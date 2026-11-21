Cụ thể, theo thông báo, thời gian kết thúc Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia Sacombank 2026/27 được xác định vào ngày 8-5-2027. Giải bóng đá vô địch quốc gia LPBank 2026/27 (V.League 1) kết thúc ngày 9-5-2027 và Giải bóng đá Cúp quốc gia Sacombank 2026/27 khép lại ngày 16-5-2027.

CLB Quy Nhơn United sẽ có chuyến làm khách trên sân Đà Lạt, gặp CLB Lâm Đồng ở vòng 14 Giải hạng Nhất quốc gia 2026/27, vào ngày 9-1-2027. Ảnh: Nguyễn Dũng

Đối với các trận đấu chính thức của V.League 1 giai đoạn 2 từ vòng 14 đến vòng 21 diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 8-1 đến 21-3-2027; vòng 22 đến vòng 26 sẽ diễn ra từ ngày 2-4 đến 9-5-2027.

Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia có lịch thi đấu chính thức vòng 14 đến hết vòng 21 từ ngày 8-1 đến 21-3-2027. Các vòng đấu từ vòng 22 đến vòng 26 dự kiến diễn ra từ ngày 2-4 đến 8-5-2027.

Với Giải bóng đá Cúp quốc gia SACOMBANK 2026/27, vòng 1/8 dự kiến diễn ra vào các ngày 2, 3 và 19-1-2027; vòng tứ kết trong khoảng thời gian từ ngày 29 đến 31-1; vòng bán kết vào các ngày 14 và 18-4; hai trận chung kết theo lịch dự kiến diễn ra ngày 13 và 16-5-2027.

Bên cạnh đó, giai đoạn đăng ký thứ 2 của mùa giải 2026/27 được điều chỉnh, thực hiện từ ngày 28-12-2026 và kết thúc vào ngày 1-2-2027.

VPF đề nghị Ban Tổ chức giải, các câu lạc bộ, giám sát, trọng tài cùng các đơn vị liên quan cập nhật kế hoạch, chủ động phối hợp triển khai công tác chuẩn bị, bảo đảm các trận đấu diễn ra theo lịch thi đấu điều chỉnh.