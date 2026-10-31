VSIP Bắc Ninh II được điều chỉnh quy mô và tiến độ đầu tư

Ảnh minh họa. (Ảnh: IIP)

UBND TP Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 2920/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư, xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, thương mại và dịch vụ VSIP Bắc Ninh II. Dự án do Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh làm nhà đầu tư, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 66/QĐ-TTg ngày 15/1/2019.

Theo quyết định điều chỉnh, quy mô dự án được xác định là 273,0022 ha, thuộc Khu công nghiệp Yên Phong II. Tổng vốn đầu tư dự án là 2.358,7 tỷ đồng, gồm 471,7 tỷ đồng vốn góp của nhà đầu tư, 720 tỷ đồng vốn vay và 1.167 tỷ đồng vốn huy động khác. Địa điểm thực hiện dự án được điều chỉnh tại xã Tam Giang, xã Văn Môn và phường Yên Phong, TP Bắc Ninh.

Về tiến độ, dự án được chia thành ba giai đoạn thực hiện. Trong đó, giai đoạn 1A triển khai từ quý IV/2019 - I/2021, với diện tích 85 ha; giai đoạn 1B từ quý II/2021 - III/2023, diện tích 84 ha. Giai đoạn 1C có diện tích 104,0022 ha, dự kiến thực hiện từ quý IV/2023 - II/2027.

UBND TP Bắc Ninh yêu cầu Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh triển khai dự án đúng các nội dung đã được chấp thuận, thực hiện nghĩa vụ bảo đảm thực hiện dự án và tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy, lao động và bảo hiểm xã hội; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định.

Ban Quản lý các khu công nghiệp TP Bắc Ninh có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư triển khai dự án, đôn đốc thực hiện nghĩa vụ bảo đảm đầu tư, giám sát và đánh giá quá trình thực hiện; thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định và các nội dung được chấp thuận tại quyết định mới.

UBND phường Yên Phong cùng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn, đôn đốc và giải quyết kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền, bảo đảm việc triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật.