VSIP Quảng Ngãi - Điểm đến đầu tư năng động của miền Trung

Hạ tầng hiện đại, vị trí chiến lược

VSIP Quảng Ngãi tọa lạc tại xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi (trước là xã Tịnh Phong và xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), kết nối thuận lợi với Quốc lộ 1A, đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cảng nước sâu Dung Quất và sân bay Chu Lai. Khu công nghiệp được quy hoạch đồng bộ với hệ thống giao thông nội khu hiện đại, mạng lưới cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải và phòng cháy chữa cháy đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Nhờ lợi thế vị trí và hạ tầng hoàn chỉnh, VSIP Quảng Ngãi đã trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều nhà đầu tư trong nhiều lĩnh vực như: dệt may, da giày, điện tử, nội thất, thiết bị y tế, thực phẩm và công nghiệp hỗ trợ…

Cộng đồng doanh nghiệp quốc tế phát triển mạnh mẽ

Sau hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, VSIP Quảng Ngãi đã thu hút được 45 nhà đầu tư đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Hoa Kỳ, Bỉ, Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 1,5 tỷ USD, tạo việc làm ổn định cho khoảng 40.000 lao động địa phương.

Sự hiện diện của các thương hiệu quốc tế uy tín không chỉ khẳng định sức hút của môi trường đầu tư tại VSIP Quảng Ngãi mà còn góp phần hình thành hệ sinh thái sản xuất hiện đại, thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng trong khu vực.

Tiện ích đồng bộ, môi trường đầu tư bền vững

Không chỉ tập trung phát triển khu công nghiệp, VSIP Quảng Ngãi còn được quy hoạch theo mô hình "Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ", mang đến môi trường làm việc và sinh sống thuận lợi cho chuyên gia, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp. Các công trình tiện ích như hệ thống an ninh 24/7, trạm phòng cháy chữa cháy, nhà máy xử lý nước thải, khu dịch vụ hỗ trợ và các tiện ích đô thị được đầu tư bài bản nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, định hướng phát triển xanh, thân thiện với môi trường luôn được VSIP chú trọng thông qua việc áp dụng các giải pháp quản lý hiện đại, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thúc đẩy mô hình khu công nghiệp bền vững.

Với hạ tầng hiện đại, vị trí chiến lược, cộng đồng doanh nghiệp quốc tế năng động và định hướng phát triển bền vững, VSIP Quảng Ngãi đang từng bước khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp hiện đại của miền Trung, đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi và khu vực trong những năm tới.