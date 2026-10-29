VPBankS: Doanh thu tăng gần gấp đôi, dòng tiền kinh doanh âm hơn 12.000 tỷ đồng

Doanh thu tăng mạnh, lợi nhuận tăng chậm

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, VPBankS đạt lợi nhuận trước thuế hơn 3.516 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.838 tỷ đồng, tăng 8,6%.

Trong kỳ, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt gần 5.240 tỷ đồng, tăng 74,7%. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt hơn 3.002 tỷ đồng, tăng 147,7%. Doanh thu từ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán đạt gần 1.023 tỷ đồng, so với khoảng 154 tỷ đồng cùng kỳ; doanh thu môi giới đạt hơn 340 tỷ đồng, tăng khoảng 10%.

Dù doanh thu tăng gần gấp đôi, lợi nhuận tăng chậm hơn đáng kể. Chi phí tài chính đạt hơn 2.325 tỷ đồng, tăng 138,4%; riêng chi phí lãi vay vượt 2.309 tỷ đồng, tăng khoảng 137%, tương đương 2,37 lần cùng kỳ. Lỗ từ tài sản tài chính FVTPL cũng tăng lên hơn 4.033 tỷ đồng, so với khoảng 602 tỷ đồng cùng kỳ.

Riêng quý III/2026, doanh thu hoạt động đạt gần 3.575 tỷ đồng, gần như đi ngang. Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 843 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ hơn 360 tỷ đồng cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt gần 670 tỷ đồng, giảm 64,6% so với mức hơn 1.892 tỷ đồng của quý III/2025.

EPS 9 tháng đạt 1.514 đồng, giảm 13,1%. Tổng thu nhập toàn diện âm hơn 387 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương hơn 256 tỷ đồng, chủ yếu do biến động đánh giá lại tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS).

Chứng khoán VPBank (VPBankS) ghi nhận doanh thu hoạt động tăng 93,2% trong 9 tháng đầu năm 2026, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ tăng 8,6% so với cùng kỳ.

Vay ngắn hạn tăng 24%, dòng tiền kinh doanh âm hơn 12.000 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản VPBankS đạt hơn 83.311 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay đạt gần 39.869 tỷ đồng, tăng 16,9%; tài sản tài chính AFS đạt hơn 3.546 tỷ đồng, tăng 52,2%.

Tổng nợ phải trả tăng khoảng 20%, lên gần 47.030 tỷ đồng. Trong đó, vay ngắn hạn đạt hơn 46.355 tỷ đồng, tăng 24,1%. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 36.282 tỷ đồng, tăng 7,2%.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm hơn 12.006 tỷ đồng trong 9 tháng, dù đã cải thiện so với mức âm hơn 23.227 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Các khoản chi đáng kể gồm tăng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) khoảng 6.564 tỷ đồng, tăng cho vay hơn 5.775 tỷ đồng và tăng đầu tư tài sản AFS gần 1.817 tỷ đồng.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính dương hơn 9.013 tỷ đồng, trong đó tiền thu từ các khoản vay gần 48.699 tỷ đồng và chi trả nợ gốc vay khoảng 39.685 tỷ đồng. Sau khi tính các dòng tiền, tiền và tương đương tiền của công ty giảm thuần hơn 4.331 tỷ đồng trong kỳ.

Tại ngày 30/9/2026, tiền và tương đương tiền của VPBankS còn gần 3.750 tỷ đồng, giảm khoảng 64% so với cùng thời điểm năm trước. Dòng tiền kinh doanh âm không đồng nghĩa công ty thua lỗ, bởi hoạt động cho vay và gia tăng đầu tư tài chính cũng làm phát sinh dòng tiền ra. Tuy nhiên, diễn biến này cần được theo dõi cùng quy mô vay ngắn hạn và chi phí vốn của doanh nghiệp.

Tiền giao dịch của khách hàng giảm gần 43%

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho hoạt động môi giới, ủy thác ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền của khách hàng do VPBankS quản lý đạt hơn 2.645 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026, giảm khoảng 42,9% so với mức hơn 4.633 tỷ đồng cùng thời điểm năm trước.

Trong 9 tháng, tiền thu từ bán chứng khoán môi giới cho khách hàng đạt hơn 179.385 tỷ đồng, tăng so với khoảng 129.331 tỷ đồng cùng kỳ. Tiền chi mua chứng khoán cho khách hàng đạt gần 177.690 tỷ đồng, cao hơn mức khoảng 158.203 tỷ đồng của năm trước.

Tiền nhận từ khách hàng để thanh toán giao dịch chứng khoán đạt hơn 100.057 tỷ đồng, trong khi khoản chi thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng đạt gần 104.698 tỷ đồng. Công ty cũng ghi nhận dòng tiền thu từ tổ chức phát hành chứng khoán hơn 28.333 tỷ đồng và khoản chi trả cho các tổ chức phát hành gần 28.358 tỷ đồng.