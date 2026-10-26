VPIM 2026: Những dấu ấn phía sau đường chạy

Hơn 11.000 vận động viên trong nước và quốc tế, trong đó có sự góp mặt của 200 câu lạc bộ chạy trên toàn quốc đã tạo nên VPBank Hanoi International Marathon 2026 (VPIM 2026), nhưng phía sau những bước chân ấy còn có sự góp sức của các nhà tài trợ, đối tác.

Sự chung tay của các nhà tài trợ góp phần làm nên một mùa giải giàu cảm xúc, kết nối thể thao với văn hóa và đời sống Thủ đô.

Hơn 11.000 vận động viên đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hội tụ tại VPIM 2026.

Sáng 18/10, hơn 11.000 vận động viên đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hội tụ tại VPIM 2026.

Trên những cung đường mang đậm dấu ấn Hà Nội, từ Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây đến Hoàng thành Thăng Long và những cây cầu biểu tượng của thành phố, mỗi bước chạy mở ra một trải nghiệm riêng về Thủ đô. Với chủ đề "Hanoi Vibes - The City Moves", mùa giải năm nay mang đến hình ảnh một Hà Nội vừa giàu chiều sâu lịch sử, văn hóa, vừa trẻ trung và chuyển động không ngừng.

Để tạo nên một sự kiện có quy mô và trải nghiệm như vậy, bên cạnh công tác tổ chức và sự hưởng ứng của cộng đồng runner, sự đồng hành của các nhà tài trợ ở nhiều lĩnh vực giữ vai trò rất quan trọng.

Từ thời trang thể thao, dinh dưỡng, tài chính đến chăm sóc sức khỏe, đồ uống và dịch vụ, mỗi nhà tài trợ góp một phần nguồn lực, cùng hướng đến mục tiêu chung là lan tỏa tinh thần vận động tích cực.

Gian hàng Cool Station thu hút sự quan tâm của nhiều vận động viên và du khách.

Ngay từ những ngày đầu chuẩn bị cho giải đấu, dấu ấn của Coolmate (nhà tài trợ Kim cương) đã hiện diện thông qua hệ thống trang phục chính thức dành cho các hoạt động của VPIM 2026.

Không chỉ góp phần tạo nên hình ảnh chuyên nghiệp và đồng bộ cho giải, những thiết kế chuyên dụng còn giúp vận động viên, tình nguyện viên và đội ngũ vận hành có được trải nghiệm thuận tiện, thoải mái trong suốt hành trình sự kiện.

Gian hàng GPBank tại VPIM Expo.

Tại khu vực VPIM Expo, nơi hàng nghìn vận động viên và du khách ghé thăm trước ngày thi đấu, không khí sôi động được tiếp nối bởi hàng loạt hoạt động trải nghiệm và tương tác từ các thương hiệu đồng hành.

Trong đó, gian hàng của GPBank (nhà tài trợ Bạc) trở thành điểm kết nối những người có chung niềm đam mê vận động thông qua các hoạt động giao lưu cùng câu lạc bộ GPRun. Sự hiện diện của GPRun góp phần kết nối những người có chung niềm yêu thích chạy bộ, lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất và khuyến khích duy trì lối sống năng động.

Sự đồng hành này cũng gắn với tinh thần "Vì một kỷ nguyên thịnh vượng" mà GPBank theo đuổi.

Thịnh vượng không chỉ được nhìn nhận qua những mục tiêu tài chính, mà còn qua khả năng chủ động kiến tạo tương lai, chăm sóc sức khỏe và vun đắp những kết nối có ý nghĩa trong cộng đồng.

Qua VPIM 2026, GPBank có thêm cơ hội đến gần hơn với công chúng, thể hiện hình ảnh một ngân hàng đang chuyển động, hướng tới xây dựng mối quan hệ gần gũi với khách hàng và đồng hành cùng họ trên hành trình kiến tạo cuộc sống thịnh vượng.

Du khách hào hứng chơi mini game tại gian hàng VPBankS.

Cùng với đó, VPBankS (đồng tài trợ Bạc) đã mang đến nhiều hoạt động tương tác dành cho vận động viên và khách tham quan, góp phần tạo nên không gian lễ hội thể thao sôi động trước giờ xuất phát.

Sự góp mặt của VPBankS tiếp tục cho thấy cam kết của các đơn vị trong hệ sinh thái VPBank trong việc đồng hành cùng những hoạt động thúc đẩy lối sống tích cực và lan tỏa các giá trị cộng đồng bền vững.

Trạm tiếp đạm Vinamilk Green Farm.

Trên hành trình chinh phục đường đua, bài toán tiếp năng lượng và phục hồi thể lực cho vận động viên cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt. Đồng hành cùng VPIM 2026, Vinamilk Green Farm Cao Đạm (đồng tài trợ Bạc) góp mặt tại VPIM 2026 với mong muốn lan tỏa tinh thần sống năng động và chủ động chăm sóc sức khỏe.

Sự hiện diện của thương hiệu dinh dưỡng tại giải chạy tạo nên sự kết nối tự nhiên với cộng đồng vận động viên và những người yêu chạy bộ- những người đang nuôi dưỡng lối sống tích cực thông qua việc duy trì thói quen vận động.

Để mỗi vận động viên có thể yên tâm chinh phục mục tiêu của mình, phía sau đường chạy còn là sự phối hợp của nhiều đối tác chuyên môn. Hệ thống Y tế Thu Cúc đồng hành với vai trò Đối tác Y tế chính thức; Pocari Sweat tiếp sức thông qua các sản phẩm bổ sung ion; TH true WATER đảm bảo nguồn nước uống trên hành trình thi đấu; trong khi FitCity góp phần lan tỏa các giá trị về rèn luyện thể chất và phục hồi thể lực.

Bên cạnh đó, sự tham gia của các thương hiệu như Dr.Marie, Cake, LynkID, Vinachem, Hisamitsu, OPES, Richy, a.Sense, Cocoon, Miso Dental, Thẩm mỹ viện Ngọc Dung, Venesa, M Village, Huawei, Camel cùng nhiều đơn vị đồng hành khác đã góp phần hoàn thiện hệ sinh thái trải nghiệm của giải đấu, từ chăm sóc sức khỏe, công nghệ, tài chính đến dịch vụ và phong cách sống.

Hơn 200 CLB chạy bộ cả nước hội tụ, khuấy động VPIM 2026.

Một giải marathon có thể khép lại khi vận động viên cuối cùng cán đích, nhưng những giá trị mà giải đấu tạo ra sẽ còn tiếp tục lan tỏa.

Đó là tinh thần bền bỉ của các runner, sự kết nối của gần 200 câu lạc bộ chạy trên khắp cả nước, nỗ lực của Ban tổ chức và đặc biệt là sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp đã cùng chung tay xây dựng một sân chơi thể thao chuyên nghiệp, nhân văn và giàu cảm hứng.

Chính những đóng góp âm thầm nhưng bền bỉ ấy đã tạo nên những dấu ấn phía sau đường chạy VPIM 2026, để mỗi bước chân không chỉ hướng đến vạch đích, mà còn góp phần kể thêm câu chuyện về một Hà Nội năng động, cởi mở và không ngừng chuyển động.