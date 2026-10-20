VSBF 2026: Hơn 300 chuyên gia bàn về tài chính, ngân hàng trong kỷ nguyên AI

Hội thảo quốc tế Ngân hàng và Tài chính Việt Nam lần thứ 11 (VSBF 2026) sẽ diễn ra trong hai ngày 22-23/10 tại Hà Nội

Hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế dự kiến sẽ tham dự Hội thảo quốc tế Ngân hàng và Tài chính Việt Nam lần thứ 11 (VSBF 2026), diễn ra trong hai ngày 22-23/10 tại Hà Nội, tập trung thảo luận những vấn đề mới của ngành tài chính – ngân hàng, trong đó có tác động của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ tài chính và đổi mới sáng tạo.

VSBF 2026 do Học viện Ngân hàng phối hợp với Hiệp hội Các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global), Câu lạc bộ Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Ngân hàng, Hiệp hội Quốc tế vì Sự phát triển của Kinh tế – Tài chính (ISAFE) và Đại học Massey (New Zealand) tổ chức.

Được tổ chức thường niên từ năm 2016, VSBF là diễn đàn kết nối các nhà khoa học, chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và đại diện các tổ chức tài chính trong nước, quốc tế. Qua 11 lần tổ chức, hội thảo hướng tới thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu học thuật với thực tiễn quản lý, điều hành chính sách tiền tệ - tài chính.

Theo Ban tổ chức, VSBF 2026 quy tụ các đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo tổ chức tín dụng, định chế tài chính cùng các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế.

Hội thảo được tổ chức với 17 phiên làm việc, gồm 4 phiên toàn thể, 1 phiên “Meet the Editor” và 12 phiên thảo luận song song theo các nhóm chủ đề chuyên sâu.

Đáng chú ý, một trong những nội dung được quan tâm tại hội thảo là vai trò của AI và khoa học công nghệ đối với lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Phiên toàn thể “Tài chính trong kỷ nguyên AI: Ứng dụng và tác động” sẽ tập trung trao đổi về những ứng dụng của AI cũng như các tác động mà công nghệ này tạo ra đối với hoạt động tài chính.

Bên cạnh đó, các chuyên gia sẽ thảo luận về công nghệ tài chính và tài chính số, tài chính xanh và phát triển bền vững, ổn định vĩ mô, trung gian tài chính, thị trường vốn, tài chính doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp và tài chính hành vi.

Một số vấn đề mang tính thời sự khác cũng được đưa ra tại các phiên toàn thể, như tác động của sở hữu nhà nước thông qua các cơ chế đầu tư ngành; vai trò của dữ liệu vốn tự nhiên, xếp hạng và định giá tài sản.

Đặc biệt, phiên “Meet the Editor” với sự tham gia của tổng biên tập các tạp chí khoa học quốc tế uy tín được kỳ vọng tạo cơ hội để các nhà nghiên cứu Việt Nam trao đổi trực tiếp về định hướng nghiên cứu, chuẩn mực công bố và kinh nghiệm xuất bản quốc tế trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Các phiên thảo luận song song tập trung vào 8 nhóm chủ đề gồm tài chính và phát triển bền vững; thị trường tài chính, định chế tài chính và tiền tệ; kinh tế vĩ mô tiền tệ và tài chính; công nghệ tài chính và tài chính số; tài chính doanh nghiệp và quản trị; đầu tư và phân bổ nguồn lực; tài chính hành vi; hành vi và hiệu quả thị trường.

Thông qua các nghiên cứu và trao đổi tại hội thảo, Ban tổ chức kỳ vọng VSBF 2026 sẽ đóng góp thêm các góc nhìn khoa học và thực tiễn cho quá trình hoàn thiện thể chế tài chính – tiền tệ, nâng cao năng lực quản trị ngân hàng và phát triển thị trường vốn Việt Nam theo hướng bền vững, hiện đại và hội nhập quốc tế.