VPI: Gắn kết các thế hệ, tiếp nối hành trình dựng xây

Tiếp nối truyền thống từ các thế hệ đi trước

Trong không khí thân tình, ấm áp, chương trình là dịp để các thế hệ cán bộ, người lao động VPI gặp lại đồng nghiệp, ôn lại những kỷ niệm trong quá trình công tác, đồng thời chia sẻ tâm huyết và kỳ vọng đối với sự phát triển của VPI trong giai đoạn mới.

Trải qua gần nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, VPI đã trở thành nơi hội tụ của nhiều thế hệ cán bộ, người lao động tận tâm, kiên trì vượt qua khó khăn và đóng góp trí tuệ cho hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ của ngành dầu khí, năng lượng.

Ông Trịnh Dũng - Phó Trưởng Ban, Tổng thư ký Ban liên lạc Hưu trí PETROVIETNAM, cùng lãnh đạo VPI chúc mừng và tri ân các cán bộ hưu trí VPI.

Ở mỗi giai đoạn, mỗi vị trí công tác, các thế hệ cán bộ VPI đảm nhận những nhiệm vụ khác nhau, góp phần tạo dựng nền tảng tri thức, đội ngũ chuyên gia và các giá trị văn hóa của VPI hôm nay. Từ những công trình nghiên cứu đầu tiên phục vụ công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí đến các nghiên cứu, giải pháp công nghệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, dấu ấn của các thế hệ cán bộ VPI luôn gắn với từng giai đoạn phát triển của PETROVIETNAM và ngành dầu khí, năng lượng quốc gia.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Tư - Viện trưởng VPI nhấn mạnh, những thành quả VPI có được hôm nay được vun đắp từ công sức, trí tuệ của các thế hệ đi trước.

“Chương trình gặp mặt là dịp để các thế hệ cùng nhìn lại chặng đường đã qua, cùng nhớ về những năm tháng đã gắn bó và tri ân những người đã góp phần đặt nền móng cho sự phát triển của Viện Dầu khí Việt Nam”, ông Nguyễn Văn Tư chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Tư, trong những năm qua, VPI từng bước khẳng định vai trò là đơn vị nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực dầu khí, năng lượng, cung cấp các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ khoa học công nghệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của PETROVIETNAM.

Lãnh đạo VPI và Ban Liên lạc Hưu trí mừng thọ và tri ân cán bộ hưu trí tại khu vực Hà Nội.

Trước bối cảnh chuyển dịch năng lượng và đổi mới công nghệ, yêu cầu đặt ra đối với VPI ngày càng cao. Nghiên cứu khoa học phải gắn chặt với sản xuất kinh doanh, tạo ra giá trị và sản phẩm mới; đồng thời liên tục nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư trang thiết bị và chủ động tìm kiếm những hướng nghiên cứu mới, những lĩnh vực có tiềm năng.

Viện trưởng Nguyễn Văn Tư cho biết, kinh nghiệm thực tiễn, tri thức và những bài học quý báu của các thế hệ đi trước tiếp tục là nguồn lực quan trọng, giúp VPI xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển và triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong giai đoạn mới.

Giữ sợi dây gắn kết, trao truyền giá trị

Không chỉ là dịp gặp mặt, tri ân, chương trình còn có ý nghĩa đặc biệt đối với các cán bộ hưu trí VPI.

Ở tuổi 92, cụ Hồ Bá Tường, nguyên cán bộ VPI, vẫn tham dự chương trình gặp mặt. Với cụ, được gặp lại những đồng nghiệp từng cùng công tác, cùng góp sức xây dựng VPI là niềm vui lớn.

“Tôi rất vui vì được gặp lại đồng nghiệp, những người đã cùng góp sức xây dựng Viện Dầu khí Việt Nam. Nhiều người lâu rồi mới có dịp gặp lại nhau nên không khí rất thân tình, phấn khởi”, cụ Tường chia sẻ.

Theo cụ, những cuộc gặp như vậy không chỉ giúp cán bộ hưu trí ôn lại những năm tháng đã qua, mà còn tạo cơ hội để thế hệ sau hiểu hơn về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Viện Dầu khí Việt Nam.

“Chúng tôi mong VPI ngày càng phát triển, các thế hệ sau tiếp tục phát huy những gì các thế hệ trước đã dựng xây. Còn với chúng tôi, được trở về gặp đồng nghiệp, được nhìn thấy VPI phát triển là niềm vui và cũng là niềm tự hào”, cụ Tường bày tỏ.

Lãnh đạo VPI và Ban Liên lạc Hưu trí mừng thọ và tri ân cán bộ hưu trí tại khu vực TP. Hồ Chí Minh.

Cùng chung cảm xúc, bà Vũ Thị Đoàn, nguyên Chủ tịch Công đoàn VPI cho biết, rất phấn khởi khi được gặp lại những đồng nghiệp đã cùng công tác, gắn bó trong nhiều năm.

Theo bà Đoàn, điều đáng quý trong các chương trình gặp mặt là ở sự quan tâm, tình cảm và sự gắn kết mà lãnh đạo Viện Dầu khí Việt Nam, Công đoàn và Ban Liên lạc Hưu trí dành cho các thế hệ đi trước.

“Tôi cảm thấy rất tự hào vì được đứng trong đội ngũ người lao động PETROVIETNAM. Viện Dầu khí Việt Nam làm công tác nghiên cứu khoa học, kết quả nghiên cứu đã đóng góp vào sự phát triển chung của Tập đoàn. Đó là điều mà chúng tôi luôn cảm thấy tự hào về những năm tháng mình đã công tác tại đây”, bà Đoàn chia sẻ.

Ông Trần Văn Đạm xúc động chia sẻ niềm vui gặp mặt đồng nghiệp cũ bằng bài thơ: “Một năm có bấy nhiêu ngày/Hôm nay gặp lại vui vầy biết bao/Về hưu vừa mới hôm nào/Nay đà vào lớp tuổi cao cả rồi/Loay hoay chưa kịp đứng ngồi/Hoàng hôn xuống, mỗi cuộc đời thoáng qua/Hôm nay trở lại Ngôi nhà (VPI)/Một thời công tác xông pha tháng ngày/Mừng vui biết nói gì đây/Nói sao cho đủ, vơi đầy tâm tư”…

Theo ông Phạm Xuân Toàn, Trưởng ban Liên lạc Hưu trí VPI, trong những năm qua, Ban lãnh đạo VPI đã đồng hành cùng Ban Liên lạc Hưu trí duy trì các hoạt động gặp mặt, giao lưu góp phần tăng cường sự kết nối giữa các thế hệ cán bộ, người lao động và tiếp nối truyền thống của VPI trong quá trình xây dựng, phát triển.

“Đây là cơ hội để các thế hệ cán bộ, người lao động VPI chia sẻ tình thân, tình anh em, tình đồng nghiệp về những năm tháng đóng góp công sức, trí tuệ và cống hiến cả tuổi thanh xuân để xây dựng, phát triển Viện Dầu khí Việt Nam nói riêng và PETROVIETNAM nói chung”, ông Toàn cho biết.

Chương trình đã tổ chức lễ mừng thọ cho các cán bộ hưu trí đến tuổi 65, 70, 75, 80, 85 và 90. Từ những người đặt những viên gạch đầu tiên đến đội ngũ đang tiếp tục viết tiếp hành trình hôm nay, mỗi thế hệ đều để lại dấu ấn trong chặng đường phát triển của VPI. Sự gắn kết ấy không chỉ là tình cảm đồng nghiệp, mà còn là sự tiếp nối về tri thức, kinh nghiệm và trách nhiệm.

Như lời Viện trưởng Nguyễn Văn Tư, VPI đang tiếp nối truyền thống được xây dựng qua nhiều thế hệ. Trên hành trình phía trước, VPI mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý và những kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước để cùng kiến tạo những giá trị mới cho khoa học - công nghệ và ngành công nghiệp - năng lượng Việt Nam.