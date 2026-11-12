VRG - Đắk Nông làm nhà đầu tư dự án điện mặt trời nổi gần 500 tỷ đồng trên hồ Đắk Sin 1

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UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 5339/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Đắk Sin 1. Nhà đầu tư được chấp thuận là Công ty Cổ phần VRG - Đắk Nông, có trụ sở tại phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

Theo quyết định, dự án có quy mô diện tích khoảng 33,3 ha, trong đó diện tích mặt nước dự kiến khoảng 31,02 ha và diện tích mặt đất khoảng 2,28 ha. Nhà máy có công suất thiết kế 30 MW/33 MWp, kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) quy mô 3 MW/6 MWh. Sản lượng điện phát lên lưới dự kiến trong năm vận hành đầu tiên đạt khoảng 52,327 GWh.

Dự án sử dụng các tấm pin quang điện đơn tinh thể, hiệu suất trên 24%, ứng dụng công nghệ half-cell và hệ thống phao nổi phẳng trên lòng hồ. Các mảng pin năng lượng mặt trời được lắp đặt trên hệ thống phao nổi, kết hợp inverter chuỗi và các trạm biến áp nâng áp 22 kV.

Để đấu nối và truyền tải điện, nhà đầu tư sẽ xây dựng mới trạm biến áp 22/110 kV công suất 1x40 MVA cùng đường dây 110 kV mạch kép dài khoảng 1 km, đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110 kV thủy điện Đắk Sin 1 - Đắk R’lấp hiện hữu. Các hạng mục phụ trợ gồm hệ thống neo giữ phao nổi, cáp điện, nhà quản lý điều hành và đường giao thông phục vụ kết nối, vận hành dự án.

Tổng vốn đầu tư dự án là hơn 499,58 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư chiếm 30%, tương đương gần 149,88 tỷ đồng; 70% còn lại, tương đương hơn 349,71 tỷ đồng, được huy động từ vốn vay các tổ chức tín dụng.

Theo tiến độ được chấp thuận, Công ty Cổ phần VRG - Đắk Nông phải hoàn thiện các thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng và những thủ tục liên quan chậm nhất trong quý II/2027. Việc đầu tư xây dựng và đưa các hạng mục của dự án vào hoạt động phải hoàn thành chậm nhất trong quý IV/2028. Thời hạn hoạt động của dự án là 46 năm, từ năm 2026 - 2072.

Bên cạnh các điều kiện về tiến độ và vốn đầu tư, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu nhà đầu tư tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, khoáng sản và điện lực; chỉ triển khai xây dựng khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Do dự án nằm trong khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, nhà đầu tư phải tuân thủ các yêu cầu tại Công văn số 17792/UBND-NNMT ngày 16/10/2026 của UBND tỉnh về đánh giá mức độ ảnh hưởng đến tài nguyên khoáng sản, bảo đảm không tác động ngoài phạm vi đã được đánh giá và thực hiện trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Doanh nghiệp cũng phải hoàn thành thủ tục về tài nguyên nước, thực hiện quan trắc định kỳ và các giải pháp bảo vệ nguồn nước; tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa, quy định an toàn đập trong quá trình thi công, vận hành dự án.

UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan và UBND xã Quảng Tín hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục, đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện. Các cơ quan chức năng có trách nhiệm kịp thời báo cáo UBND tỉnh xử lý nếu phát hiện dự án triển khai không đúng nội dung đã được chấp thuận.