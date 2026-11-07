VPBank (VPB): Lên kế hoạch mua lại 4.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, lợi nhuận 9 tháng bằng cả năm trước

Kế hoạch tất toán sớm hai lô trái phiếu trị giá 4.000 tỷ đồng

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (mã chứng khoán VPB) vừa chính thức phê duyệt phương án mua lại trái phiếu trước hạn trong tháng 12/2026. Cụ thể, ngân hàng dự kiến thực hiện quyền mua lại trước hạn toàn bộ khối lượng đang lưu hành của lô trái phiếu mang mã VPB12516. Ngày thực hiện nghĩa vụ mua lại được ấn định là ngày 14/12/2026. Tổng giá trị mua lại tính theo mệnh giá đạt 3.000 tỷ đồng.

Nguồn vốn để thực hiện đợt mua lại này sẽ được cân đối từ tất cả các kênh huy động hợp pháp, lợi nhuận hoạt động kinh doanh và các nguồn lực tài chính sẵn có khác của ngân hàng. Hồ sơ phát hành ghi nhận, lô trái phiếu mã VPB12516 được phân phối ra thị trường vào ngày 12/12/2025 với cấu trúc kỳ hạn 3 năm. Ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu rơi vào ngày 12/12/2028. Theo phương án vừa phê duyệt, việc hoàn tất đợt giao dịch trong tháng 12/2026 đồng nghĩa ngân hàng sẽ tất toán lô trái phiếu này trước thời hạn đáo hạn đúng 2 năm.

Trước đó, tổ chức tín dụng này cũng đã thông qua phương án mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã VPB12514 vào ngày 12/11/2026 dựa trên yêu cầu trực tiếp từ người sở hữu. Lô trái phiếu mang mã VPB12514 có tổng giá trị huy động 1.000 tỷ đồng, được phát hành vào ngày 12/11/2025 với kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 12/11/2028 và áp dụng mức lãi suất cố định 6,2%/năm.

Về nguyên tắc thanh toán, mức giá mua lại cho mỗi đơn vị trái phiếu sẽ bao gồm phần mệnh giá gốc cộng thêm toàn bộ tiền lãi và các nghĩa vụ thanh toán phát sinh khác chưa được thanh toán tính đến ngày thực hiện nghĩa vụ tất toán.

Lãi 9 tháng tiệm cận 30.000 tỷ, dư nợ tín dụng cán mốc 1,1 triệu tỷ

Hoạt động cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu của ngân hàng được hỗ trợ bởi bức tranh kinh doanh tích cực trong kỳ kế toán vừa qua. Báo cáo kết quả hoạt động quý III/2026 cho thấy, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng duy trì ở mức cao, đạt hơn 11.000 tỷ đồng.

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tổng thu nhập hoạt động hợp nhất của ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng 25,3% so với cùng kỳ, đạt gần 65.500 tỷ đồng. Sự gia tăng mạnh mẽ của các nguồn thu cốt lõi đã đẩy lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng chạm ngưỡng 30.000 tỷ đồng. Con số lợi nhuận 9 tháng này không chỉ tăng gần 47% so với cùng kỳ năm 2025 mà còn tương đương với tổng thành quả ngân hàng đạt được trong trọn vẹn cả năm 2025. Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành được 72,4% chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cả năm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Quy mô hoạt động của tổ chức tín dụng tiếp tục ghi nhận sự mở rộng rõ nét trên bảng cân đối kế toán. Tính đến thời điểm 30/09/2026, tổng tài sản hợp nhất của ngân hàng chính thức vượt mốc 1,6 triệu tỷ đồng. Mức quy mô này ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ 27,8% so với thời điểm kết thúc năm 2025. Trong đó, cấu phần quan trọng nhất là dư nợ cấp tín dụng riêng lẻ cũng cán mốc 1,1 triệu tỷ đồng, tăng trưởng gần 30% so với số liệu chốt cuối năm trước.