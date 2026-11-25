Ảnh minh họa. (Ảnh: Hoàng Huy)

Theo Quyết định số 1151/QĐ-UBND, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi thuê tổng diện tích 231.188,8 m² đất để triển khai dự án Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi tại xã Thọ Phong. Diện tích cho thuê lần này bao gồm phần đất được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và 1.063,9 m² đất bằng chưa sử dụng được đưa vào sử dụng làm đất khu công nghiệp. Toàn bộ diện tích được xác định mục đích sử dụng là đất khu công nghiệp (SKK).

Theo quyết định, thời hạn sử dụng đất được tính từ ngày UBND tỉnh ký quyết định cho thuê đến ngày 23/4/2082, tương ứng thời điểm hết hạn theo Giấy chứng nhận đầu tư số 652043000018 ngày 23/4/2012. Hình thức thuê đất là trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; phương thức cho thuê không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất. Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực địa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho doanh nghiệp. Đồng thời, chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai và hồ sơ địa chính theo quy định.

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi có trách nhiệm theo dõi tiến độ triển khai dự án theo các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của UBND tỉnh. Trường hợp doanh nghiệp chậm tiến độ, cơ quan này phải xử lý theo quy định của Luật Đầu tư; nếu dự án bị chấm dứt chủ trương đầu tư thì báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thu hồi đất theo quy định pháp luật.

Đối với doanh nghiệp, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện đầy đủ các nội dung theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, sử dụng đất đúng mục đích và ranh giới được bàn giao; phối hợp với UBND xã Thọ Phong thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại của dự án và lập hồ sơ xin thuê đất theo quy định.

Trong 7 ngày kể từ khi nhận quyết định cho thuê đất, Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi phải kê khai diện tích đất chuyên trồng lúa với UBND xã Thọ Phong để xác định nghĩa vụ tài chính. Doanh nghiệp có trách nhiệm đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng kể từ khi nhận bàn giao thực địa hoặc khi tiến độ chậm 24 tháng so với dự án. Trường hợp chậm tiến độ, doanh nghiệp được gia hạn tối đa 24 tháng và phải nộp khoản tiền bổ sung theo quy định. Hết thời gian gia hạn mà vẫn chưa đưa đất vào sử dụng, Nhà nước sẽ thu hồi đất, không bồi thường, trừ trường hợp bất khả kháng.