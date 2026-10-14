VTG 2026: Cơ hội kết nối thị trường, tiếp cận công nghệ mới

Ngày 14/10, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế Ngành Công nghiệp Dệt & May tại Việt Nam 2026 (VTG 2026). Cùng diễn ra song song là 3 triển lãm chuyên ngành gồm VFM 2026 về máy móc và nguyên phụ liệu da giày, VITATEX 2026 về dệt may và phụ liệu, cùng DYECHEM 2026 về hóa chất và nhuộm.

Các đơn vị tham gia trưng bày 610 gian hàng, hình thành không gian kết nối toàn bộ chuỗi sản xuất từ dệt và nhuộm đến sản xuất hàng may mặc và da giày; cùng các loại máy móc tự động hóa, vải chức năng, hóa chất thân thiện với môi trường, phụ liệu sáng tạo, giải pháp kỹ thuật số cùng nhiều sản phẩm khác.