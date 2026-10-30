VPBankS lên kế hoạch huy động 6.000 tỷ đồng, bổ sung vốn cho vay ký quỹ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS, HOSE: VPX) vừa chính thức thông qua Nghị quyết về việc triển khai phương án chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị theo mệnh giá lên tới 6.000 tỷ đồng.

Đợt phát hành bao gồm 60 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng một trái phiếu, là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm mang mã VPXPO2627001.

Trái phiếu có kỳ hạn 12 tháng với lãi suất cố định 9,5% một năm, dự kiến triển khai từ Quý IV/2026 đến Quý I/2027. Toàn bộ số tiền 6.000 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán sẽ được phân bổ 100% để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động giao dịch ký quỹ của công ty.

Quyết định này xuất phát từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của mảng cho vay ký quỹ trong cơ cấu tài sản và doanh thu khi tỉ trọng dư nợ ký quỹ chiếm tới 47,6% tổng tài sản tính đến cuối tháng 9 năm 2026. Bên cạnh đó, công ty cũng trình bày nhu cầu về nguồn vốn bổ sung phục vụ kinh doanh ước tính khoảng 15.254 tỷ đồng trong giai đoạn từ Quý IV/2026 đến Quý I/2027.

Trong tài liệu, VPBankS cũng trình bày về năng lực tài chính của mình. Công ty đang duy trì vốn điều lệ thực góp 18.750 tỷ đồng cùng kết quả xếp hạng tín nhiệm tổ chức phát hành dài hạn ở mức A với triển vọng tích cực từ VIS Rating.

Bên cạnh đó, VPBankS ghi nhận tổng doanh thu gần 10.660 tỷ đồng luỹ kế 9 tháng đầu năm 2026, gần gấp đôi cùng kỳ năm trước. Công ty lãi trước thuế hơn 3.516 tỷ đồng, tăng 8% và thực hiện 54% mục tiêu cả năm lãi 6.453 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.838 tỷ đồng, tăng 9%.

Công ty đặt mục tiêu doanh thu margin là nguồn thu lớn nhất trong cơ cấu. Cụ thể, kết thúc năm 2026 với 4.144 tỷ đồng doanh thu margin, tăng trưởng 43% lên 5.931 tỷ đồng trong năm 2027 và tăng 17% lên 6.950 tỷ đồng trong năm 2028.

Về lợi nhuận, công ty kỳ vọng lãi trước thuế năm 2026 đạt 6.453 tỷ đồng, sau đó đạt 6.394 tỷ đồng trong năm 2027 và 8.024 tỷ đồng trong năm 2028.

Trước đó, vào ngày 21/10, VPBankS đã có thông báo xin ý kiến ĐHĐCĐ phương án chia cổ phiếu thưởng với tỉ lệ 45%, tương ứng phát hành 843,75 triệu cổ phiếu. Theo đó, doanh nghiệp dự kiến tăng vốn điều lệ lên 27.187,5 tỷ đồng.