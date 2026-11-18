Kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank vừa công bố ngày 30/11/2026 là thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tổng khối lượng phát hành dự kiến đạt 843,75 triệu đơn vị, tương đương 45% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường.

Tỷ lệ thực hiện quyền được quy định là 100 chia 45. Theo đó, tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu phổ thông sẽ nhận thêm 45 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện được trích từ thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2025 dựa trên báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Toàn bộ lượng cổ phiếu thưởng này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của VPBankS sẽ tăng mạnh từ 18.750 tỷ đồng lên mức 27.187,5 tỷ đồng. Phương án tăng vốn này đã được đại hội đồng cổ đông công ty thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản kết thúc vào ngày 4/11/2026.

Huy động vốn qua trái phiếu và bức tranh lợi nhuận

Ngoài kế hoạch chia thưởng, VPBankS cũng vừa thông qua phương án chào bán 60 triệu trái phiếu mã VPXPO2627001 ra công chúng vào cuối tháng 10/2026. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Với mệnh giá 100.000 đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị huy động tối đa đạt 6.000 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn tiền thu về sẽ được công ty phân bổ trực tiếp cho mảng cho vay ký quỹ.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 12 tháng với mức lãi suất cố định 9,5%/năm áp dụng trong suốt thời gian lưu hành và thanh toán lãi định kỳ 6 tháng một lần. Thời gian chào bán dự kiến diễn ra từ quý IV/2026 kéo dài sang quý I/2027. Các nhà đầu tư cá nhân cần đăng ký mua tối thiểu 10 trái phiếu, tương ứng giá trị 1 triệu đồng. Khách hàng tổ chức phải đăng ký mua ít nhất 50.000 trái phiếu, tương đương 5 tỷ đồng.

Về tình hình tài chính, báo cáo quý III/2026 cho thấy VPBankS ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 843 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động trong kỳ gần như đi ngang, đạt mức 3.575 tỷ đồng, nhưng chi phí hoạt động tăng gấp 2,8 lần lên mức 1.766 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu hoạt động 10.544 tỷ đồng, tăng 93% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 3.516 tỷ đồng, tăng 8%, qua đó hoàn thành 54,4% chỉ tiêu lợi nhuận 6.453 tỷ đồng được giao cho cả năm.