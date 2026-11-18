Ảnh minh họa: VPBankS.

CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS, HoSE: VPX) vừa thông báo ngày 30/11 sắp tới sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).

Theo kế hoạch, VPBankS dự kiến phát hành thêm 843,75 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:45, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm 45 cổ phiếu mới.

Số cổ phiếu phát hành thêm là cổ phiếu phổ thông, được làm tròn xuống đến hàng đơn vị; phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Nguồn vốn thực hiện đợt phát hành được lấy từ thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2025, căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Hiện VPBankS có gần 2 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng vốn điều lệ 18.750 tỷ đồng. Với 843,75 triệu cổ phiếu dự kiến phát hành thêm, vốn điều lệ của công ty ước tính tăng thêm 8.438 tỷ đồng, lên xấp xỉ 27.188 tỷ đồng.

Theo báo cáo thường niên năm 2025, tại ngày 31/12/2025, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã VPB) là cổ đông lớn nhất của VPBankS, nắm gần 1,5 tỷ cổ phiếu, tương ứng 79,96% vốn điều lệ. Với tỷ lệ sở hữu này, VPBank dự kiến nhận thêm khoảng 675 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính quý 3/2026 của VPBankS cho thấy lợi nhuận sau thuế đạt 670 tỷ đồng, giảm 65% so với mức 1.892 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái (YoY). Nguyên nhân chủ yếu do mảng tự doanh chịu ảnh hưởng của biến động thị trường.

Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) trong kỳ đạt 1.779 tỷ đồng, giảm 8% YoY. Trong khi lỗ từ các tài sản này là 1.638 tỷ đồng, gấp gần 4 lần YoY. Trừ đi chi phí tự doanh hơn 6 tỷ đồng, công ty còn lãi thuần 135 tỷ đồng từ mảng tự doanh, giảm 91% so với mức hơn 1.500 tỷ đồng của quý 3/2025.

Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán cũng giảm mạnh khi chỉ đạt hơn 80 tỷ đồng, so với cùng kỳ đạt 185 tỷ đồng. Mảng sụt giảm khác là doanh thu nghiệp vụ tư vấn tài chính, đạt 258 tỷ đồng, giảm 62% YoY.

Bù lại, lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ, đạt gần 1.100 tỷ đồng. Đây là quý thứ hai liên tiếp công ty chứng khoán lãi hơn 1.000 tỷ đồng trong quý từ hoạt động này, sau khi đưa dư nợ cho vay ký quỹ (margin) lên kỷ lục mới 39.869 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2026, tăng gần 1.700 tỷ đồng sau một quý và tăng gần 5.800 tỷ đồng so với đầu năm.

Nhờ quý 2 tích cực nên luỹ kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp vẫn tăng 8% YoY, đạt 3.516 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.838 tỷ đồng, tăng 9% YoY.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 6.453 tỷ đồng, tăng 44%. Như vậy sau 3/4 chặng đường, VPX đã hoàn thành 54% kế hoạch lợi nhuận năm.