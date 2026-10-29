VQG Bạch Mã tiếp nhận chim trĩ sao, tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học

Vườn quốc gia (VQG) Bạch Mã tiếp nhận chim trĩ sao

Vừa qua, Vườn quốc gia (VQG) Bạch Mã đã tiếp nhận 21 cá thể chim trĩ sao từ Thảo cầm viên Sài Gòn mở thêm cơ hội bảo tồn, nhân giống loài chim quý, góp phần gìn giữ hệ sinh thái rừng Trường Sơn và đa dạng sinh học.

Phối hợp liên đơn vị - Bảo tồn chim trĩ sao

Chiều 28/10, Vườn quốc gia Bạch Mã tiếp nhận 21 cá thể chim trĩ sao (Rheinardia ocellata) từ Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên Sài Gòn (TP.HCM). Hoạt động nằm trong chuỗi kỷ niệm 30 năm bảo vệ động vật hoang dã của đơn vị, đánh dấu bước tiến trong nỗ lực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

TS. Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc VQG Bạch Mã phát biểu tại chương trình chuyển giao

Đàn chim được chuyển giao thuộc nhóm 44 cá thể do Thảo cầm viên Sài Gòn bảo tồn, nuôi dưỡng và nhân giống thành công. Để bảo đảm quá trình thích nghi, đơn vị cử cán bộ chuyên môn đồng hành, hỗ trợ kiểm tra sức khỏe, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, nuôi nhốt và nhân giống cho đội ngũ Vườn quốc gia Bạch Mã.

Theo anh Mai Khắc Trung Trực, Trưởng phòng Kỹ thuật Thảo cầm viên Sài Gòn, hành trình vận chuyển bằng đường bộ từ TP.HCM ra Huế được tính toán kỹ lưỡng. Nhiệt độ trên xe được duy trì ổn định ở mức 26 độ C trong suốt chuyến đi. Khi đàn chim đến nơi, anh tiếp tục theo dõi, đánh giá sức khỏe từng cá thể.

VQG Bạch Mã được lựa chọn nhờ điều kiện khí hậu phù hợp với tập tính của loài, có nhân lực chăm sóc và từng ghi nhận hình ảnh chim trĩ sao ngoài tự nhiên qua hệ thống bẫy ảnh phục vụ bảo tồn.

Chim trĩ sao được xếp vào nhóm Cực kỳ nguy cấp (CR) trong Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN)

Chim trĩ sao được xếp vào nhóm Cực kỳ nguy cấp (CR) trong Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN)

Chim trĩ sao – báu vật của rừng Trường Sơn

Được ví như “phượng hoàng ẩn dật” của đại ngàn Trường Sơn, chim trĩ sao sở hữu vẻ đẹp độc đáo. Chim trống có mào lông dựng đứng, đuôi dài từ 1,5–1,7 m; bộ lông nâu hạt dẻ điểm những chấm trắng tròn tựa hàng nghìn vì sao. Vào mùa sinh sản, tiếng gọi bạn tình có thể vang vọng khắp các thung lũng.

Tuy nhiên, vẻ đẹp ấy đang đứng trước nhiều sức ép. Chim trĩ sao được xếp vào nhóm Cực kỳ nguy cấp (CR) trong Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), đồng thời thuộc nhóm IB theo quy định pháp luật Việt Nam. Nạn giăng bẫy và tình trạng chia cắt sinh cảnh rừng tự nhiên đang đe dọa sự tồn tại của loài.

Vì vậy, bảo tồn chim trĩ sao không chỉ dừng ở việc cứu hộ, chăm sóc từng cá thể mà còn đòi hỏi bảo vệ sinh cảnh, ngăn chặn săn bắt trái phép và duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái rừng.

Nhân giống, phục hồi đa dạng sinh học hướng tới tương lai

Chia sẻ sau hành trình, anh Mai Khắc Trung Trực cho biết khá bất ngờ khi nhiều cá thể chim vừa đến nơi đã cất tiếng hót, cho thấy dấu hiệu thích nghi tương đối tốt với môi trường mới.

Đây là tín hiệu tích cực ban đầu, song đàn chim vẫn cần được theo dõi sức khỏe, tập tính và khả năng thích nghi lâu dài. Việc phối hợp chuyên môn giữa hai đơn vị sẽ tạo nền tảng để nâng cao hiệu quả chăm sóc, nhân giống và nghiên cứu khoa học.

Về lâu dài, chương trình mở ra triển vọng hình thành nguồn chim phục vụ bảo tồn, hướng tới tái thả về tự nhiên khi đáp ứng đầy đủ điều kiện về sức khỏe, kỹ năng sinh tồn, sinh cảnh và phương án giám sát sau tái thả.

Bảo vệ chim trĩ sao cũng là bảo vệ những giá trị sinh thái quý báu của Trường Sơn. Khi bảo tồn thiên nhiên gắn với nghiên cứu khoa học, quản lý rừng hiệu quả và nâng cao ý thức cộng đồng, đa dạng sinh học sẽ trở thành nền tảng quan trọng cho phát triển bền vững./.

Một số hình ảnh ghi nhận được