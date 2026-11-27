Ngày 27/11, Liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) tổ chức họp báo công bố thông tin về Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, đồng thời giới thiệu định hướng chiến lược phát triển trong giai đoạn mới.

Tại buổi họp báo, ông Vũ Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc VSIP cho biết, khởi đầu từ một khu công nghiệp tại Bình Dương (nay thuộc TP.HCM) vào năm 1996, VSIP được hình thành trên nền tảng hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Singapore.

Đây là sự kết hợp giữa kinh nghiệm quản lý quốc tế của Tập đoàn Sembcorp và sự am hiểu sâu sắc môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam của Becamex.

Ông Vũ Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc VSIP, phát biểu tại cuộc họp báo.

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, VSIP ra đời với khát vọng xây dựng môi trường công nghiệp hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư tiên phong đến với Việt Nam.

Với những giá trị nền tảng về chất lượng, uy tín và tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, VSIP từng bước khẳng định thương hiệu, trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Từ mô hình khu công nghiệp truyền thống, VSIP từng bước chuyển đổi sang mô hình tích hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ. Định hướng này không chỉ đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh mà còn góp phần hình thành những không gian phát triển đồng bộ, tạo môi trường làm việc và sinh sống ngày càng chất lượng, bền vững.

Từ dự án tiên phong đầu tiên, đến nay VSIP đã phát triển 31 dự án tại 19 tỉnh, thành phố trên cả nước, thu hút hơn 1.000 doanh nghiệp đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư vượt 32 tỷ USD. Hệ sinh thái VSIP còn góp phần tạo ra hơn một triệu việc làm trực tiếp và gián tiếp, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương có dự án.

Toàn cảnh Khu công nghiệp VSIP II tại khu vực Bình Dương.

Đáng chú ý, cột mốc 30 năm không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường phát triển mà còn mở ra định hướng mới với chiến lược VSIP 2.0 - Hệ sinh thái công nghiệp tương lai. Chiến lược này hướng đến nâng cao giá trị cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư; đồng thời kiến tạo sự thịnh vượng cho người lao động và người dân tại các địa phương nơi VSIP hiện diện.

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập VSIP sẽ chính thức diễn ra vào ngày 3/12/2026. Sự kiện đồng thời là dịp công bố chiến lược VSIP 2.0, đánh dấu bước chuyển mình trong hành trình phát triển hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, hướng đến những giá trị bền vững, tiếp tục đóng góp vào tiến trình thu hút đầu tư và phát triển kinh tế Việt Nam.