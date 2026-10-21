VPBankS báo lãi giảm 65%, muốn phát hành thêm hơn 800 triệu cổ phiếu

Ảnh minh họa. Nguồn: VPBankS

Theo báo cáo tài chính quý 3/2026, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS, mã VPX) đạt lợi nhuận sau thuế 670 tỷ đồng, giảm 65% so với mức 1.892 tỷ đồng đạt được tại cùng kỳ năm ngoái (YoY). Nguyên nhân chủ yếu do mảng tự doanh chịu ảnh hưởng của biến động thị trường.

Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) trong kỳ đạt 1.779 tỷ đồng, giảm 8% YoY. Trong khi lỗ từ các tài sản này là 1.638 tỷ đồng, gấp gần 4 lần YoY. Trừ đi chi phí tự doanh hơn 6 tỷ đồng, công ty còn lãi thuần 135 tỷ đồng từ mảng tự doanh, giảm 91% so với mức hơn 1.500 tỷ đồng của quý 3/2025.

Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán cũng giảm mạnh khi chỉ đạt hơn 80 tỷ đồng, so với cùng kỳ đạt 185 tỷ đồng.

Mảng sụt giảm khác là doanh thu nghiệp vụ tư vấn tài chính, đạt 258 tỷ đồng, giảm 62% YoY.

Bù lại, lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ, đạt gần 1.100 tỷ đồng. Đây là quý thứ hai liên tiếp công ty chứng khoán lãi hơn 1.000 tỷ đồng trong quý từ hoạt động này, sau khi đưa dư nợ cho vay ký quỹ (margin) lên kỷ lục mới 39.869 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2026, tăng gần 1.700 tỷ đồng sau một quý và tăng gần 5.800 tỷ đồng so với đầu năm.

Ngoài ra, VPBankS còn thu hơn 95 tỷ đồng lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, so với cùng kỳ chỉ đạt 369 triệu đồng; và hơn 200 tỷ đồng doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán, tăng 30% YoY.

Nhờ quý 2 tích cực nên luỹ kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp vẫn tăng 8% YoY, đạt 3.516 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.838 tỷ đồng, tăng 9% YoY.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 6.453 tỷ đồng, tăng 44%. Như vậy sau 3/4 chặng đường, VPX đã hoàn thành 54% kế hoạch lợi nhuận năm.

Muốn tăng vốn vượt 27.000 tỷ đồng

Liên tục mở rộng mảng cho vay ký quỹ nên nhu cầu tăng vốn của VPBankS trở nên cấp thiết. Công ty mới công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung trọng tâm là phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).

Theo tờ trình của HĐQT, VPBankS dự kiến phát hành 843,75 triệu cổ phiếu phổ thông, với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 8.437,5 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành là 45%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm 45 cổ phiếu mới.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, số lượng cổ phiếu lưu hành của VPBankS sẽ tăng từ 1,875 tỷ đơn vị lên gần 2,72 tỷ đơn vị. Vốn điều lệ theo đó tăng từ 18.750 tỷ đồng lên 27.187,5 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu VPX kết phiên 21/10 ở giá 23.200 đồng/cp. Đây vẫn đang là vùng giá thấp nhất của mã kể từ khi niêm yết hồi tháng 12 năm ngoái. So với giá IPO và giá ngày chào sàn 33.900 đồng/cp, VPX đã giảm gần 32% giá trị.

Tổng tài sản của VPBankS tại thời điểm cuối quý 3/2026 đạt 83.312 tỷ đồng, tăng gần 10.300 tỷ đồng so với đầu năm. Ngoài khoản cho vay ký quỹ như kể trên, tài sản trọng yếu khác là các tài sản tài chính FVTPL với gần 26.000 tỷ đồng, không có nhiều biến động so với đầu năm. Công ty chủ yếu đầu tư trái phiếu chưa niêm yết với hơn 16.300 tỷ đồng. Danh mục cổ phiếu đạt gần 5.500 tỷ đồng, song không thuyết minh rõ các mã đầu tư.

Nợ phải trả của công ty ở mức hơn 47.000 tỷ đồng, tăng hơn 7.800 tỷ đồng so với đầu năm; chủ yếu là vay nợ tài chính ngắn hạn với hơn 46.355 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, VPX phải trả hơn 2.300 tỷ đồng tiền lãi vay, tăng 137% YoY.