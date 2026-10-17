VPSF 2026 hoàn thành 34 phiên đối thoại: Hàng nghìn kiến nghị, sáng kiến được ghi nhận, sẵn sàng cho vòng đối thoại cấp cao

Với chủ đề “Kinh tế tư nhân Việt Nam: Đột phá thể chế – Hợp lực côngtư”, VPSF 2026 được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam thiết kếtheo ba vòng đối thoại liên kết chặt chẽ: đối thoại địa phương gắn với xúc tiếnthương mại; bàn tròn kết nối nội lực cấp miền; Phiên toàn thể cấp cao. Cáchtiếp cận này nhằm đưa các vấn đề thực tế trong hoạt động sản xuất, kinh doanhtừ thực tiễn địa phương vào quá trình phân tích, sàng lọc, tổng hợp và đề xuấtgiải pháp ở cấp vùng, cấp cao.

Phiên đối thoại địa phương tại Đồng Tháp

Điểm nổi bật của VPSF 2026 không chỉnằm ở quy mô tổ chức mà còn ở phương thức đối thoại. Doanh nghiệp trực tiếptrình bày những vướng mắc, đề xuất sáng kiến và trao đổi với lãnh đạo địaphương, sở, ngành; các chuyên gia tham gia phân tích nguyên nhân, gợi mở giảipháp; trong khi các vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp, chuyển tiếp đến cácvòng đối thoại cao hơn. Qua đó, VPSF từng bước chuyển từ một diễn đàn ghi nhậný kiến sang một tiến trình đối thoại chính sách có cấu trúc, có phân loại và cóđịnh hướng theo dõi kết quả.

Đồng thời, tinh thần “Đồng kiến tạochính sách” được thể hiện xuyên suốt tại 34 Phiên đối thoại, đánh dấu sự chuyểnbiến trong vai trò của cộng đồng doanh nhân: từ chủ yếu phản ánh khó khăn, điểmnghẽn sang chủ động đề xuất sáng kiến, kiến nghị giải pháp để hoàn thiện cơchế, chính sách. Thông qua các phiên đối thoại, doanh nghiệp không chỉ nêu vấnđề thực tiễn mà còn đưa ra những phương án có thể triển khai, nghiên cứu; cácchuyên gia đóng góp ý kiến chuyên môn, trong khi cơ quan quản lý trao đổi, làmrõ thẩm quyền và định hướng xử lý. Cách tiếp cận này đưa doanh nghiệp không chỉlà đối tượng thụ hưởng chính sách mà còn là chủ thể tham gia kiến tạo chínhsách, cùng Nhà nước tìm kiếm giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, cải thiện môi trườngkinh doanh và khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế tư nhân.

Phiên đối thoại địa phương cuối cùng tại Cần Thơ thuộc Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026

Theo báo cáo tổng hợp tính đến hếtngày 13/10/2026, 31 Phiên đối thoại địa phương đã ghi nhận 1.071 ý kiến, kiến nghị và sáng kiến từ cácbài tham luận, chia sẻ chuyên gia và đối thoại trực tiếp. Kết quả phân loại chothấy các phiên đối thoại đã tạo ra những chuyển động cụ thể trong tiếp nhận vàxử lý vấn đề của doanh nghiệp. Trong tổng số 1.071 ý kiến, kiến nghị, sáng kiếncó 870/1.071 ý kiến, tương đương khoảng 81,2%,đã được giải đáp, định hướng xử lý hoặc tiếp thu để tiếp tục nghiên cứu,giải quyết; gần 1/5 số ý kiến còn lại được xác định là những nội dung cần tiếptục trao đổi, làm rõ hoặc xử lý ở cấp có thẩm quyền cao hơn.

Các kiến nghị tập trung vào những vấnđề thiết thực đối với hoạt động của doanh nghiệp tư nhân: chất lượng thực thithể chế và thủ tục hành chính; tiếp cận vốn, đất đai và mặt bằng sản xuất; pháttriển hạ tầng, logistics và liên kết vùng; khoa học công nghệ, đổi mới sángtạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và trí tuệ nhân tạo; phát triển nguồn nhânlực, nâng cao năng lực quản trị; kết nối doanh nghiệp trong nước với doanhnghiệp lớn, doanh nghiệp FDI và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Đáng chú ý,nhiều ý kiến đã vượt ra ngoài phạm vi phản ánh khó khăn riêng lẻ để đề xuấtnhững cơ chế có thể tổ chức thực hiện, thí điểm và đo lường kết quả. Trong đócó đề xuất vận hành cơ chế “luồng xanh” trong xử lý hồ sơ đầu tư liên ngànhtheo nguyên tắc một đầu mối, một thời hạn, một người chịu trách nhiệm cuốicùng; xây dựng nền tảng số theo dõi tiến độ xử lý kiến nghị; hình thành cơ sởdữ liệu và bản đồ năng lực doanh nghiệp địa phương; phát triển chương trình kếtnối nhà cung ứng trong nước với doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp FDI; nghiêncứu cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh và nâng caonăng lực quản trị. Những đề xuất này cho thấy cộng đồng doanh nghiệp không chỉmong muốn được tháo gỡ các vướng mắc trước mắt, mà còn chủ động tham gia xâydựng các giải pháp dài hạn nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nângcao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Nếu các phiên địa phương là nơi nhận diện vấn đề từ thực tiễn sản xuất,kinh doanh, thì ba Phiên bàn tròn kết nối nội lực cấp miền đóng vai trò tổnghợp, chuẩn hóa và nâng tầm những kiến nghị có tính liên địa phương, liên ngành,cần cơ chế phối hợp ở phạm vi rộng hơn. Tại Phiên bàn tròn khu vực miềnNam, Ban Tổ chức tổng hợp, sàng lọc 121 ý kiến, kiến nghị, sáng kiến từ cácphiên địa phương trong khu vực. Trong số này, khoảng 24,8% nội dung đã đượcgiải quyết, làm rõ hoặc định hướng tại địa phương; 45,4% được tiếp thu để tiếptục xử lý; gần 30% cần trình cấp có thẩm quyền cao hơn. Bảy nhóm vấn đề xuyênsuốt được nhận diện, gồm chất lượng thực thi thể chế; hạ tầng, logistics liênvùng; sự tham gia của doanh nghiệp nội địa vào chuỗi giá trị; năng lực hấp thụcông nghệ; chi phí đáp ứng tiêu chuẩn xanh; nguồn nhân lực, quản trị; và khảnăng tiếp cận vốn.

Tại Phiên bàn tròn khu vực miền Trungtổ chức ngày 26/9/2026 tại Đà Nẵng, Ban Tổ chức tổng hợp, chuẩn hóa 404 ý kiến,kiến nghị, sáng kiến từ 9/11 địa phương trong khu vực. Trong đó, 174 nội dung,tương đương 43,1%, đã được giải quyết, làm rõ hoặc định hướng xử lý tại địaphương; 172 nội dung, tương đương 42,6%, được tiếp thu để tiếp tục xử lý; 58nội dung, tương đương 14,3%, cần phối hợp liên vùng hoặc chuyển cấp có thẩmquyền cao hơn. Tám nhóm vấn đề được chuẩn hóa, tập trung vào thể chế điều phốiliên kết vùng, hạ tầng – logistics liên vùng và khả năng tiếp cận vốn, lãisuất, chi phí vốn.

Tại Phiên bàn tròn khu vực miền Bắc tổchức ngày 02/10/2026 tại Hà Nội với chủ đề “Liên kết vùng – Kiến tạo động lựctăng trưởng hai con số”, Ban Tổ chức tổng hợp 380 ý kiến, kiến nghị, sáng kiếntừ 13 địa phương. Trong đó, 104 nội dung, chiếm 27,4%, đã được giải đáp, làmrõ; 186 nội dung, chiếm 48,9%, tiếp tục được địa phương tiếp thu, xử lý; 90 nộidung, chiếm 23,7%, cần chuyển lên cấp cao hơn.

Các trao đổi tại ba khu vực cùng làmnổi bật yêu cầu tăng cường liên kết vùng theo chuỗi hàng hóa, nâng cao hiệu quảhạ tầng và logistics, hình thành mạng lưới nhà cung ứng gắn với doanh nghiệplớn và doanh nghiệp FDI, đồng thời coi dữ liệu, công nghệ, nhân lực và vốn lànhững nguồn lực nền tảng cần được kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả hơn.

Phiên đối thoại địa phương tại Vĩnh Long

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanhnhân trẻ Việt Nam cho biết, VPSF 2026 từngbước hình thành quy trình đối thoại chính sách từ địa phương đến cấp vùng vàTrung ương, đưa tiếng nói của doanh nghiệp vào quá trình nhận diện điểm nghẽn,đề xuất giải pháp và thúc đẩy xử lý các vấn đề thực tiễn của nền kinh tế.Một dấu ấn nổi bật của VPSF 2026 là sự quan tâm, hưởng ứng rộng rãi củacộng đồng doanh nghiệp và sự đồng hành tích cực của chính quyền các địa phương.Tại 34 tỉnh, thành phố, Diễn đàn nhận được sự quan tâm đặc biệt của doanhnghiệp, doanh nhân; các phiên đối thoại được tổ chức với sự tham gia của lãnhđạo chính quyền, đại diện các sở, ban, ngành, chuyên gia kinh tế, chuyên giachuyên ngành và những người trực tiếp tham gia xây dựng, hoạch định chính sách.Đáng chú ý, gần như 100% các phiên đối thoại có sự hiện diện của các đồng chíđại diện lãnh đạo các tỉnh, thành và cơ quan quản lý liên quan, tạo điều kiệnđể tiếng nói từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh được trao đổi trực tiếp vớinhững chủ thể có trách nhiệm giải quyết vấn đề. Sự tham gia đồng thời của chínhquyền, doanh nghiệp, và chuyên gia đã tạo nên giá trị khác biệt của VPSF 2026:doanh nghiệp không chỉ phản ánh những vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinhdoanh, mà còn trực tiếp đối thoại với cơ quan quản lý; chính quyền địa phươngcó điều kiện lắng nghe, trao đổi và làm rõ hướng xử lý ngay tại diễn đàn. Quađó, VPSF từng bước hình thành không gian đối thoại đa chiều, thực chất, đưanhững vấn đề từ thực tiễn doanh nghiệp vào quá trình hoàn thiện chính sách vànâng cao hiệu quả thực thi.

Khép lại hai vòng đối thoại địa phươngvà cấp miền, VPSF 2026 bước vào giai đoạn chuẩn bị cho Phiên toàn thể cấp cao. Đâylà vòng đối thoại quan trọng nhằm tập trung trao đổi các nhóm kiến nghị trọngtâm, các vấn đề vượt thẩm quyền địa phương và những cơ chế, chính sách cần sựphối hợp hoặc quyết định ở cấp Trung ương. Vòng đối thoại cấp cao được kỳ vọngsẽ kết nối những vấn đề từ thực tiễn địa phương với các quyết sách ở tầm quốcgia, góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị vềphát triển kinh tế tư nhân, tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp đầutư, đổi mới sáng tạo, mở rộng sản xuất, kinh doanh và tham gia sâu hơn vàochuỗi giá trị.

VPSF 2026 tiếp tục khẳng định vai tròcủa Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong việc tập hợp tiếng nói của cộng đồngdoanh nghiệp, kết nối doanh nhân với cơ quan quản lý và thúc đẩy đối thoạichính sách trên cơ sở thực tiễn. Với nền tảng dữ liệu được tích lũy qua cácvòng đối thoại, Diễn đàn hướng tới đóng góp thiết thực vào việc hoàn thiện thểchế, phát huy nguồn lực tư nhân và nâng cao chất lượng tăng trưởng của nền kinhtế Việt Nam.