Chi 4.000 tỷ đồng tất toán trước hạn hai lô trái phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa tiếp nhận báo cáo kết quả giao dịch trái phiếu từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã chứng khoán: VPB). Theo tài liệu công bố, nhà băng này đã chi 1.000 tỷ đồng để mua lại toàn bộ khối lượng đang lưu hành của lô trái phiếu mã VPB12514 vào ngày 12/11/2026. Giao dịch mua lại được thực hiện theo yêu cầu trực tiếp từ phía người sở hữu trái phiếu. Lô trái phiếu mã VPB12514 có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, được phân phối ra thị trường từ ngày 12/11/2025 với kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 12/11/2028 và áp dụng mức lãi suất 6,2% mỗi năm. Việc hoàn tất giao dịch đồng nghĩa với việc ngân hàng đã tất toán khoản nợ này trước hạn 2 năm.

Tiếp nối đợt mua lại trên, Hội đồng quản trị ngân hàng cũng vừa phê duyệt phương án mua lại một lô trái phiếu khác trước hạn trong tháng 12 năm 2026. Theo kế hoạch, ngân hàng sẽ thực hiện mua lại toàn bộ trái phiếu mã VPB12516 vào ngày 14/12/2026 với giá trị tính theo mệnh giá đạt 3.000 tỷ đồng. Tương tự như lô trước đó, trái phiếu mã VPB12516 được phát hành ngày 12/12/2025 với kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo lịch trình là 12/12/2028. Nếu giao dịch diễn ra đúng lộ trình, ngân hàng sẽ tiếp tục tất toán thêm khoản nợ 3.000 tỷ đồng này trước hạn 2 năm. Nguồn tiền phục vụ cho việc mua lại được trích xuất từ vốn huy động hợp pháp, lợi nhuận hoạt động kinh doanh và các nguồn lực tài chính nội tại.

Tổng tài sản vượt 1,6 triệu tỷ đồng, lợi nhuận 9 tháng tăng 47%

Kế hoạch thanh toán sớm các khoản nợ trái phiếu được hỗ trợ bởi nền tảng tài chính khả quan trong 3 quý đầu năm. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2026 cho thấy lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt hơn 11.000 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tổng thu nhập hoạt động hợp nhất đạt gần 65.500 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng trưởng 25,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng ghi nhận ở mức gần 30.000 tỷ đồng, tăng gần 47% so với 9 tháng đầu năm 2025. Kết quả sinh lời này đã ngang bằng với mức thực hiện của cả năm 2025, qua đó giúp ngân hàng hoàn thành khoảng 72,4% kế hoạch lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Về quy mô tài sản, tính đến ngày 30/09/2026, tổng tài sản hợp nhất của ngân hàng chính thức vượt mốc 1,6 triệu tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 27,8% so với thời điểm cuối năm 2025. Trong cơ cấu tài sản, dư nợ cấp tín dụng riêng lẻ đạt 1,1 triệu tỷ đồng, tăng gần 30% so với thời điểm chốt sổ năm trước. Sự gia tăng quy mô tài sản và dư nợ tín dụng phản ánh năng lực duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định trong hoạt động cho vay cốt lõi của ngân hàng.