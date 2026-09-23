VTV5 tổ chức hội nghị cộng tác viên với các cơ quan báo chí

VTV5 tặng Giấy khen cho các cộng tác viên đã có đóng góp tích cực trong công việc phối hợp sản xuất chương trình với Trung tâm Truyền thông Dân tộc và Nông thôn.

Những năm qua, Ban Truyền hình tiếng Dân tộc VTV5, nay là Trung tâm Truyền thông Dân tộc và Nông thôn, đã duy trì hiệu quả hoạt động phối hợp sản xuất, chia sẻ thông tin với nhiều đơn vị phát thanh - truyền hình trên toàn quốc. Đặc biệt, trong lĩnh vực sản xuất các bản tin thời sự, phòng Thời sự VTV5 đã duy trì quan hệ cộng tác chặt chẽ với các cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình trên cả nước.

Mạng lưới cộng tác viên tại các địa phương trong đó có Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai đã góp phần phản ánh kịp thời, sinh động đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội; tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số và người dân vùng sâu, vùng xa. Qua đó, các bản tin thời sự trên sóng VTV5 ngày càng có độ bao phủ rộng, nội dung đa dạng, gần gũi và mang đậm dấu ấn các vùng miền.

Đại biểu phát biểu trao đổi, đánh giá kết quả phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình trong cả nước đã cùng trao đổi, đánh giá kết quả phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền thời gian qua; chia sẻ kinh nghiệm tổ chức sản xuất tin, bài, cung cấp thông tin và khai thác các đề tài tại địa phương. Nhiều ý kiến tập trung đề xuất giải pháp nâng cao tính thời sự, chiều sâu và sức hấp dẫn của các bản tin, chuyên mục trên kênh VTV5, VTV5 Tây Nguyên và VTV5 Tây Nam Bộ.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Cũng trong dịp này, Ban Thời sự VTV5 tổ chức tập huấn về ứng dụng trí tuệ nhân tạo, AI, trong sản xuất tin, bài truyền hình. Các phóng viên, biên tập viên được giới thiệu một số công cụ hỗ trợ tìm kiếm, tổng hợp thông tin, xử lý tư liệu và hỗ trợ xây dựng kịch bản. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số, rút ngắn quy trình sản xuất nhưng vẫn bảo đảm tính chính xác, khách quan và trách nhiệm của người làm báo.