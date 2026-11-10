VTCA tham dự Hội nghị Thuế quốc tế AOTCA 2026 tại Hồng Kông

Chủ tịch VTCA Nguyễn Thị Cúc chụp ảnh cùng lãnh đạo các Hiệp hội, Hội của các quốc gia thành viên AOTCA.

Tham dự hội nghị, VTCA mong muốn tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn với các tổ chức nghề nghiệp và chuyên gia thuế quốc tế, đồng thời cập nhật những xu hướng mới về chính sách thuế, quản trị thuế và ứng dụng công nghệ nhất là công nghệ AI trong hoạt động tư vấn thuế.

Hội nghị thu hút sự quan tâm của các đại biểu, chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực thuế thuộc nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Hội thảo Thuế quốc tế Hiệp hội Tư vấn Thuế châu Á - châu Đại Dương (AOTCA) năm 2026 kết hợp Hội nghị thường niên Hội Tư vấn Thuế Hồng Kông diễn ra trong 4 ngày với nhiều hoạt động nổi bật. Đáng chú ý, chương trình hội nghị có 3 phiên thảo luận chính, tập trung vào các chủ đề: khả năng thích ứng trước bối cảnh thuế toàn cầu; trách nhiệm và chuẩn mực nghề nghiệp; thúc đẩy đổi mới trong hoạt động hành nghề tư vấn thuế.

Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị AOTCA.

Khả năng thích ứng trước bối cảnh thuế toàn cầu

Phiên 1 của hội nghị mang chủ đề “Khả năng thích ứng”, tập trung vào bối cảnh thuế toàn cầu và vai trò chiến lược của các chuyên gia tư vấn thuế.

Các tham luận tại phiên này đề cập đến những diễn biến mới trong chính sách thuế toàn cầu của OECD và định hướng chương trình nghị sự thuế trong tương lai; triển khai Trụ cột Hai, từ kế hoạch, tuân thủ đến những thách thức trong thực tiễn; những diễn biến mới về chuyển giá và xu hướng quản trị thuế toàn cầu.

Bà Nguyễn Thị Cúc, bà Nguyễn Thị Thu Hà, ông Lê Khánh Lâm tham dự Họp Ban điều hành AOTCA.

Trong khuôn khổ phiên 1, ông Lê Khánh Lâm, đại diện Việt Nam sẽ tham gia thảo luận chuyên đề về những diễn biến mới trong chuyển giá và xu hướng quản trị thuế toàn cầu.

Trách nhiệm và chuẩn mực nghề nghiệp trong tư vấn thuế

Tiếp nối nội dung về khả năng thích ứng, phiên 2 của hội nghị tập trung vào “Tinh thần trách nhiệm và chuẩn mực nghề nghiệp” với trọng tâm cập nhật tình hình thuế tại các quốc gia, vùng lãnh thổ và những vấn đề thuế xuyên biên giới.

Ông Lê Khánh Lâm, đại diện Việt Nam tham gia thảo luận chuyên đề về những diễn biến mới trong chuyển giá và xu hướng quản trị thuế toàn cầu.

Các chuyên đề tại phiên này đề cập đến những diễn biến mới về thuế quốc tế, tình hình triển khai Trụ cột Hai và xu hướng quản lý thuế; xây dựng hệ thống thuế hiệu quả thông qua các sáng kiến cải cách và nâng cao năng lực thích ứng tại các quốc gia, vùng lãnh thổ.

Hội nghị cũng thảo luận về tái cơ cấu tư duy thuế và thuế lượng tử (thuế điện tử, thuế số…); vai trò của các tổ chức nghề nghiệp trong hỗ trợ người hành nghề thuế ứng phó với xu hướng quốc tế hóa ngày càng sâu rộng, những thay đổi về chính sách và pháp luật, chuyển đổi số và các yêu cầu ngày càng cao đối với nghề nghiệp.

Đoàn Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch AOTCA và chuyên gia thuế quốc tế OECD.

Thúc đẩy đổi mới trong hành nghề tư vấn thuế

Phiên 3 mang chủ đề “Thúc đẩy đổi mới”, hướng đến tương lai hành nghề tư vấn thuế trong bối cảnh ứng dụng công nghệ và trách nhiệm nghề nghiệp.

Các tham luận tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI) và tương lai của hoạt động hành nghề liên quan thuế, từ cơ hội, hạn chế, kiểm soát đến độ tin cậy; ứng dụng AI chuyên sâu hỗ trợ hoạt động hành nghề, từ nghiên cứu, quản trị tri thức đến không gian làm việc tích hợp AI.

Các doanh nghiệp đại lý thuế tham gia Hội nghị.

Bên cạnh đó, hội nghị đề cập đến việc bảo đảm tính xác thực và khả năng kiểm chứng của AI trong lĩnh vực thuế; chuyển đổi số trong quản lý thuế, kết hợp hài hòa giữa công bằng và hiệu quả tại các nền kinh tế đang phát triển; tăng cường năng lực về thuế quốc tế và chia sẻ kiến thức.