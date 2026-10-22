VSBF 2026: Tìm lời giải cho bài toán ổn định và đổi mới hệ thống tài chính

PGS.TS. Bùi Hữu Toàn, Giám đốc Học viện Ngân hàng phát biểu tại lễ khai mạc Hội thảo quốc tế Ngân hàng và Tài chính Việt Nam lần thứ 11 (VSBF 2026). Ảnh: Anh Thư

“Làm thế nào để đổi mới mà vẫn giữ được ổn định? Làm thế nào để dòng vốn đến được với những lĩnh vực tạo ra giá trị lâu dài? Và làm thế nào để kiểm soát những rủi ro mới, khi công nghệ đang thay đổi cả cách thông tin lan truyền lẫn cách thị trường vận hành?”. Đây là những vấn đề được PGS.TS. Bùi Hữu Toàn, Giám đốc Học viện Ngân hàng, đặt ra tại lễ khai mạc Hội thảo quốc tế Ngân hàng và Tài chính Việt Nam lần thứ 11 (VSBF 2026), diễn ra sáng 22/10 tại Hà Nội.

Theo PGS.TS. Bùi Hữu Toàn, những biến động địa chính trị, điều chỉnh chính sách thương mại, dịch chuyển dòng vốn quốc tế, yêu cầu chuyển đổi xanh và sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với các ngân hàng trung ương, tổ chức tài chính và giới nghiên cứu. Trong bối cảnh đó, hệ thống tài chính - ngân hàng cần được hiện đại hóa, bảo đảm an toàn và nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn vốn cho nền kinh tế.

Đối với Việt Nam, yêu cầu này càng có ý nghĩa khi đất nước hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực quan trọng cho phát triển. Vì vậy, việc tìm kiếm các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tài chính - ngân hàng cần được đặt trên nền tảng nghiên cứu khoa học nghiêm túc, gắn với thực tiễn quản lý và điều hành.

Các đại biểu, diễn giả và khách mời chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo. Ảnh: Anh Thư

Giám đốc Học viện Ngân hàng nhấn mạnh, VSBF 2026 là diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia và nhà hoạch định chính sách trong nước, quốc tế chia sẻ những kết quả nghiên cứu mới, đồng thời trao đổi về các vấn đề đang đặt ra đối với lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Ông đề nghị các nhà khoa học không chỉ tập trung vào phương pháp và kết quả nghiên cứu mà còn chú trọng những hàm ý chính sách đối với Việt Nam, qua đó đóng góp cơ sở khoa học cho công tác quản lý, điều hành.

VSBF 2026 do Học viện Ngân hàng phối hợp với Hiệp hội Các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global), Hiệp hội Quốc tế vì Sự phát triển của Kinh tế - Tài chính (ISAFE) và Đại học Massey (New Zealand) tổ chức trong hai ngày 22 và 23/10/2026 tại khách sạn Grand Plaza Hà Nội. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Ngân hàng, đồng thời tiếp nối diễn đàn học thuật quốc tế được tổ chức thường niên từ năm 2016.

VSBF 2026 quy tụ hơn 200 đại biểu, gồm đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các tổ chức tín dụng, định chế tài chính, cùng đông đảo học giả, chuyên gia, giảng viên và nghiên cứu sinh trong nước, quốc tế. Chương trình gồm 17 phiên làm việc, trong đó có các phiên toàn thể với báo cáo dẫn đề của học giả quốc tế, phiên gặp gỡ tổng biên tập các tạp chí khoa học và 12 phiên song song theo các nhóm chủ đề chuyên sâu.

Các nội dung trọng tâm của hội thảo tập trung vào phát triển bền vững và tài chính xanh; ổn định vĩ mô và kinh tế vĩ mô tiền tệ; trung gian tài chính và thị trường vốn; công nghệ tài chính và tài chính số; tài chính doanh nghiệp và quản trị; đầu tư và phân bổ nguồn lực; tài chính hành vi; cùng tác động của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo đến thị trường tài chính - ngân hàng.

Đáng chú ý, các phiên toàn thể đề cập đến những vấn đề như tác động của sở hữu nhà nước đối với cơ chế đầu tư ngành; vai trò của dữ liệu vốn tự nhiên trong xếp hạng và định giá tài sản; cùng ứng dụng và tác động của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tài chính. Bên cạnh đó, phiên gặp gỡ tổng biên tập tạo cơ hội để các nhà nghiên cứu Việt Nam trao đổi trực tiếp với đại diện các tạp chí khoa học quốc tế uy tín về định hướng nghiên cứu, tiêu chuẩn học thuật và kinh nghiệm công bố quốc tế.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Anh Thư

Thông qua hội thảo, Học viện Ngân hàng kỳ vọng mở rộng mạng lưới hợp tác học thuật, thúc đẩy các chương trình nghiên cứu chung và nâng cao năng lực công bố quốc tế. Những kết quả nghiên cứu có giá trị cũng sẽ được tổng hợp để kiến nghị với các cơ quan quản lý, đồng thời cập nhật vào chương trình đào tạo, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với thực tiễn phát triển của ngành tài chính - ngân hàng.

Với sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế, VSBF 2026 được kỳ vọng mang lại những luận cứ khoa học và gợi mở chính sách thiết thực, góp phần hoàn thiện thể chế tài chính - tiền tệ, nâng cao năng lực quản trị ngân hàng và phát triển thị trường vốn Việt Nam theo hướng an toàn, bền vững, hội nhập quốc tế.