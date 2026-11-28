Bước vào giai đoạn mới, trên nền tảng hợp tác giữa Tập đoàn Becamex và Tập đoàn Sembcorp, VSIP 2.0 hướng đến xây dựng hệ sinh thái công nghiệp tích hợp, lấy công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững làm động lực.

Khu công nghiệp VSIP - biểu tượng thành công của quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam – Singapore, góp phần kiến tạo những cực tăng trưởng mới trên cả nước

Từ mô hình khu công nghiệp đến hệ sinh thái phát triển tích hợp

Ra đời năm 1996 trên nền tảng hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam và Singapore, VSIP là một trong những dấu ấn nổi bật của hợp tác kinh tế quốc tế, đồng thời gắn liền với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ khu công nghiệp đầu tiên tại Bình Dương, nay là TP. Hồ Chí Minh, sau ba thập niên, VSIP đã phát triển mạng lưới 31 dự án tại 19 tỉnh, thành phố trên cả nước; thu hút hơn 1.000 doanh nghiệp đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư hơn 32 tỷ USD, tạo hơn 1 triệu việc làm trực tiếp và gián tiếp.

Quy mô phát triển cho thấy sức lan tỏa của mô hình VSIP trong thu hút nguồn lực đầu tư, hình thành các trung tâm sản xuất và mở rộng không gian phát triển kinh tế tại nhiều địa phương. Đáng chú ý, VSIP không chỉ tập trung xây dựng hạ tầng, cho thuê đất công nghiệp mà còn góp phần cải thiện môi trường đầu tư thông qua những cách làm mới. Trong đó, cơ chế “một cửa, một dấu” từng được tiên phong áp dụng, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Việc phát triển mạng lưới dự án trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam cũng góp phần tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và hình thành những cực sản xuất mới.

Hạ tầng công nghiệp hiện đại, đồng bộ tại VSIP, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút các nhà đầu tư quốc tế

Trong hành trình đó, sự đồng hành giữa Tập đoàn Becamex và Tập đoàn Sembcorp giữ vai trò quan trọng. Kinh nghiệm quản lý, mạng lưới kết nối quốc tế của đối tác Singapore kết hợp với năng lực phát triển hạ tầng, kinh nghiệm thực tiễn và tư duy phát triển tích hợp của Becamex đã tạo nền tảng để VSIP hình thành, phát triển và nhân rộng mô hình trên phạm vi cả nước.

Đặc biệt, Becamex từng bước mở rộng hệ sinh thái từ hạ tầng công nghiệp sang các lĩnh vực giao thông, logistics, đô thị, nhà ở, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cách tiếp cận này đặt hoạt động sản xuất trong mối liên kết với điều kiện phát triển nguồn nhân lực, chất lượng sống của người lao động và nhu cầu của cộng đồng dân cư. Các cấu phần không tồn tại riêng lẻ mà được định hướng kết nối, hỗ trợ lẫn nhau, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động ổn định và phát triển lâu dài.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để nâng cấp mô hình VSIP trong bối cảnh Việt Nam chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Lấy công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực

Trước xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số trên thế giới, khu công nghiệp thế hệ mới không thể chỉ đáp ứng nhu cầu mặt bằng sản xuất. Doanh nghiệp ngày càng cần một môi trường tích hợp, có khả năng cung cấp hạ tầng đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao, dịch vụ logistics, năng lượng ổn định và điều kiện thuận lợi để nghiên cứu, ứng dụng công nghệ.

VSIP 2.0 được định hình nhằm đáp ứng những yêu cầu đó, với bốn trụ cột chiến lược: đổi mới sáng tạo, thông minh, kết nối và tích hợp. Mô hình tập trung vào tám lĩnh vực trọng tâm, gồm công nghiệp công nghệ cao và chuyên sâu; hệ sinh thái nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo; nguồn nhân lực chất lượng cao; giao thông và logistics đa phương thức; năng lượng xanh, ổn định và thông minh; khu công nghiệp sinh thái và kinh tế tuần hoàn; sản xuất thông minh và quản trị dựa trên dữ liệu; đô thị – dịch vụ tích hợp toàn diện.

Điểm chuyển đổi cốt lõi là từ phát triển hạ tầng công nghiệp sang kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp toàn diện. Thay vì tập trung thu hút từng dự án sản xuất riêng lẻ, VSIP 2.0 hướng đến hình thành các cụm ngành công nghệ cao, chuyên sâu như bán dẫn, điện tử, cơ khí chính xác, thiết bị y tế, vật liệu mới và công nghiệp hỗ trợ.

Để gắn kết nghiên cứu với thực tiễn sản xuất, Becamex đã từng bước đầu tư xây dựng các nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Để gắn kết nghiên cứu với thực tiễn sản xuất, Becamex đã từng bước đầu tư xây dựng các nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó có Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, Trung tâm Sản xuất tiên tiến, Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Tiên tiến Việt Nam, Trung tâm Đổi mới sáng tạo vi điện tử cùng hệ thống phòng thí nghiệm, không gian nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ.

Việc kết nối các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu với doanh nghiệp được kỳ vọng thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu, đào tạo và nhu cầu thực tế của nhà máy. Qua đó, hoạt động nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ có điều kiện tiếp cận trực tiếp hơn với sản xuất; doanh nghiệp có thêm cơ hội cải tiến quy trình, nâng cao năng suất, phát triển sản phẩm mới. Đồng thời, đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực công nghệ, phát triển công nghiệp hỗ trợ và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đối với TP. Hồ Chí Minh, trong không gian phát triển mới, việc kết nối hệ sinh thái công nghiệp VSIP với các nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của Becamex mở ra cơ hội hình thành những cực tăng trưởng mới, gắn với định hướng phát triển Đô thị khoa học công nghệ Bắc Thành phố. Sự tích hợp giữa công nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu, đào tạo, hạ tầng giao thông và đô thị hiện đại có thể tạo thêm động lực cho kinh tế tri thức, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố và toàn vùng.