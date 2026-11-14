VPI hợp tác với đối tác Nhật Bản thúc đẩy chuyển dịch năng lượng carbon thấp tại Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Thực hiện định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã tham dự Diễn đàn công tư về hợp tác kinh tế và khoa học - công nghệ Việt Nam - Nhật Bản, ký Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác với Viện Nghiên cứu Mitsubishi (MRI) và MRI tại Việt Nam (MRIV), làm việc với Trung tâm Công nghệ Hydrogen, Đại học Kyushu để thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu về chuyển dịch năng lượng carbon thấp tại Việt Nam.

Theo chương trình công tác và định hướng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của Petrovietnam, từ ngày 9 - 12/11/2026, VPI đã tham gia đoàn công tác do Chủ tịch Petrovietnam Lê Ngọc Sơn dẫn đầu, tham dự các hoạt động trong khuôn khổ các hoạt động đối ngoại và hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, tăng cường kết nối với các đối tác hàng đầu của Nhật Bản, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ, góp phần triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ chiến lược chuyển dịch năng lượng.

Tại Diễn đàn công tư về hợp tác kinh tế và khoa học - công nghệ Việt Nam - Nhật Bản với chủ đề “Đồng sáng tạo công nghệ, đồng kiến tạo chuỗi giá trị tương lai”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản.

Trong khuôn khổ sự kiện, TS. Nguyễn Văn Tư - Viện trưởng VPI, Mitsubishi Research Institute, Inc. (MRI) và MRIV International LLC (MRIV) đã trao Biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng carbon thấp theo hướng bền vững thông qua các hoạt động nghiên cứu, khuyến nghị chính sách và đánh giá chiến lược trong các lĩnh vực: năng lượng tái tạo, hydrogen, pin nhiên liệu, thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon (CCUS), sử dụng năng lượng hiệu quả và giảm phát thải khí nhà kính.

Đoàn công tác của Viện Dầu khí Việt Nam đã làm việc với lãnh đạo MRI để cụ thể hóa các nội dung và định hướng hợp tác đã thống nhất trong MoU. Ảnh: Minh Trang/Bnews/vnanet.vn

Trong thời gian công tác tại Nhật Bản, Đoàn công tác của Viện Dầu khí Việt Nam đã làm việc với lãnh đạo MRI để cụ thể hóa các nội dung và định hướng hợp tác đã thống nhất trong MoU. Hai bên trao đổi về các lĩnh vực ưu tiên, phương thức triển khai và những hoạt động hợp tác cụ thể trong thời gian tới. Đây được xem là bước chuyển quan trọng, đưa các cam kết hợp tác từ cấp độ thỏa thuận sang giai đoạn triển khai thực chất, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược giữa VPI và MRI.

Đoàn công tác thăm và làm việc với Trung tâm Công nghệ Hydrogen thuộc Đại học Kyushu (Nhật Bản). Ảnh: Minh Trang/Bnews/vnanet.vn

Đoàn công tác của VPI đã thăm và làm việc với Trung tâm Công nghệ Hydrogen thuộc Đại học Kyushu (Nhật Bản) nhằm tìm hiểu kinh nghiệm của Nhật Bản trong nghiên cứu, phát triển, đào tạo và ứng dụng công nghệ hydrogen. Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ Hydrogen, Đại học Kyushu giới thiệu với đoàn công tác hệ thống cơ sở hạ tầng nghiên cứu, các phòng thí nghiệm chuyên sâu và dòng xe ô tô sử dụng nhiên liệu hydrogen.

Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ Hydrogen, Đại học Kyushu giới thiệu với đoàn công tác VPI dòng xe ô tô sử dụng nhiên liệu hydrogen. Ảnh: Minh Trang/Bnews/vnanet.vn

Trung tâm Công nghệ Hydrogen, Đại học Kyushu là cơ sở nghiên cứu và phát triển (R&D) về công nghệ hydrogen hàng đầu Nhật Bản về quy mô, năng lực nghiên cứu và trình độ công nghệ. Trung tâm hoạt động theo mô hình tích hợp, kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; hợp tác quốc tế với nhiều trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu thế giới như MIT (Hoa Kỳ), Imperial College London (Vương quốc Anh) và ETH Zurich (Thụy Sĩ). Đồng thời, Trung tâm liên kết sâu rộng với cộng đồng doanh nghiệp và tham gia triển khai nhiều chương trình, dự án nghiên cứu trọng điểm của Chính phủ Nhật Bản, góp phần phát triển hệ sinh thái hydrogen.

Kết quả làm việc với các đối tác Nhật Bản có ý nghĩa thiết thực đối với VPI trong việc tăng cường hợp tác công nghệ, kết nối chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị công nghiệp - năng lượng, tiếp cận các mô hình và kinh nghiệm quốc tế về phát triển công nghệ hydrogen. Đây cũng là cơ sở để VPI nghiên cứu kiến tạo những chuỗi giá trị mới; ứng dụng kinh nghiệm, mô hình tổ chức nghiên cứu và phát triển hạ tầng R&D, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, đào tạo nhân lực chất lượng cao và từng bước hình thành hệ sinh thái công nghệ hydrogen trong nước.