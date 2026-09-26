VSIP Lạng Sơn đón dự án sản xuất đầu tiên, vốn đầu tư 30 triệu USD

Lạng Sơn khởi động dự án nhà máy găng tay bảo hộ vốn 30 triệu USD. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Nhà máy sản xuất găng tay bảo hộ lao động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Fanya Safety Việt Nam vừa được động thổ tại Lô đất CN-14.2, thuộc giai đoạn I Khu Công nghiệp VSIP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn), với tổng vốn đầu tư 30 triệu USD.

Dự án được triển khai trên diện tích 4 ha, công suất thiết kế 150 triệu đôi găng tay bảo hộ lao động đa chức năng/năm. Đây là dự án sản xuất đầu tiên được triển khai tại Khu Công nghiệp VSIP Lạng Sơn, đồng thời là dự án đầu tư đầu tiên của Fanya Safety tại Việt Nam.

Khu Công nghiệp VSIP Lạng Sơn được triển khai trên địa bàn xã Hữu Lũng và xã Tuấn Sơn, với quy mô gần 600 ha. Sau hơn 2 năm thi công, dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp đã hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 với diện tích 217,2 ha.

Trên quỹ đất đã được bàn giao, VSIP Lạng Sơn đang triển khai các hạng mục hạ tầng thiết yếu gồm giao thông nội khu, cấp nước và xử lý nước thải, nhằm phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Tính đến tháng 9/2026, Khu Công nghiệp VSIP Lạng Sơn đã thu hút 9 nhà đầu tư đăng ký thuê hơn 43 ha đất để thực hiện các dự án sản xuất, với tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 125 triệu USD.

Theo kế hoạch, VSIP Lạng Sơn phối hợp với các địa phương và cơ quan liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành cả 3 giai đoạn xây dựng hạ tầng khu công nghiệp vào tháng 9/2027.

Khi đi vào hoạt động, Khu Công nghiệp VSIP Lạng Sơn được xác định là khu công nghiệp lớn nhất tỉnh Lạng Sơn, dự kiến tạo việc làm cho khoảng 40 nghìn lao động.