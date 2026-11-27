Qua đó, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, trung tâm dữ liệu và năng lượng xanh. VSIP cũng thông tin về định hướng phát triển nhà ở xã hội, đào tạo nhân lực và mở rộng mạng lưới dự án trên cả nước.

Chuyển đổi mô hình để đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư

Tại buổi họp báo, ông Vũ Quang Vinh, Phó Tổng giám đốc VSIP cho biết, sau 30 năm phát triển, VSIP đang chuyển từ mô hình khu công nghiệp truyền thống sang mô hình VSIP 2.0 với hệ sinh thái tích hợp và toàn diện hơn.

Toàn cảnh buổi họp báo về khu công nghiệp VSIP 2.0 ngày 27/11.

Theo ông Vinh, nhu cầu của nhà đầu tư đã thay đổi đáng kể so với thời điểm VSIP hình thành năm 1996. Nếu trước đây doanh nghiệp chủ yếu cần quỹ đất để xây dựng nhà máy, thì hiện nay các lĩnh vực như sản xuất chip, trung tâm dữ liệu đòi hỏi hạ tầng công nghệ, năng lượng bền vững và những điều kiện phát triển mới.

VSIP 2.0 được định hình trên bốn trụ cột gồm đổi mới sáng tạo, thông minh, kết nối và tích hợp. Từ đó, doanh nghiệp xác định tám lĩnh vực trọng tâm, gồm công nghiệp công nghệ cao và chuyên sâu; hệ sinh thái nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo; nhân lực chất lượng cao; giao thông và logistics đa phương thức; năng lượng xanh; sinh thái và kinh tế tuần hoàn; sản xuất thông minh và quản trị bằng dữ liệu; đô thị và dịch vụ tích hợp.

Ông Vinh nhấn mạnh, các cấu phần của hệ sinh thái VSIP 2.0 sẽ được lựa chọn, kết hợp linh hoạt theo nhu cầu thực tế của nhà đầu tư, tiềm năng và lợi thế của từng địa phương, đồng thời tuân thủ quy định và thủ tục phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

Mục tiêu là không chỉ tạo giá trị cho khu vực đầu tư mà còn xây dựng môi trường phát triển ổn định, bền vững cho doanh nghiệp, người lao động và cộng đồng địa phương.

Theo đại diện VSIP, sau 30 năm, mạng lưới liên doanh đã đạt 31 dự án tại 19 tỉnh, thành phố, thu hút tổng vốn đầu tư hơn 32 tỷ USD và tạo ra hơn một triệu việc làm trực tiếp, gián tiếp. Trong đó, dự án VSIP Đà Nẵng 2 vừa được trao quyết định đầu tư, góp phần mở rộng mạng lưới phát triển của doanh nghiệp.

Đầu tư hạ tầng mềm, phát triển nguồn nhân lực

Chia sẻ về kinh nghiệm phát triển trong 30 năm qua, ông Vinh cho rằng thành công của VSIP đến từ sự ủng hộ của Chính phủ Việt Nam và Singapore, sự kết hợp giữa kinh nghiệm quản lý quốc tế của Sembcorp với sự am hiểu địa phương của Becamex.

Khu công nghiệp VSIP II tại TP.HCM.

Bên cạnh hạ tầng kỹ thuật, VSIP chú trọng phát triển hạ tầng mềm, đặc biệt là dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư theo cơ chế một cửa. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng được đào tạo ngoại ngữ, kết nối doanh nghiệp với cơ quan chức năng, đồng hành trong quá trình triển khai và vận hành dự án.

Về chuyển đổi xanh, ông Sean Lim, Phó Tổng giám đốc VSIP, cho biết doanh nghiệp sẽ phối hợp với nhà đầu tư và chính quyền địa phương để xác định thế mạnh, lựa chọn giải pháp năng lượng sạch, phù hợp với điều kiện từng nơi.

Một trong những mô hình tiêu biểu là hệ thống điện mặt trời mái nhà kết hợp pin lưu trữ năng lượng tại VSIP III. Dự án được triển khai cùng nhà đầu tư LEGO, đã hoàn thành và đưa vào vận hành giai đoạn 1, dự kiến tiếp tục mở rộng trong giai đoạn 2. VSIP kỳ vọng mô hình này có thể được nghiên cứu nhân rộng tại các địa phương khác.

Đối với nguồn nhân lực, VSIP định hướng tích hợp khu công nghiệp với khu đô thị, trường đại học và các cơ sở đào tạo, tạo môi trường làm việc, học tập và sinh sống ổn định cho người lao động.

Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) đang phối hợp với doanh nghiệp đào tạo nhân lực chất lượng cao, tăng cường kỹ năng thực hành, ngoại ngữ và giải quyết vấn đề. Nhà trường cũng tham gia nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số.

Đại diện VSIP cho biết, doanh nghiệp đang phối hợp với Becamex và các đối tác phát triển hệ sinh thái công nghệ cao, trong đó có lĩnh vực bán dẫn. Các trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo sẽ góp phần đào tạo nhân lực, thúc đẩy nghiên cứu và thu hút đầu tư vào những ngành công nghệ mới.

Quy hoạch nhà ở xã hội gắn với phát triển khu công nghiệp

Trả lời câu hỏi của phóng viên báo xây dựng về đóng góp của VSIP đối với mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, đại diện doanh nghiệp cho biết việc bố trí nhà ở cho người lao động đã được tính toán trong quy hoạch các khu công nghiệp và khu đô thị.

Khu đô thị tích hợp Khu công nghiệp VSIP II mở rộng.

Tại khu vực phía Bắc TP.HCM, trong đó có Bình Dương trước đây, các khu công nghiệp được quy hoạch gắn với khu đô thị và khu dân cư, có quỹ đất dành cho nhà ở chuyên gia và nhà ở xã hội.

Becamex đang phối hợp với TP.HCM nghiên cứu, triển khai các dự án nhà ở xã hội, trong đó có khu vực Định Hòa, gần Thành phố mới Bình Dương và VSIP II mở rộng. Tại VSIP I, quỹ đất khu dân cư Việt Sing cũng được quy hoạch gắn với nhu cầu nhà ở của người lao động.

Về đầu tư trực tiếp, đại diện VSIP thông tin doanh nghiệp đã triển khai dự án nhà ở xã hội tại VSIP Bắc Ninh, hiện đạt khoảng 30-40% tiến độ xây dựng. Đây là mô hình đầu tiên được doanh nghiệp triển khai và dự kiến tiếp tục nhân rộng.

Trước đó, VSIP cũng đã phát triển nhà ở cho công nhân thuê với giá ưu đãi tại VSIP I và phối hợp với doanh nghiệp Singapore xây dựng nhà ở cho công nhân tại VSIP II mở rộng.

Đại diện VSIP cho biết, tỷ lệ đất dành cho các khu chức năng, trong đó có nhà ở, được thực hiện theo quy chuẩn Việt Nam và quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

VSIP dự kiến sẽ công bố những định hướng cụ thể hơn về mô hình VSIP 2.0 vào dịp kỷ niệm 30 năm thành lập. Doanh nghiệp kỳ vọng mô hình mới sẽ tiếp tục thu hút đầu tư, tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của cộng đồng tại các địa phương có dự án.