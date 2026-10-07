VPBank (VPB) chi 2.800 tỷ đồng tất toán trái phiếu trước hạn, vốn điều lệ chính thức chạm mốc 100.000 tỷ đồng

Chi hàng nghìn tỷ đồng tất toán trước hạn các lô trái phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố kết quả giao dịch mua lại trái phiếu trước hạn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Theo thông tin công bố, VPBank đã chi 2.800 tỷ đồng để mua lại toàn bộ lượng trái phiếu đang lưu hành của mã VPB12513. Giao dịch mua lại được thực hiện thành công vào ngày 29 tháng 9 năm 2026. Lô trái phiếu trị giá 2.800 tỷ đồng này được phát hành vào ngày 29 tháng 9 năm 2025 với mức lãi suất phát hành 5,7%/năm. Kỳ hạn của lô trái phiếu là 3 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 29 tháng 9 năm 2028. Với việc thực hiện mua lại toàn bộ khối lượng lưu hành, VPBank đã hoàn tất thanh toán cho lô trái phiếu này trước thời hạn đáo hạn 2 năm.

Trước giao dịch này, vào ngày 24 tháng 8 năm 2026, ngân hàng cũng đã chi 500 tỷ đồng để mua lại toàn bộ khối lượng trái phiếu mã VPB12512. Đây là lô trái phiếu có giá trị phát hành 500 tỷ đồng, được đưa ra thị trường từ ngày 22 tháng 8 năm 2025 với kỳ hạn 3 năm. Ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu được ấn định vào ngày 22 tháng 8 năm 2028. Giao dịch này cũng ghi nhận việc ngân hàng hoàn tất nghĩa vụ nợ trước thời hạn 2 năm tương tự như lô trái phiếu vừa được tất toán.

Hoàn tất chia cổ tức bằng cổ phiếu và kế hoạch phát hành riêng lẻ

Ở một hoạt động khác về công tác phát triển nguồn vốn, VPBank đã chính thức gia tăng vốn điều lệ lên mức 100.000 tỷ đồng vào cuối tháng 9 vừa qua thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Kết thúc đợt phát hành vào ngày 25 tháng 9 năm 2026, ngân hàng đã hoàn tất việc phân phối 2,06 tỷ cổ phiếu cho 86.299 cổ đông. Lượng cổ phiếu phát hành thêm tương đương tỷ lệ chi trả cổ tức đạt 26,04% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường. Với tỷ lệ thực hiện quyền này, một cổ đông sở hữu 10 triệu cổ phiếu sẽ được nhận thêm hơn 2,6 triệu cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện phát hành trị giá hơn 20.660 tỷ đồng được trích xuất từ phần lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối của ngân hàng.

Quá trình phân phối lợi nhuận cho cổ đông đã được ngân hàng triển khai từ hồi đầu năm. Vào tháng 5 năm 2026, VPBank đã tiến hành trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương đương quy mô chi trả khoảng gần 3.967 tỷ đồng. Nguồn tiền này được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối sau khi đã trích lập các quỹ tính đến thời điểm cuối năm 2025 dựa trên báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán. Bên cạnh các đợt chia cổ tức, kế hoạch tài chính năm 2026 của ngân hàng còn bao gồm phương án chào bán riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài. Việc phát hành này kỳ vọng sẽ bổ sung thêm hơn 6.243 tỷ đồng vào vốn điều lệ. Đối tượng tham gia mua cổ phần có thể là các cổ đông chiến lược hiện hữu hoặc những tổ chức nước ngoài đáp ứng đủ năng lực tài chính. Nếu cả hai đợt phát hành này hoàn tất đúng kế hoạch, quy mô vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến sẽ đạt mức 106.244 tỷ đồng.