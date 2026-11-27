Ba thập kỷ sau khi Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore đầu tiên ra đời tại Bình Dương vào năm 1996, Liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) đã phát triển mạnh mẽ với 31 dự án trải dài khắp ba miền.

Được xây dựng trên liên minh chiến lược giữa Tập đoàn Becamex và Tập đoàn Sembcorp, VSIP kiên định mô hình Khu công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ tích hợp, kết hợp chuẩn mực quốc tế với sự am hiểu sâu sắc địa phương.

Chương trình họp báo nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập VSIP diễn ra vào sáng ngày 27/11/2026.

Đến nay, hệ thống VSIP thu hút hơn 1.000 doanh nghiệp từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, đạt tổng vốn đầu tư hơn 32 tỷ USD và tạo ra hơn một triệu việc làm trực tiếp lẫn gián tiếp.

Từ hạ tầng truyền thống đến hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Đáp ứng yêu cầu mới của nhà đầu tư về nhân lực chất lượng cao, năng lượng xanh, logistics thông minh và năng lực R&D trong bối cảnh chuyển dịch chuỗi cung ứng, AI và chuyển đổi số, VSIP đang chuyển dịch từ nhà phát triển hạ tầng sang kiến tạo hệ sinh thái kết nối sản xuất, công nghệ, nghiên cứu và đào tạo.

Ba mươi năm trước, VSIP khởi nguồn từ tầm nhìn hợp tác giữa Việt Nam và Singapore.

Nhiều nền tảng quan trọng đã hình thành như Trung tâm Sản xuất tiên tiến (AMC), Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất tiên tiến Việt Nam (VAMRC) hợp tác cùng ARTC (A*STAR), hay Trung tâm Đổi mới vi điện tử (MIC) liên kết với Fraunhofer ENAS và Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU), thúc đẩy doanh nghiệp và viện – trường cùng đồng sáng tạo.

Song song đó, phát triển bền vững được cụ thể hóa bằng các giải pháp thiết thực, tiêu biểu là hệ thống điện mặt trời mái nhà kết hợp pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại VSIP III cung cấp điện xanh trực tiếp cho sản xuất, giúp doanh nghiệp giảm phát thải và đáp ứng chuẩn ESG toàn cầu.

Trên nền tảng 30 năm tích lũy, VSIP mở rộng hợp tác đa lĩnh vực trong công nghệ cao (bán dẫn, điện tử, cơ khí chính xác, thiết bị y tế, vật liệu mới), năng lượng thông minh, logistics, kinh tế tuần hoàn và đào tạo, nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Dấu mốc 30 năm và định hướng VSIP 2.0

Lễ kỷ niệm 30 năm Liên doanh VSIP dự kiến tổ chức ngày 03/12/2026 với chủ đề “VSIP 30 năm – Tiếp nối thành công, kiến tạo tương lai” sẽ nhìn lại hành trình ba thập kỷ, tri ân đối tác và chính thức công bố VSIP 2.0 – Hệ sinh thái công nghiệp tương lai.

Định hướng này xoay quanh bốn trụ cột chiến lược (4Is): Đổi mới sáng tạo (Innovation); Thông minh (Intelligence); Kết nối (Interconnectivity) và Tích hợp (Integration).

Từ bốn trụ cột chiến lược được phát triển thành 8 lĩnh vực trọng tâm.

Từ bốn trụ cột này, VSIP 2.0 triển khai tám lĩnh vực trọng tâm: Công nghiệp công nghệ cao và chuyên sâu: Thu hút bán dẫn, điện tử, cơ khí chính xác, thiết bị y tế, vật liệu mới và chuỗi cung ứng hỗ trợ. Hệ sinh thái R&D và đổi mới sáng tạo: Liên kết trung tâm R&D, FabLab, TechLab và trung tâm kiểm thử (AMC, VAMRC, MIC) nhằm rút ngắn thương mại hóa sản phẩm.

Nhân lực chất lượng cao: Đào tạo thực hành gắn với doanh nghiệp qua EIU và các đại học quốc tế như NUS, NTU, Singapore Polytechnic. Giao thông và logistics đa phương thức: Đồng bộ đường bộ, đường sắt, đường thủy, cảng biển, hàng không cùng kho vận thông minh, tự động hóa. Năng lượng xanh, ổn định và thông minh: Tích hợp điện mặt trời, điện gió, điện khí LNG với BESS và lưới điện thông minh mạch vòng.

Đón đầu xu thế này, VSIP đang chuyển mình từ nhà phát triển hạ tầng truyền thống sang kiến tạo hệ sinh thái kết nối giữa sản xuất, công nghệ, nghiên cứu và đào tạo.

Sinh thái và kinh tế tuần hoàn: Phát triển khu công nghiệp sinh thái chuẩn EIP 2.0, cộng sinh công nghiệp và giám sát môi trường tự động. Sản xuất thông minh và quản trị bằng dữ liệu: Ứng dụng AI, robot, IIoT và bản sao số (Digital Twin) cho nhà máy và trung tâm điều hành số.

Đô thị và dịch vụ tích hợp toàn diện: Quy hoạch khu đô thị hiện đại, nhà ở chuyên gia và người lao động cùng y tế, giáo dục, thương mại, không gian xanh chuẩn quốc tế.

Khởi đầu từ tầm nhìn hợp tác Việt Nam – Singapore cách đây 30 năm, VSIP bước vào giai đoạn mới với VSIP 2.0, tiếp tục hội tụ doanh nghiệp, tri thức và nguồn lực quốc tế để tạo dựng giá trị bền vững cho Việt Nam.