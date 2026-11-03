VTCA: Chỉ xóa nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp từ thời điểm người nộp thuế ngừng kinh doanh

VTCA vừa gửi Bộ Tài chính ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội ban hành chính sách đặc thù về xử lý tiền thuế nợ nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong thực hiện pháp luật về quản lý thuế, đáp ứng yêu cầu cấp bách về trao đổi thông tin theo yêu cầu.

Theo đó, VTCA đề nghị chỉ xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp lệ phí môn bài của người nộp thuế kể từ thời điểm ngừng hoạt động, tức thời điểm cơ quan thuế chuyển sang trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03), không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế (trạng thái 06) và trường hợp người nộp thuế đang ở trạng thái hoạt động nhưng không phát sinh doanh thu trong năm tính thuế.

(Ảnh minh họa)

Đối với người nộp thuế đang hoạt động, có phát sinh doanh thu và còn nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp lệ phí môn bài của thời gian đang hoạt động, VTCA đề nghị cân nhắc thêm phương án chỉ xóa tiền chậm nộp lệ phí môn bài phát sinh từ ngày 1/1/2026, là thời điểm chính sách thu lệ phí môn bài được bãi bỏ, nhằm bảo đảm bình đẳng với người nộp thuế khác.

Về xóa tiền chậm nộp đối với người nộp thuế thuộc trạng thái 03, 06, VTCA đề nghị bổ sung tại điểm a khoản 2 về điều kiện xóa tiền chậm nộp đối với các trường hợp có tiền nợ gốc nhỏ, đến 2 triệu đồng đối với doanh nghiệp và 1 triệu đồng đối với cá nhân. Theo đó, sau khi cơ quan thuế xóa tiền nợ gốc, sẽ xóa luôn tiền chậm nộp của khoản nợ này.

Bên cạnh đó, tại điểm b khoản 2, VTCA đề nghị làm rõ điều kiện xóa tiền chậm nộp. Việc xác định người nộp thuế thuộc trạng thái 03, 06 đã nộp đủ tiền thuế nợ gốc do cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định. Theo VTCA, nếu quy định cơ quan thuế phải đối chiếu, xác nhận sẽ phát sinh thêm thủ tục hành chính cho người nộp thuế vì có thể được hiểu là phải có biên bản đối chiếu, xác nhận giữa cơ quan thuế và người nộp thuế, trong khi tại điểm b khoản 2 Điều 6 cũng không quy định thủ tục này.

Về thẩm quyền và trình tự xử lý tiền thuế nợ, VTCA đề xuất bổ sung quy định đối với người nộp thuế thuộc trạng thái 03, 06 có số tiền thuế nợ gốc nhỏ, đến 2 triệu đồng đối với doanh nghiệp và 1 triệu đồng đối với cá nhân, đồng thời đã không hoạt động từ 10 năm trở lên. Theo đó, cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu quản lý thuế để ra quyết định xóa nợ và chấm dứt hiệu lực mã số thuế, không yêu cầu người nộp thuế phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Ngoài ra, VTCA đề nghị bổ sung quy định về việc cơ quan thuế tự động tất toán các khoản nộp thừa nhỏ dưới 50.000 đồng, không hoàn trả và không yêu cầu người nộp thuế phải từ chối nhận khoản nộp thừa nhằm giảm thiểu các thủ tục hành chính không cần thiết.

Theo VTCA, với vai trò là cầu nối giữa cơ quan thuế và người nộp thuế, trong quá trình triển khai Chiến dịch làm sạch mã số thuế của Cục Thuế, Hội đã tổng hợp các vấn đề vướng mắc, đề xuất kiến nghị những giải pháp tháo gỡ để người nộp thuế có thể khắc phục những sai phạm, hoàn tất các thủ tục chấm dứt mã số thuế hoặc quay trở lại hoạt động.

VTCA đồng tình, đánh giá cao những giải pháp mà Bộ Tài chính đề xuất chính sách đặc thù với Quốc hội, Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế ở trạng thái 03, 06 đã tồn đọng nhiều năm.

Theo VTCA, các giải pháp này nhằm làm sạch mã số thuế, trả lại cho cộng đồng người nộp thuế một môi trường kinh doanh minh bạch, đáng tin cậy; đồng thời tạo điều kiện cho người nộp thuế thuộc trạng thái 03, 06 có cơ hội xử lý các hậu quả trước đây, tiếp tục an tâm hoạt động từ nay về sau.

VTCA cho biết, các đề xuất của Hội được đưa ra trên cơ sở thực tế, nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Chiến dịch làm sạch mã số thuế nhưng cũng phải bảo đảm công bằng với những người nộp thuế đang nỗ lực tuân thủ tốt pháp luật thuế.