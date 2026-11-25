Ông Trương Duy Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền trung-Tây Nguyên (VTV8) phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: AN VINH)

Diễn ra từ ngày 25-27/11, hội nghị có sự tham gia của các nhà sản xuất, đạo diễn, chuyên gia truyền hình và đại diện các tổ chức phát thanh-truyền hình trong khu vực và quốc tế. Điểm nhấn của chương trình là các phiên hội thảo chuyên sâu đào tạo nâng cao năng lực sản xuất phim tài liệu về di sản, văn hóa và du lịch.

Việc Đài Truyền hình Việt Nam đăng cai sự kiện lần này thể hiện vai trò chủ động của Đài trong mạng lưới truyền hình khu vực, đồng thời góp phần tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người và những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Thái Nguyệt Quế, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển (Đài Truyền hình Việt Nam) nhấn mạnh, đối với Đài Truyền hình Việt Nam, ABU CARE là dự án hợp tác sản xuất phim tài liệu nhằm tăng cường thông tin hình ảnh của các quốc gia, thúc đẩy hiểu biết và gắn kết, hữu nghị giữa các dân tộc.

Bà Thái Nguyệt Quế, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển (Đài Truyền hình Việt Nam) phát biểu chào mừng. (Ảnh: AN VINH)

Bà Thái Nguyệt Quế cho biết, chủ đề hội thảo lần này có ý nghĩa đặc biệt đối với Đài Truyền hình Việt Nam khi VTV8 đang được định hướng xây dựng trở thành kênh truyền hình chuyên về văn hóa và di sản, một không gian truyền thông có bản sắc, góp phần bảo tồn, lan tỏa và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Duy Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền trung-Tây Nguyên (VTV8) cho biết, bước vào giai đoạn phát triển mới, VTV8 xác định sứ mệnh không chỉ dừng lại ở việc phản ánh tin tức hay quảng bá danh thắng đơn thuần, mà tập trung nguồn lực để nâng tầm chất lượng các thể loại chuyên sâu như phim tài liệu, ký sự văn hóa và chương trình trải nghiệm, sản phẩm truyền thông theo chuẩn mực truyền hình quốc tế.

Các đại biểu tại buổi lễ. (Ảnh: AN VINH)

Theo ông Trương Duy Hòa, việc đồng hành cùng ABU CARE 13 lần này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với VTV8. "Chúng tôi xem đây là cơ hội quý báu để đội ngũ làm nghề tại khu vực miền trung-Tây Nguyên được cọ xát, học hỏi tư duy kể chuyện hiện đại từ các chuyên gia hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương", ông Trương Duy Hòa nhấn mạnh.

Tại các phiên hội thảo, các chuyên gia quốc tế sẽ chia sẻ kinh nghiệm và phương pháp kể chuyện nhằm tạo cảm xúc và tăng tính kết nối với khán giả. Các chuyên gia cũng dành thời gian trao đổi về tiêu chí mà hội đồng giám khảo quốc tế thường xem xét trong quá trình đánh giá các tác phẩm phim tài liệu tại các giải thưởng quốc tế.

Các chuyên gia phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: AN VINH)

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu sẽ cùng xem, phân tích và trao đổi về nhiều phim tài liệu đến từ Malaysia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam.

Chương trình cũng tổ chức bình chọn và trao giải “Lựa chọn của các nhà sản xuất” (Producer's Choice), ghi nhận những tác phẩm có chất lượng và dấu ấn sáng tạo nổi bật.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm. (Ảnh: AN VINH)

Thông qua hội nghị và chương trình đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam hướng tới nâng cao năng lực đội ngũ làm truyền hình, thúc đẩy tư duy sáng tạo trong xây dựng các sản phẩm chuyên biệt về di sản, văn hóa; kết hợp chiều sâu tư liệu, ngôn ngữ điện ảnh và công nghệ truyền thông hiện đại.

Qua đó, di sản không chỉ được lưu giữ, bảo tồn mà còn được kể lại bằng những hình thức hấp dẫn, giàu cảm xúc, tiếp cận thế hệ khán giả mới và lan tỏa rộng rãi hơn trên các nền tảng truyền thông trong nước và quốc tế.