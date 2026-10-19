VPBank (VPB) báo lãi gần 30.000 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 100.000 tỷ đồng

Lợi nhuận bứt phá nhờ tín dụng và dịch vụ

Báo cáo tài chính quý III năm 2026 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (mã chứng khoán: VPB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đạt gần 30.000 tỷ đồng. Con số này tương đương kết quả lợi nhuận của cả năm 2025, ghi nhận mức tăng trưởng gần 47% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành khoảng 72,4% kế hoạch lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Chỉ tính riêng trong quý III, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 11.000 tỷ đồng, đánh dấu quý thứ hai liên tiếp lợi nhuận lập kỷ lục.

Sự bứt phá về lợi nhuận được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng ở hầu hết các mảng kinh doanh cốt lõi. Thu nhập lãi thuần hợp nhất 9 tháng tăng 26,7%, đạt gần 53.100 tỷ đồng. Mức tăng này xuất phát từ sự mở rộng của quy mô tín dụng và việc kiểm soát tốt chất lượng tài sản. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng ghi nhận mức tăng 76,3%, được đóng góp chủ yếu từ các mảng thanh toán, bảo hiểm và dịch vụ ngân hàng đầu tư. Từ những kết quả đó, tổng thu nhập hoạt động hợp nhất sau 9 tháng đạt gần 65.500 tỷ đồng, tăng 25,3% so với cùng kỳ. Đóng góp chính trong tổng thu nhập hoạt động là ngân hàng mẹ với gần 48.900 tỷ đồng, tăng 32,6%. Ngân hàng mẹ cũng ghi nhận lợi nhuận hơn 25.200 tỷ đồng, tăng gần 48%.

Quy mô tổng tài sản hợp nhất của VPBank tính đến cuối quý III/2026 vượt mốc 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 27,8% so với thời điểm cuối năm 2025. Sự mở rộng quy mô tài sản được thúc đẩy bởi dư nợ cấp tín dụng riêng lẻ đạt 1,1 triệu tỷ đồng, tăng gần 30% so với đầu năm. Dòng vốn tín dụng được phân bổ đồng đều ở các phân khúc. Tín dụng bán lẻ ghi nhận sự phục hồi, trong khi tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp và SME tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như sản xuất công nghiệp, cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ và tài chính xanh. Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ theo Thông tư 31 duy trì ở mức khoảng 2%, NPL hợp nhất được kiểm soát dưới mức 3%.

Đa dạng hóa huy động vốn và hoàn thiện hệ sinh thái tài chính

Ở khía cạnh huy động vốn, tính đến cuối quý III, quy mô tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá hợp nhất của VPBank đạt gần 987.000 tỷ đồng, tăng 34,2% so với cuối năm 2025. Nguồn vốn huy động từ khách hàng cá nhân tăng 36% so với đầu năm và tăng 10,2% so với quý liền trước nhờ các sản phẩm tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi trung dài hạn.

Nguồn vốn quốc tế cũng được ngân hàng khai thác tích cực. Trong 9 tháng, ngân hàng đã huy động thành công hơn 2 tỷ USD từ các định chế tài chính quốc tế. Riêng trong quý III, ngân hàng đã ký kết khoản vay trị giá 27 triệu USD với JBIC, SMBC và Joyo Bank. Giao dịch này nằm trong khuôn khổ hợp tác tín dụng trị giá 150 triệu USD giữa VPBank và JBIC, trực tiếp tài trợ dự án đường dây truyền tải điện 220 kV của EVNNPT. Tính đến cuối quý III, vốn chủ sở hữu của ngân hàng chạm mốc 200.000 tỷ đồng. Tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất theo tiêu chuẩn Basel II đạt hơn 13%. Các chỉ số thanh khoản như tỷ lệ cho vay trên huy động và vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ghi nhận ở mức 82% và 19,9%.

Về hệ sinh thái tài chính, ngân hàng đã hoàn tất cấu phần đầu tiên trong kế hoạch tăng vốn điều lệ. Việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 26,04% đã giúp nâng vốn điều lệ của ngân hàng lên 100.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, ngân hàng sẽ chào bán riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài ở giai đoạn tiếp theo để nâng vốn điều lệ lên 106.244 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPLife) đã chính thức được cơ quan quản lý cấp phép trong quý III và dự kiến đi vào hoạt động từ quý I/2027. Việc đưa VPLife vào hoạt động sẽ mở rộng dải sản phẩm dịch vụ phục vụ tệp khách hàng quy mô hơn 40 triệu người của toàn hệ thống.