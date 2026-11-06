VPBankS chuẩn bị phát hành cổ phiếu, vượt 1 tỷ USD vốn điều lệ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS, HOSE: VPX) vừa ban hành Nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn.

Theo đó, công ty dự kiến phát hành thêm hơn 843,75 triệu cổ phiếu phổ thông với tỉ lệ thực hiện quyền là 100:45, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 45 cổ phiếu mới.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của VPBank Securities dự kiến sẽ tăng từ 18.750 tỷ đồng lên hơn 27.187 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD), trong nhóm dẫn đầu ngành chứng khoán.

Nguồn vốn phát hành được trích từ thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Toàn bộ cổ phiếu thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng.

Quá trình tăng vốn của VPBankS diễn ra liên tục kể từ khi gia nhập hệ sinh thái Ngân hàng VPBank vào năm 2022. Ngay trong năm gia nhập, VPBankS đã nâng vốn điều lệ từ mức gần 270 tỷ lên 15.000 tỷ đồng, cao nhất ngành chứng khoán thời điểm đó. Sau thương vụ IPO cuối năm 2025, nền tảng vốn tiếp tục tăng lên 18.750 tỷ đồng, củng cố vị thế trong nhóm dẫn đầu.

Liên quan đến tình hình tăng vốn, VPBankS cũng vừa thông qua nghị quyết chào bán 6.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng để bổ sung hoàn toàn vốn cho vay ký quỹ. Đợt phát hành gồm 60 triệu trái phiếu mã VPXPO2627001, kỳ hạn 12 tháng, lãi suất cố định 9,5%/năm. Quyết định này nhằm đáp ứng nhu cầu vốn margin tăng mạnh khi dư nợ ký quỹ chiếm tới 47,6% tổng tài sản tính đến cuối quý III/2026.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC Quý III/2026, VPBankS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2026 đạt hơn 3.516 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cùng kỳ. Công ty đạt tổng doanh thu hoạt động hơn 3.575 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 843 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế còn gần 670 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, khi tính luỹ kế 9 tháng, VPBankS ghi nhận tổng doanh thu gần 10.660 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ năm trước. Công ty lãi trước thuế hơn 3.516 tỷ đồng, tăng 8% và thực hiện 54% mục tiêu cả năm lãi 6.453 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.838 tỷ đồng, tăng 9%. Trong đó, hoạt động tự doanh suy giảm mạnh khi chỉ lãi thuần gần 1.200 tỷ đồng. Ngược lại, hoạt động cho vay ký quỹ tăng 147,6% mang về doanh thu hơn 3.000 tỷ đồng.

Với kết quả sau 9 tháng, VPBankS đã thực hiện khoảng 54,5% kế hoạch lợi nhuận trước thuế 6.453 tỷ đồng đặt ra cho cả năm 2026. Trong khi đó, dư nợ margin vẫn thấp hơn mục tiêu 50.000 tỷ đồng vào cuối năm sẽ được công ty giải quyết qua các đợt tăng vốn cho vay margin tương tự kể trên.