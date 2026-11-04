VPF đề xuất điều chỉnh lịch thi đấu V-League 2026-2027

Chiều 4/11, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) có văn bản gửi các CLB tham dự V-League và Giải hạng Nhất Quốc gia 2026-2027, thông báo phương án dự kiến điều chỉnh kế hoạch thi đấu sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) thay đổi thời gian tổ chức vòng chung kết Asian Cup 2027.

V-League 2026-2027 có thể sẽ kết thúc sớm hơn khoảng hai tuần so với dự kiến.

Theo Văn bản số 339/VFPL-TCTĐ, VPF đã báo cáo và đề xuất Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xem xét, phê duyệt phương án điều chỉnh lịch thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mùa 2026-2027. Đáng chú ý, VPF dự kiến rút ngắn thời gian tổ chức mùa giải, đưa thời điểm kết thúc các giải đấu sớm hơn khoảng hai tuần so với kế hoạch hiện hành.

Phương án này được áp dụng đối với cả ba giải đấu gồm V-League, Giải hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia 2026-2027. Theo đề xuất, việc sắp xếp lại lịch thi đấu sẽ bắt đầu từ giai đoạn lượt về. Trong đó, V-League dự kiến điều chỉnh từ vòng 14, cùng với các vòng đấu lượt về của Giải hạng Nhất Quốc gia và vòng 1/8 Cúp Quốc gia.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là việc điều chỉnh quãng nghỉ kéo dài từ cuối tháng 12/2026 - 2/2027 theo kế hoạch ban đầu. Trước đó, V-League 2026-2027 dự kiến tạm nghỉ từ ngày 26/12/2026 - 11/2/2027 nhằm tạo điều kiện cho đội tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup 2027.

Tuy nhiên, sau khi Asian Cup 2027 được chuyển sang cuối năm 2027, quãng nghỉ dành cho đội tuyển quốc gia vào đầu năm 2027 không còn cần thiết. Trên cơ sở đó, VPF đề xuất tổ chức các giải đấu liên tục trong giai đoạn sau FIFA Days tháng 11/2026 đến trước Tết Nguyên đán 2027, thay vì duy trì quãng nghỉ dài như lịch cũ.

Với V-League, phương án đang được xem xét cho phép các CLB tiếp tục thi đấu đến vòng 17 trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết. Sau kỳ nghỉ, các giải đấu sẽ tiếp tục được tổ chức theo lịch điều chỉnh. Trong đó, Cúp Quốc gia dự kiến trở lại với các trận đấu thuộc vòng 1/8, trước khi V-League và Giải hạng Nhất tiếp tục tranh tài.

Nếu phương án được thông qua, V-League và Giải hạng Nhất Quốc gia 2026-2027 có thể khép lại trong tháng 4/2027, sớm hơn khoảng hai tuần so với kế hoạch hiện tại. Việc điều chỉnh này được kỳ vọng giúp lịch thi đấu phân bổ hợp lý hơn, hạn chế tình trạng các CLB phải thi đấu với mật độ dày đặc sau kỳ nghỉ Tết.

Bên cạnh đó, việc duy trì thi đấu trong giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027 cũng giúp các đội bóng có thêm thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị lực lượng cho những vòng đấu cuối mùa. Tuy nhiên, nếu lịch thi đấu mới được áp dụng, các CLB cũng cần tính toán lại kế hoạch tập luyện, thi đấu và sử dụng nhân sự. Đặc biệt, những đội có nhiều cầu thủ tham dự các giải đấu quốc tế sẽ phải chủ động sắp xếp lực lượng để bảo đảm thể lực cho các cầu thủ.

Ngoài việc điều chỉnh lịch thi đấu, VPF còn đề xuất VFF thay đổi thời điểm bắt đầu giai đoạn đăng ký cầu thủ thứ hai của mùa giải 2026-2027 theo hướng sớm hơn so với kế hoạch hiện hành. Việc điều chỉnh thời gian đăng ký nhằm tạo điều kiện cho các CLB chủ động bổ sung lực lượng, hoàn tất thủ tục đăng ký cầu thủ và chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của mùa giải.

VPF cũng đề nghị các đội bóng theo dõi những thay đổi dự kiến, đồng thời chủ động xây dựng phương án tập luyện, thi đấu và tổ chức hoạt động chuyên môn phù hợp.

Trước đó, ngày 3/11, AFC thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út. Theo đó, giải đấu dự kiến diễn ra từ ngày 7/1 - 5/2/2027 sẽ được chuyển sang giai đoạn từ ngày 23/12/2027 - 21/1/2028.