VRG công bố nhận diện thương hiệu mới

Lễ công bố nhận diện thương hiệu mới của VRG

Trải qua gần một thế kỷ từ phong trào "Phú Riềng Đỏ", ngành cao su đã vươn lên thành trụ cột kinh tế với tổng diện tích hơn 377.800 ha, trong đó có hơn 113.000 ha tại Lào, Campuchia, góp phần tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 80.000 lao động. Trong 9 tháng đầu năm 2026, VRG đạt doanh thu 29.428 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 6.818 tỷ đồng.

Đánh dấu mốc son 20 năm phát triển đa ngành, Tập đoàn chính thức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới với chủ đề "Kế thừa giá trị – Kiến tạo tương lai".

Nhận diện mới của tập đoàn với sắc xanh VRG Green được lựa chọn làm màu sắc chủ đạo, tượng trưng cho tăng trưởng xanh, hệ thống giá trị cốt lõi "Vision - Resilience- Green." thể hiện quyết tâm đổi mới mô hình tăng trưởng, tích hợp tiêu chuẩn ESG, hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp nông nghiệp hàng đầu thế giới.