng co liên tục và phải đua sức, U23 Việt Nam có nguy cơ đánh mất ưu thế kỹ thuật. Đội cần tránh pressing vội vàng hoặc bám người quá sâu khiến cấu trúc đội hình bị kéo giãn.

Phương án hợp lý hơn là kiểm soát nhịp độ bằng những đường chuyền ngắn, thay đổi hướng tấn công nhanh và khai thác khoảng trống ở hai cánh. Khi bóng được luân chuyển với tốc độ cao, lợi thế thể hình của Kuwait sẽ khó phát huy tối đa.

Khả năng duy trì cự ly ở tuyến giữa vì thế có thể quyết định thế trận. Xuân Bắc, Quốc Cường và Minh Phúc không chỉ cần hỗ trợ tấn công mà còn phải giúp U23 Việt Nam tránh rơi vào những cuộc tranh chấp không cần thiết.

Trận ra quân có thể định hình cuộc đua bảng C

Phong độ trước ASIAD của U23 Việt Nam chưa mang lại cảm giác an tâm. Trong 5 trận gần nhất, đội chỉ thắng 1, hòa 1 và thua 3, ghi 3 bàn nhưng nhận tới 8 bàn thua.

U23 Kuwait cũng không có bước chạy đà quá ấn tượng. Đại diện Tây Á thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất, ghi 4 bàn trong khi thủng lưới 11 lần.

Những con số đó cho thấy cả hai đều còn điểm yếu ở khả năng duy trì sự ổn định. Vì vậy, trận mở màn có thể diễn ra thận trọng hơn thường lệ, khi một thất bại ngay ngày ra quân sẽ khiến áp lực ở hai lượt đấu tiếp theo tăng mạnh.

U23 Việt Nam từng giành chiến thắng trong lần đối đầu gần nhất giữa hai đội. Yếu tố đó mang lại thêm sự tự tin, nhưng với tương quan hiện tại, đội vẫn cần một trận đấu kỷ luật nếu muốn biến ưu thế nhỏ trên lý thuyết thành 3 điểm thực tế.